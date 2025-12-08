¡Ú¥¯¥í¥Î¥·¥ã¥ë¥à ¥æ¥á¥ï¥¤¥ó ¥·¥ã¥ë¥É¥Í¡Û¥íー¥ó¥Á¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«ºÅ¡¡¶äºÂ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥Ðー¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ö¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È¡×¤ò¼çÌò¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÃæ¡ª
Reno Beauty³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæÀ¿ÂÀÏ¯¡Ë¤Ï¡¢ÈþÍÆÎÎ°è¤«¤éÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò·Ç¤²¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ê¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCHRONO CHARME¡Ê¥¯¥í¥Î¥·¥ã¥ë¥à ¡Ë¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥¯¥í¥Î¥·¥ã¥ë¥à ¥æ¥á¥ï¥¤¥ó¡×¤«¤é¥±¥ë¥Êー¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¥·¥ã¥ë¥É¥Í¤ò¥íー¥ó¥Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥íー¥ó¥Á¤ËÀè¶î¤±¤ÆºòÇ¯¤Î½é³«ºÅ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ï¥¤¥ó&¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬¼çÌò¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー¡ÖCHRONO CHARME Wine Cocktail Party 2025¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¹Èø¤Î¡ÖEAT PLAY WORKS¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥í¥Î¥·¥ã¥ë¥à ¥æ¥á¥ï¥¤¥ó ¥·¥ã¥ë¥É¥Í 2024¡×¤ä¡Ö¥¯¥í¥Î¥·¥ã¥ë¥à ¥æ¥á¥ï¥¤¥ó ¥±¥ë¥Êー 2024¡×¡¢¥¯¥í¥Î¥·¥ã¥ë¥à¤È¡ÖBAR GOYA GINZA( ¥Ðー ¥´¥ä ¥®¥ó¥¶ )¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥È¤·¤Æ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡ÖAlchemist( ¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È )~ Ì´¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø ~¡×¤Ê¤É¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÆüÄø¡ÖBAR GOYA GINZA ¡×¥ªー¥Êー¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー»³ºê¹ä»á¤¬¤ª¼ò¤òÄó¶¡¡£
ÅöÆü¤Ï¥ï¥¤¥ó¤ä¥¯¥í¥Î¥·¥ã¥ë¥àÀ½ÉÊ¤ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢ÁÏ¶È35Ç¯¹Åç¸©¤Î¼«²ÈßäÀù¥³ー¥Òー¡ÖACORNS COFFEE ROASTERS¡×¡¢¡ÖCookie Monday¡×¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ë¹ç¤¦¥¯¥Ã¥ー¤ä¾Æ¤²Û»Ò¤â¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯11·î29Æü～12·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥¯¥í¥Î¥·¥ã¥ë¥à ¥æ¥á¥ï¥¤¥ó ¥±¥ë¥Êー 2024¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¶üÏ©¤Î¥Ðー2Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¯¥í¥Î¥·¥ã¥ë¥à ¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
CHRONO CHARME Alchemist Night
¡ÖBAR GOYA GINZA¡×¤Î¥ªー¥Êー¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー»³ºê¹ä»á¤È¶¦¤Ë³«È¯¤ò¤·¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦Í¾»ÔÄ®¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ ¥ï¥¤¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¡ÖAlchemist( ¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È )~ Ì´¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø ~¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿1¥ö·î´Ö¡£ ´ü´ÖÃæ¡¢Åìµþ¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÆó¥«½ê¤Î¥Ðー¤Ç¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È¤òÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¥¯¥í¥Î¥·¥ã¥ë¥àÀ½ÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤µ¤é¤ËÅ¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥í¥Î¥·¥ã¥ë¥à¤Î¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤È¥Ü¥Ç¥£¥ß¥ë¥¯¤â¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆüÄø : 2025Ç¯11·î29Æü(ÅÚ) - 12·î28Æü(Æü)
