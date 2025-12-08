¥æ¥Ë¥³ー¥ó¤Ï¹¬±¿¤Î¾ÝÄ§¡©¡ª¥É¥êー¥ßー¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¦¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¡¡PAPABUBBLE¤Î¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥·¥êー¥º¡¡12·î11Æü¤è¤êÈ¯Çä
¡¡Craft Candy Theater¡ÖPAPABUBBLE/¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¡È¤ä¤µ¤·¤¤¹¬¤»¡É¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡¢¥æ¥Ë¥³ー¥ó¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Û¥ê¥Çー¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò12·î11Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://papabubble.co.jp/collections/unicorn(https://papabubble.co.jp/collections/unicorn)¡Ë¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡È¹¬±¿¤Î¥æ¥Ë¥³ー¥ó¡É¥Û¥ê¥Çー¸ÂÄê¥ß¥Ã¥¯¥¹
¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¹¬±¿¡¦½ã¿è¡¦À®¸ù¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥æ¥Ë¥³ー¥ó¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
2¿§¤Î¥æ¥Ë¥³ー¥ó¤ÈÆú¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ë¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡É¤È¤ä¤µ¤·¤¤¹¬¤»¡É¤ò¹þ¤á¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¥Ë¥³ー¥ó¤Î²£´é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ºÙÉô¤Î¥Ä¥Î¤ä¥¿¥Æ¥¬¥ß¤Þ¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¹þ¤ó¤ÀÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ï¿´¤¬¤È¤¤á¤¯¿Íµ¤¥Õ¥ìー¥Ðー¤òÃæ¿´¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¡£²Ú¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤¬¡¢¥Û¥ê¥Çー¤Îµ¤Ê¬¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦À¹¤ê¾å¤²¤ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£
¡¦¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡ÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¡§740±ß
¢£ ¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤¿¤Æ¤¬¤ß¤¬²Ä°¦¤¤¡Ö¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¡×
¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤°¤ë¤°¤ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Ç¤¿¤Æ¤¬¤ß¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ª²Û»Ò¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê°¦¤é¤·¤µ¤Î¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¡£
¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÇºà´¶¤òÀ¸¤«¤·¡¢¡Ö¤¿¤Æ¤¬¤ß¡á¤°¤ë¤°¤ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡×¤È¤¤¤¦Î©ÂÎÅª¤ÊÂ¤·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥³ー¥ó¤é¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¿§¹ç¤¤¤òÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ë¤ÏÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¤Ö¤É¤¦¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¡¡¡¡¡¡ÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¡§980±ß
PAPABUBBLE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¡¢¤ª²Û»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì¡£
¤½¤³¤Ï¡¢¤¿¤À¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤òÇä¤ë¤À¤±¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿¦¿Í¤¬¡¢Îý¤Ã¤ÆÀÚ¤Ã¤Æ°ì¤«¤é¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤ë»Ñ¤ò¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤ë¡£
°ì¸ý¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢¿·¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¡£Áª¤ó¤Ç³Ú¤·¤¤¡£¿©¤Ù¤Æ³Ú¤·¤¤¡£
¤½¤Î»þ´Ö¤Ï¤¤Ã¤È¡¢Ã¯¤Ç¤â»Ò¶¡¤ß¤¿¤¤¤ÊÌÜ¤ò¤·¤Æ¤ë¡£
¤½¤¦¡¢¤ª²Û»Ò¤Ã¤Æ¤½¤â¤½¤â¡¢
¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£
2003Ç¯¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì¤Ï¡¢
ÅÁÅý¤Î¥¢¥áºÙ¹©¤Îµ»½Ñ¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Þ¤Ç¾º²Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¤Å¤±¤Æ¡ÉCraft Candy Theater¡È¡£
¤³¤³¤À¤±¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
PAPABUBBLE Official Site(https://papabubble.co.jp/)¡§
PAPABUBBLE Official X¡ÊµìTwitter¡Ë(https://x.com/PapabubbleJ)¡§
PAPABUBBLE Official Instagram(https://www.instagram.com/papabubblejapan/)¡§
PAPABUBBLE Official Facebook(https://www.facebook.com/people/papabubblejapan/100076521334443/)¡§
PAPABUBBLE Official YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCsqriKoeg6fyvHxo5_r95rw)¡§
PAPABUBBLE Official TikTok(https://www.youtube.com/channel/UCsqriKoeg6fyvHxo5_r95rw)¡§