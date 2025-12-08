SOLIZE PARTNERS ¤¬ Formlabs ¤Î¹ñÆâÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ£³D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï
SOLIZE PARTNERS ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°æ¾å Íº²ð¡Ë¤Ï¡¢ Formlabs ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¡¢APAC General Manager¡§Michael Agam¡Ë¤ÈÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë(https://formlabs.com/jp/blog/solize-partners/)¤·¡¢Æ±¼Ò¤Î¸÷Â¤·ÁÊý¼°¡ÊSLA¡Ë¤ª¤è¤ÓÊ´Ëö¾Æ·ëÀÑÁØÂ¤·ÁÊý¼°¡ÊSLS¡Ë¤Î£³D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡¦¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ Formlabs ¼Ò¤ÎR&DÉôÌç¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ºàÎÁ³«È¯¤äÆÈ¼«¥Ñ¥é¥áー¥¿¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÎÀÇ½¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
º¸ : SOLIZE PARTNERS ³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹»ö¶ÈÉô »ö¶ÈÉôÄ¹ ÇµÂ¼²ÅÍµ»á±¦ : Formlabs, APAC General Manager, Michael Agam
SOLIZE PARTNERS ¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÎÉáµÚ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢Éý¹¤¤ºàÎÁ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¾ÊÎÏ²½¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç²ÁÃÍ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë Formlabs ¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤È¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¸÷Â¤·Á¤ª¤è¤ÓÊ´ËöÂ¤·Á¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤ 3D¥×¥ê¥ó¥¿ー ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Formlabs ¤Î3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÎÆÃÄ¹
- ¸÷Â¤·Á¡ÊSLA¡Ë¥¿¥¤¥×¤Î£³D¥×¥ê¥ó¥¿ー¡ÖForm 4L(https://formlabs.com/jp/3d-printers/form-4l/)¡×¤Ç¤Ï20¼ïÎà¤ÎÉ¸½àºàÎÁ¤È15¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÆÃ¼ìºàÎÁ¡¢Ê´Ëö¾Æ·ëÀÑÁØ¡ÊSLS¡Ë¥¿¥¤¥×¤Î£³D¥×¥ê¥ó¥¿ー¡ÖFuse 1+ 30W(https://formlabs.com/jp/3d-printers/fuse-1/)¡×¤Ç¤Ï7¼ïÎà¤ÎÉ¸½àºàÎÁ¡¢¤µ¤é¤Ë¥ªー¥×¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂ¿ºÌ¤ÊºàÎÁÁªÂò¤¬²ÄÇ½
- ºàÎÁ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤¿¥æー¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¶¦¤Ë¹â¤¤Â¤·ÁÀ®¸ùÎ¨¤ò¼Â¸½
¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ¹¤ò³è¤«¤·¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍÑÅÓ¤äÍøÍÑ´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤«¤Ä½ÀÆð¤ÊÁªÂò»è¤ò¤´Äó°Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ³Æþ¸å¤Ï¡¢±¿ÍÑ¥Õ¥§ー¥º¤Ç¤Î²þÁ±Äó°Æ¤ä¥×¥í¥»¥¹ºÇÅ¬²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ê³èÍÑ³ÈÂç¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±è¤Ã¤¿3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Î²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
SOLIZE PARTNERS ³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹»ö¶ÈÉô »ö¶ÈÉôÄ¹ ÇµÂ¼ ²ÅÍµ»á¥³¥á¥ó¥È
Formlabs¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸÷Â¤·Á¤ª¤è¤ÓÊ´ËöÂ¤·Áµ»½Ñ¤Î²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Formlabs¤Î³×¿·Åª¤Ê3D¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈSOLIZE PARTNERS¤Îµ»½ÑÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤äÀ¸»º¤Ë¤ª¤±¤ë¸úÎ¨À¤ÈÁÏÂ¤À¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Formlabs, APAC General Manager,
Michael Agam¥³¥á¥ó¥È
ÆüËÜ¤Ï»º¶È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢SOLIZE PARTNERS¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤êÅö¼Ò¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦½é¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢SOLIZE PARTNERS¤ÏºàÎÁÂÐ±þÎÏ¤Î³ÈÂç¤ä¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¹âÀÇ½3D¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SOLIZE PARTNERS¤Ï¡¢35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Î¼è¤ê°·¤¤¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Î¸úÎ¨²½¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Formlabs ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Formlabs ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬´ÊÃ±¤Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¥µ¥Þー¥Ó¥ë¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥Ï¥ó¥¬¥êー¡¢ÊÆ¹ñ¥Îー¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò»ý¤ÄFormlabs ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥áー¥«ー¤ä°Õ»×·èÄê¼Ô¤¬µá¤á¤ë¹©¶ÈÉÊ¼Á¤Î 3D ¥×¥ê¥ó¥¿¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Formlabs ¤Ï¡¢SLA ¸÷Â¤·Á¡¦SLS 3D ¥×¥ê¥ó¥¿¡¢¸å½èÍýÁõÃÖ¡¢ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë 45 ¼ïÎà°Ê¾å¤ÎºàÎÁ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Formlabs ¤Ï 2024 Ç¯¡¢ÊÆ Fast Company ¼çºÅ¤Î¡ÖMost Innovative Companies¡×¡ÊÀ½Â¤¶ÈÉôÌç¡Ë¤ËÁª½Ð(https://www.fastcompany.com/91040931/formlabs-most-innovative-companies-2024)¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢www.formlabs.com(https://formlabs.com/jp/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
