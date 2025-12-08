¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¤¦Âç2025¡×¤Ä¤¤¤ËÍ¥¾¡¼Ô·èÄê¡ª¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡¦´äºê¤¦Âç¤¬¼ÂÎÏÇÉ¥³¥ó¥Ó¤òÀä»¿¡¡¥Î¥Ö¥³¥Ö¡¦µÈÂ¼¡ÖÏ¡¸«¥Æ¥á¥§¥³¥é¥Ã¡ª¡×¡È¤·¤¯¤¸¤ê³Ø±àSP¥æ¥Ë¥Ã¥È¡É¤ËÇú¾Ð¤Î¥ª¥Á¡Ã¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡ÙÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢²áµî¤ËÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿¡È¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡É¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤Î¤·¤¯¤¸¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î¶µ·±¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤ÎºÇ¿·ÏÃ¤ò12·î5Æü¡Ê¶â¡ËÌë9»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¤¦Âç2025¡×¸åÈ¾Àï¡ª¡È¤·¤¯¤¸¤ê³Ø±àSP¥æ¥Ë¥Ã¥È¡É¤ò´Þ¤à 3ÁÈ¤¬¥Í¥¿¤òÈäÏª
12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¤Î´äºê¤¦Âç¤¬¡È¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤ÎÀ£É¾¤¬Åª³Î¤¹¤®¤ë¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¾Þ¥ìー¥¹´ë²è¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¤¦Âç2025¡×¸åÈ¾Àï¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦ÀÄ¿§1¹æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¦¤ë¤È¤é¥Ö¥®ー¥º¡¢¥«¥²¥ä¥Þ¡¢¤½¤¤¤Ä¤É¤¤¤Ä¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¤Î5ÁÈ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ªー¥É¥êー¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¿ò¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¡¦ß·ÉôÍ¤¡¢¥¢¥ë¥³¡õ¥Ôー¥¹¤Ë¤è¤ë¡È¤·¤¯¤¸¤ê³Ø±àSP¥æ¥Ë¥Ã¥È¡É¤ÎÁ´6ÁÈ¤¬»²Àï¡£Á°È¾Àï¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢¤¦¤ë¤È¤é¥Ö¥®ー¥º¤Î¡Ö91ÅÀ¡×¡£¸åÈ¾Àï¤Ç¤Ï¡¢¥«¥²¥ä¥Þ¡¢¤½¤¤¤Ä¤É¤¤¤Ä¡¢¡È¤·¤¯¤¸¤ê³Ø±àSP¥æ¥Ë¥Ã¥È¡É¤Î3ÁÈ¤¬¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡¦´äºê¤¦Âç¤¬¼ÂÎÏÇÉ¥³¥ó¥Ó¤òÀä»¿¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¥³¥ó¥ÈÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¡×
ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥«¥²¥ä¥Þ¤Ï¡¢¡È¥È¥¤¥ìÂÔ¤Á¡É¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥È¥¤¥ìÆâÉô¤Î¿ÍÊª¤È³°¤ÇÂÔ¤Ä¿ÍÊª¤¬¡ÈÉÝ¤¤¿Í¥Þ¥¦¥ó¥È¡É¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¹¶ËÉ¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¡£¤¦ÂçÀèÀ¸¤Ï¤³¤ì¤ò»ÃÄê¼ó°Ì¤Î¤¦¤ë¤È¤é¥Ö¥®ー¥º¤ò¾å²ó¤ë¡Ö92ÅÀ¡×¤ÈºÎÅÀ¤·¡¢¡ÖÁÛÁü¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¥³¥ó¥ÈÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¡ØÊØ°Õ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥È¥¤¥ìÂÔ¤Á¤¹¤ëÂ¦¤Î¡ÈÊØ°Õ¡É¤¬ÅÓÃæ¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£»þ´Ö·Ð²á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤½¤ÎÉÁ¼Ì¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤è¤ê¼«Á³¤Ë¤Ê¤ë¤È½õ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸ú²Ì²»¤Î³èÍÑ¤ä¥Ü¥±¤ÎÄÉ²Ã¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È´¶¾ð¤Îµ¡Èù¡É¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤À¤Î¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤é¤º¸ü¤ß¤¬½Ð¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤¦ÂçÀèÀ¸¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¡¢¥«¥²¥ä¥Þ¡¦±×ÅÄ¹¯Ê¿¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤½¤¤¤Ä¤É¤¤¤Ä¡¦»ÔÀî»É¿È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÇú¾Ð¤Î¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤â¡Ä¸·¤·¤¤É¾²Á¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÍ¥¾¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