»þ´Ö¡§Å¹ÊÞËè¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
¡Ú³«ºÅÅ¹ÊÞ¡Û
BAR GOYA GINZA
½»½ê:ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6ÃúÌÜ4-16 ²ÖÄØ¥Ó¥ë 2 ³¬
ÅÅÏÃ:03-6264-5583 »þ´Ö:16:30-23:30(23:00L.O.)ÉÔÄêµÙ
BAR º´µ×´Ö
½»½ê:ËÌ³¤Æ»¶üÏ©»ÔËö¹Ä®3-3 ¥Ò¥ë¥º¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¥¢ 3³¬
ÅÅÏÃ:0154-65-1977 »þ´Ö:20:00-2:00 ÆüÍË¡¢½ËÆüÄêµÙ
- ¥¯¥í¥Î¥·¥ã¥ë¥à ¥æ¥á¥ï¥¤¥ó¤È¤Ï
ËÌ³¤Æ» Í¾»ÔÄ®¤Î¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌ´¤Î¿¹ÍÄÃÕ±à¡×Íý»öÄ¹¤ÎÂç²¼ Áï»á¤¬¡¢¼«²ÈºÏÇÝ¤·¤¿¥Ö¥É¥¦¤«¤é¥ï¥¤¥ó¤ò¾úÂ¤¤·¡¢ÊÝ°é´Ä¶¤Î°ì´Ä¤â·ó¤Í¤Æ»Ï¤á¤¿¡Ö¥ï¥¤¥Ê¥êーÌ´¤Î¿¹¡×¡£
¥Ö¥É¥¦ºÏÇÝ¤òÍÄÃÕ±à¶á¤¯¤ÎÈîÍà¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±à»ùÃ£¤Ï¡¢¥Ö¥É¥¦¤ÎºÏÇÝ¤«¤é¼ý³Ï¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ö¥É¥¦¤òÆ§¤ó¤Ç¤Ä¤Ö¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿ºî¶È¤òÄÌ¤¸¡¢¼«Á³¤Î±Ä¤ß¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÀß»þ¤«¤éÈþÍÆÎÎ°è¤«¤éÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò·Ç¤²¤ë¥¯¥í¥Î¥·¥ã¥ë¥à¤Ï¡¢2021Ç¯¤è¤ê¡Ö¥ï¥¤¥Ê¥êーÌ´¤Î¿¹¡×¤È¶¦¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇò¥ï¥¤¥ó¤Î³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤äÀ¤³¦¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤Çºî¤é¤ì¤ëÍ¾»ÔÄ®¤Î¥ï¥¤¥ó¡£
¿·Á¯¤Ê²Ì¼Â¤Î¹á¤ê¤È¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë»ê¶Ë¤Î 1 ËÜ¤Ç¤¹¡£
Í¾»Ô¤Î¼«Á³¤Î¼Â¤ê¤«¤éÅ©¤ë¼¶¤òÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¥¯¥í¥Î¥·¥ã¥ë¥à ¤È¤Ï
ÈþÍÆÎÎ°è¤«¤éÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò·Ç¤²¡¢ËÌ³¤Æ» Í¾»Ô¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò¾úÂ¤¤¹¤ëºÝ¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Çò¥Ö¥É¥¦¤ÎÈé¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ê¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥¯¥í¥Î¥·¥ã¥ë¥à¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡ÖESCAPE(¥¨¥¹¥±ー¥×)¡×¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤Î´»µÌ·Ï¤Î¹á¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¸¥å¥Ñ¥Ë¤ä¥¤¥é¥ó¥¤¥é¥ó¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê²Ö¡¹¤·¤µ¡¢¥¯¥íー¥Ö¤ä¥Ñ¥Á¥ç¥ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤µ¤òÃæ¿´¤ËÄ´¹ç¡£ÁÖ¤ä¤«¤µ¤Ë¿¼¤¤´Å¤ß¤È¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤µ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥¦¥Ã¥É¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÆü¾ï¤«¤éÈóÆü¾ï¤Ø¤È¤ß¤Á¤Ó¤¤Þ¤¹¡£
Í¾»ÔÄ®¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤È¶¦¤Ë¥ï¥¤¥ó¤òºî¤ë¼èÁÈ¤ß¤ä¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¤Î¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÌ³¤Æ»Æâ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤È¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤Î³«È¯¤äÄó¶¡¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ÔÀ¯¶è°è¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿¼èÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
