Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎBUYMA studio¤Ç¿Íµ¤¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖUblanc¡×¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò12·î11Æü(ÌÚ)～14Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥°¥â(ÂåÉ½¼èÄùÌòºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡§¿ÜÅÄ¾·¼ ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§¾Ú·ô¥³ー¥É3665)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖBUYMA(¥Ð¥¤¥Þ)¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡ÖBUYMA studio SHIBUYA¡×¤Ë¤Æ¡¢¿Íµ¤¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖUblanc¡×¤¬2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)～12·î14Æü(Æü)¤Î4Æü´Ö¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎBUYMA studio¤Ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½¸·ë¡ª
BUYMA¤Ç¿Íµ¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖUblanc¡×¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¤ä°ìÇ¯¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´¹ØÆþ¾¦ÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ªÅÏ¤·¡¦¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÅ¹Æ¬¤Ç¤Ï²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç1,000±ß¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Á´¾¦ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢BUYMA¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)～12·î14Æü(Æü)
±Ä¶È»þ´Ö¡§12»þ～18»þ
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡§https://www.buyma.com/contents/buyma-studio/?af=601
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X(@BUYMA_studio)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://x.com/BUYMA_studio
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.buyma.com/contents/buyma-studio/?af=601
Å¸¼¨¥Ö¥é¥ó¥É
AMI PARIS
BOTTEGA VENETA
Barbour
Ganni
HERNO
Jil Sander
MAISON KITSUNE
MARNI
Mackage
Maison Margiela
Max Mara
MiuMiu
PUMA
TATRAS
TOD'S
The Row
UGG
Valextra
¤Ê¤É
¢¨´°Çä¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤ë :
https://www.buyma.com/r/?tag_ids=2828&af=601
´ü´Ö¸ÂÄê¥¿¥¤¥à¥»ー¥ë¤â³«ºÅ
12·î11Æü(ÌÚ)～12·î15Æü(·î)¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â´ü´Ö¸ÂÄê¥¿¥¤¥à¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ¡£
BUYMA studio¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢º£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ :
https://www.buyma.com/r/?tag_ids=2828&af=601
¥¢¥¯¥»¥¹
BUYMA studio SHIBUYA
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1ÃúÌÜ9-10 ÈÖ¾¢¥Ó¥ë 1³¬
¡Ö½ÂÃ«¡×±ØÅÌÊâÌó8Ê¬
¡ÖÌÀ¼£¿ÀµÜÁ°¡ã¸¶½É¡ä¡×±ØÅÌÊâÌó8Ê¬
¢§Google¥Þ¥Ã¥×
https://maps.app.goo.gl/ruGsVkt5GmHDxjGY9
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤ÊªÊýË¡
¤´¹ØÆþ¤Ë¤ÏBUYMA¤ÎÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¶ä¹Ô¿¶¹þ¤ä¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤¤Ê¤É¤Î¸½¶â·èºÑ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢·èºÑ´°Î»¸å¤Ë¾¦ÉÊ¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.buyma.com/register/?af=601
BUYMA studio¤È¤Ï
BUYMA studio¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¤À¤±¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖBUYMA¡×¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥çー¥ëー¥à¥¿¥¤¥×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤¹¡£
³¤³°¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢BUYMA¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤³¤³¤Ë½¸Ìó¤µ¤»¡¢
Á´¹ñ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¡ÖBUYMA studio¡×¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤Ë·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ò¼«Í³¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ê»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¾¦ÉÊ¾ðÊó¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¹ØÆþÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤äÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¼°X¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
@BUYMA_studio¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¾å¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
https://x.com/BUYMA_studio
¡ÚBUYMA(¥Ð¥¤¥Þ) ¡Û
https://www.buyma.com/?af=601
BUYMA¤Ï¡¢À¤³¦185¥«¹ñ¤Ëºß½»¤¹¤ë23Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñー(½ÐÉÊ¼Ô)¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£²ñ°÷¿ô¤Ï1,175Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡¢¼è°·¥Ö¥é¥ó¥É¿ô¤Ï1.9Ëü¤òÄ¶¤¨¡¢ÆüËÜÌ¤¾åÎ¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¹ñÆâ´°Çä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¥³¥¹¥á¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Â·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨iPhoneÈÇ¤Î¥¢¥×¥ê¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É
https://itunes.apple.com/jp/app/buyma/id824042539/
¢¨AndroidÈÇ¤Î¥¢¥×¥ê¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buyma.buymaapp
¢§BUYMA¸ø¼°LINE
https://www.buyma.com/contents/line/?af=601
¢§BUYMA¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/buyma_official/
¢§BUYMA¸ø¼°Twitter
https://twitter.com/BUYMA
¢§BUYMA¸ø¼° / ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ï¥¦¥¹ÊÔ½¸ÉôYouTube
https://www.youtube.com/@buyma5051
¡ÚBUYMA¤Î¤¢¤ó¤·¤ó¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
BUYMA¤Ç¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Îµ¶Â¤ÉÊ¡¦ÉÔÀµ¾¦ÉÊÎ®ÄÌ¤òËÉ»ß¤¹¤ë³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤ÈÄó·È¤·¤¿´ÕÄê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÕÄêÎÁ¶â¤ÏBUYMA¤¬ÉéÃ´¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¼ÔÍÍ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡¢Ëü¤¬°ìËÜÊªÊÝ¾Ú¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤è¤ê¹ØÆþÂå¶â¤òÁ´³ÛÊÖ¶â¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢BUYMA¤ÎÊä½þ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö¤¢¤ó¤·¤ó¥×¥é¥¹¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê°Â¿´¤·¤Æ³¤³°ÄÌÈÎ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¡¢Êä½þ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¤¢¤ó¤·¤ó¥×¥é¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.buyma.com/contents/safety/anshin.html?af=601
¡ÚBUYMA¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤È¤Ï¡Û
²ñ°÷¿ô1,175Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë³¤³°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖBUYMA¡×Æâ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢Çã¤¤Êª¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ò»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥»¥ó¥¹¤ä´¶À¤ò³è¤«¤·ºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚBUYMA TRAVEL¡Û
https://travel.buyma.com/?af=601
BUYMAÇ§Äê¤Î¸½ÃÏºß½»¥¬¥¤¥É¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç°ÆÆâ¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ä¥¢ーÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡£Î®¹Ô¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥íー¥«¥ë¥°¥ë¥á¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ä¥¢ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÎ¹¹ÔÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚSTYLE HAUS(¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ï¥¦¥¹)¡Û
https://stylehaus.jp/?af=601
"À¤³¦Ãæ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤¬¤ï¤«¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡È
¡Ú¼õ¾ÞÎò¡Û
¢£2012Ç¯12·î
¡Ö2012 Red Herring Top 100 Global¡Ê2012Ç¯¥ì¥Ã¥É¥Ø¥ê¥ó¥°¥°¥íー¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×100¼Ò¡Ë¡×¤ò¼õ¾Þ
¢£2015Ç¯7·î
ÊÆ¹ñ·ÐºÑ»ï¡ÖForbes Asia¡×¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÎÇä¾å10²¯¥É¥ë°Ê²¼¤ÎÍ¥ÎÉ´ë¶È200¼Ò¥ê¥¹¥È¡ÊForbes Asia's 200 Best Under A Billion¡Ë¡×¤ËÁª½Ð
¢£2016Ç¯6·î
¡Ø¥«¥ó¥Ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º2016¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç¤Ç¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¡ÖA Kind Drone ～¿ÆÀÚ¤Ê¥É¥íー¥ó～¡×¤¬¥·¥ë¥Ðー¼õ¾Þ
¤½¤ÎÂ¾Â¿¿ô¼õ¾Þ