»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ë¡£¥ªー¥×¥ó¥Íー¥à»ö¶È¾µ·Ñ¡Örelay¡Ê¥ê¥ì¥¤¡Ë¡×¤¬M&A¡¦»ö¶È¾µ·Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÃÌÎ¨¡¦À®ÌóÎ¨¤Ç5Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥È¥é¥¤¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜºê¸©µÜºê»Ô / ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ã·Æ£Î´ÂÀ / °Ê²¼¡¢¥é¥¤¥È¥é¥¤¥È¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡Ö¹ñÆâ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤ÈÅ¸Ë¾¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û¡×¡Êmic-r.co.jp¡Ë¡Ê2025Ç¯11·îÈ¯´©¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥Íー¥à»ö¶È¾µ·Ñ¡Örelay¡Ê¥ê¥ì¥¤¡Ë¡×¤¬ M&A¡¦»ö¶È¾µ·Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤±¤ë2023Ç¯ÅÙ¤ª¤è¤Ó2024Ç¯ÅÙ¾¦ÃÌÎ¨¡¦À®ÌóÎ¨(¢¨1)¤Ë¤Æ¡¢2´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ªー¥×¥ó¥Íー¥à»ö¶È¾µ·Ñ¡Örelay¡Ê¥ê¥ì¥¤¡Ë¡×¤Ï¡¢2020Ç¯ÅÙ¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤ÇNo.1¤ÎÉ¾²Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨2¡Ë¡£
Ä´ºº³µÍ×¡§¹ñÆâ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤ÈÅ¸Ë¾¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û¡Êmic-r.co.jp¡Ë¡Ê2025Ç¯11·îÈ¯´©¡Ë
Ä´ººÄó¶¡¡§¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨1¡§·ÇºÜ°Æ·ïÅö¤¿¤ê¤Î¾¦ÃÌ·ï¿ô¤Î³ä¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÇºÜ°Æ·ïÅö¤¿¤ê¤Î¾¦ÃÌ²½¤Ë»ê¤Ã¤¿·ï¿ô¤Î³ä¹ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§¹ñÆâ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤ÈÅ¸Ë¾¡Ú2022Ç¯ÈÇ¡¿2023Ç¯ÈÇ¡Û¡Êmic-r.co.jp¡Ë
¥ªー¥×¥ó¥Íー¥à»ö¶È¾µ·Ñ¡Örelay¡Ê¥ê¥ì¥¤¡Ë¡×³µÍ×¤È¶á¶·
¥ªー¥×¥ó¥Íー¥à»ö¶È¾µ·Ñ¡Örelay¡Ê¥ê¥ì¥¤¡Ë¡×¤Ï¡¢½¾Íè¼ÒÌ¾¤ä´ë¶È¾ðÊó¤¬Éú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¥ªー¥×¥ó¥Íー¥à¤Ç¹Ô¤¤¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬»ö¶È¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤ò¥¹¥Èー¥êー²½¤··ÇºÜ¡£¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤ëÇ®°Õ¤¢¤ë¸å·Ñ¤®¸õÊä¤ò¹¤¯¸øÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¦´¶¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤»ö¶È¾µ·Ñ¤Î·Á¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¡¢Ìó800·ï¤Î¸å·Ñ¼ÔÊç½¸°Æ·ï¤ò¸ø³«¡¢Ìó160·ï¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢relay¤ÏÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦¾¦¹©ÃÄÂÎ¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¡¦°ú·Ñ¤®»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¤Î»ö¶È¼Ô¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤È¡¢relay¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è»ö¶È¤ÎË¾¤Þ¤Ê¤¤ÇÑ¶È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢·È¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó110¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦¾¦¹©ÃÄÂÎ¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¡¦°ú·Ñ¤®»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¦Æâ³ÕÉÜ¤Î2»ö¶È¤ËºÎÂò
µÜºê¤Î¿Í»öÉô¡Ö relay+¡Ê¥ê¥ì¥¤¥×¥é¥¹¡Ë¡×
»ö¶È¾µ·ÑÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡Öpre relay¡Ê¥×¥ì¥ê¥ì¥¤¡Ë¡×
¤½¤·¤Æº£Ç¯ÅÙ¥é¥¤¥È¥é¥¤¥È¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡ÖÃæ¾®´ë¶È»Ù±ç»ö¶ÈÊä½õ¶â¡ÊÃÏ°è¤Î¿Í»öÉô»Ù±ç»ö¶È¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡¢Æâ³ÕÉÜ¡Ö´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½Ð¡¦³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤ÎÂÐÎ®Â¥¿Ê»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿¡ÈÃÏ°è¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¡É¤ä¡È´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¡É¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÏ°è¤Ë¡¢¸÷¤ò¤¢¤Æ¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¯¥é¥¤¥È¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö¥ªー¥×¥ó¤Ê»ö¶È¾µ·ÑÊ¸²½¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤ò»Ù¤¨¤ë»ö¶È¤¬Ä®¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½»¤ß¤¿¤¤¿Í¤¬½»¤ß¤¿¤¤Ä®¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
詳細を見る :
https://relay.town/
½Ð±é¡¦·ÇºÜ
Æâ³Õ´±Ë¼¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÄ±àÅÔ»Ô¹ñ²È¹½ÁÛ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡ÖÃÏÊý¤Ë»Å»ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/index.html
NHKÁí¹ç¡Ö¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå¡×2024Ç¯12·î3ÆüÊüÁ÷²ó¡Ê¼èÄùÌòCOO ã·Æ£¤á¤°¤ß½Ð±é¡Ë
https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/R7Y6NGLJ6G/episode/te/KG5MWZR42M/
TBS¡ÖN¥¹¥¿¡×2025Ç¯2·î13ÆüÊüÁ÷²ó
https://youtu.be/c8_Fh70L3cs?si=25z1XFTuIZvbIIc8
ABEMA TV¡ÖABEMAÅª¥Ë¥åー¥¹¥·¥çー¡×2025Ç¯2·î16ÆüÊüÁ÷²ó¡Ê¼èÄùÌòCOO ã·Æ£¤á¤°¤ß½Ð±é¡Ë
https://youtu.be/N37IzsOVvN0?si=Q_1h5Dy9nww-n6dr
ABEMA TV ¡ÖABEMA Prime ¡×2024Ç¯2·î28ÆüÊüÁ÷²ó¡Ê¼èÄùÌòCOO ã·Æ£¤á¤°¤ß½Ð±é¡Ë
https://youtu.be/BAl14TQbrt4?feature=shared
relay 公式X :
https://x.com/relaytown
relay 公式Instagram :
https://www.instagram.com/relay.town/
²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥È¥é¥¤¥È
½êºßÃÏ¡§µÜºê»ÔµÌÄÌÅì4ÃúÌÜ7ÈÖ28¹æ TOKIWA30¥Ó¥ë2³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ã·Æ£ Î´ÂÀ
»ñËÜ¶â¡§50,000,000±ß
ÀßÎ©Æü¡§2020Ç¯1·î6Æü