Â³¤¯¤½¤¤¤Ä¤É¤¤¤Ä¤Ï¡¢¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËË¬¤ì¤¿Í§¿Í¤Ë¡È¿¹¤Î¼é¤ê¿À¡É¤¬Øá°Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¡£»ÔÀî»É¿È¤Î´ñ²ø¤ÊÆ°¤¤È¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¾Ð¤¤¤ÎÏ¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£¤¦ÂçÀèÀ¸¤Ï¡Ö90ÅÀ¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¡Ö»É¿È¤ÎÆ°¤¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ê»ÔÀî¤ÎÀ¼¿§¤¬¡Ë°Õ³°¤È²»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Å¤é¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¥Îー¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¸«¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¡È¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¡É¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²ÝÂê¤âÄó¼¨¡£¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¾¾ËÜÃÝÇÏ¤Î¥¥ã¥éÀßÄê¤äÍ§¿ÍÆ±»Î¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤òÀ¹¤ê¹þ¤á¤ë¤È¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤¦ÂçÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¦¥±¤Æ¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¤¦Âç¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¥ª¥ì¤ÎÃæ¤Î´ð½à¤ÇÅÀ¤òÉÕ¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¦ÂçÀèÀ¸¤ÎÉ¾²Á¤Ë¡¢»ÔÀî¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÍ¥¾¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ËÜ²»¤ò¸ì¤ê¡¢¾¾ËÜ¤â¡Ö²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤â¤¦ÅÓÃæ¤«¤éÍ¥¾¡¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¥¦¥±¤Æ¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤·¤¯¤¸¤ê³Ø±à¥á¥ó¥Ðー¤ÎÀ¼¤Ë¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾È¤ì¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡¢»ÔÀî¤â¡Ö¥¥ó¥ª¥Ö¤¦Âç¤à¤¸¤£¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Î¥Ö¥³¥Ö¡¦µÈÂ¼¡ÖÏ¡¸«¥Æ¥á¥§¥³¥é¥Ã¡ª¡×¡È¤·¤¯¤¸¤ê³Ø±àSP¥æ¥Ë¥Ã¥È¡É¤ËÇú¾Ð¤Î¥ª¥Á¡õ¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¤¦Âç2025¡×Í¥¾¡¤Ï¥«¥²¥ä¥Þ¤Ë·èÄê¡ª
¥é¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡È¤·¤¯¤¸¤ê³Ø±àSP¥æ¥Ë¥Ã¥È¡É¤Ï¡¢8¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥À¥¦90000¤ÎÏ¡¸«æÆ½ñ¤²¼¤í¤·¤Ë¤è¤ë½ªÅÅ¥³¥ó¥È¤ËÄ©Àï¡£¿ì¤ÃÊ§¤¤µÒ¤¿¤Á¤ä¡È¼ò¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥³¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ëÃË¤¿¤Á¡É¡¢º®Íð¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¾èµÒ¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢Ãæ·ø·Ý¿Í¤¿¤Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿·²Áü·à¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£¤¦ÂçÀèÀ¸¤ÎÉ¾²Á¤ËµÈÂ¼¤¬»×¤ï¤º¡ÖÏ¡¸«¥Æ¥á¥§¥³¥é¥Ã¡ª¡×¡ÖÃÑ¤«¤«¤»¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¤È°ÂÖ¤ò¤Ä¤¯»öÂÖ¤Ë¡ª¡©
¤½¤·¤Æ¡¢Á´6ÁÈ¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥²¥ä¥Þ¡£±×ÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤½¤¤¤Ä¤É¤¤¤Ä¤¬Í¥¾¡¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸¬µõ¤Ë¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖºÇ¸å¡ÊSP¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¤Ï°Â¿´¤·¤Æ´Ñ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬ËÜµ¤¥Í¥¿¤ÇÄ©¤ó¤À¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¤¦Âç2025¡×¤ÏÇÛ¿®¸å7Æü´Ö¡¢ÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ABEMA¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸ ²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡ÙÊüÁ÷³µÍ×
ÇÛ¿®Æü»þ¡§Ëè·îÂè1～3¶âÍË¡¡Ìë9»þ30Ê¬～ÇÛ¿®³«»Ï
Âè4¶âÍË¡¡ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å～
