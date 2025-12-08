CiiK¤È¥¯¥é¥·¥³¥à¤¬¶¨¶È¡¢Âç¿ÍÃË»Ò¥é¥Ü¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÈþÌ£¤¤¤â¤ó¡£¡×ÀìÂ°¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー·ÀÌóÄù·ë
Á°Îó º¸¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥·¥³¥àÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÄÌÚ¹ÌÊ¿¡¡±¦¡¦³ô¼°²ñ¼ÒCiiK ÂåÉ½¼èÄùÌò µÜ±Ê±Í¿Í
³ô¼°²ñ¼ÒCiiK¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜ±Ê±Í¿Í¡¢°Ê²¼¡ÖCiiK¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥«¥ë¥Á¥ãー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡ÖËÌ²¤¡¢Êë¤é¤·¤ÎÆ»¶ñÅ¹¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥·¥³¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹ñÎ©»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌÚ¹ÌÊ¿¡¢°Ê²¼¡Ö¥¯¥é¥·¥³¥à¼Ò¡×¡Ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖBRAND SOLUTION¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢CiiK¤¬±¿±Ä¤¹¤ëSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÈþÌ£¤¤¤â¤ó¡£¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀìÂ°¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ·ÀÌó¤Ë¤â¤È¤Å¤¯½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢¥µ¥ó¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡Öçýè½²Ö¡Ò¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃã³ä¡¦JJ¡Ó´Ì¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤òInstagram¤ª¤è¤ÓTikTok¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÂ°¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー·ÀÌó¤ÎÇØ·Ê
CiiK¼Ò¤Ï¡¢¡ÖOne Temperature¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¤¿¤À¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ²¹¤¬¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò´ðÅÀ¤Ë¡¢YouTube¤äInstagram¾å¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÂç¿ÍÃË»Ò¥é¥Ü¡×¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRETØUCH¡Ê¥ì¥¿¥Ã¥Á¡Ë¡×¤Î±¿±Ä¡¦¾¦ÉÊ³«È¯¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¸³«¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¥¯¥é¥·¥³¥à¼Ò¤ÎBRAND SOLUTION¤Ï¡¢2015Ç¯¤«¤é¡ÖËÌ²¤¡¢Êë¤é¤·¤ÎÆ»¶ñÅ¹¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿200Ä¶¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ù±ç¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¡ÖËÌ²¤¡¢Êë¤é¤·¤ÎÆ»¶ñÅ¹¡×¤È¤¤¤¦¾ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢²°³°¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤È¤·¤Æ»Ù±çÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤Ï¸ÜµÒÁØ¤³¤½°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¦¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BRAND SOLUTION ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê´ë¶È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤È¥á¥Ç¥£¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¶¦Æ±¤Ç¹½ÃÛ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂè°ì¹æ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓCiiK¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÈþÌ£¤¤¤â¤ó¡£¡×¤ÈÀìÂ°¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9¥«·î¤Ç¥Õ¥©¥í¥ïー37Ëü¿ÍÄ¶ Âç¿ÍÃË»Ò¤¬»Ù»ý¤¹¤ëÎÁÍý¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÈþÌ£¤¤¤â¤ó¡£¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÈþÌ£¤¤¤â¤ó¡£¡×¤Ï¡¢CiiK¼Ò¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÂç¿ÍÃË»Ò¥é¥Ü¡×¤Î°ì´ë²è¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÎÁÍý¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÒÈè¤ì¤¿Ìë¡¢¡Öº£Æü¤Ë¾¡¤Ä¥á¥·¡×¤Ç¼«Ê¬¤òµß¤¦¡Ó¡£30ÂåÃËÀ¤ò¼ç¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¡¢¡ÖÅù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¡È¤¦¤Þ¤¤ÈÓ¡É¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Æü¾ï¤Î¿©Âî¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥ì¥·¥Ô¤ä¥·ー¥ó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦´¶À¤Î¹â¤¤¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥óÀß·×¡¢»×¤ï¤º¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»ë³ÐÅª¤Ê¥·¥º¥ë´¶¡¢¹â¤¤ºÆ¸½À¡Ê¼«Ê¬¤´¤È²½¤·¤ä¤¹¤¤¥ì¥·¥Ô¡Ë¡¢¿ÍÊªÁü¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀß·×¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¿Í¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È³«ÀßÅö½é¤«¤é¹â¤¤¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÈþÌ£¤¤¤â¤ó¡£ ¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È
Instagram ¡§https://www.instagram.com/sore_uma/
TikTok ¡§https://www.tiktok.com/@sore_uma
ÀìÂ°¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー·ÀÌóÄù·ë¸å¡¢CiiK¼Ò¤ÈBRAND SOLUTION¤Ï¡¢ÄêÎã¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÈþÌ£¤¤¤â¤ó¡£¡×¤Î²áµîÇÛ¿®¤Î¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤¬½¸¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBRAND SOLUTION SALON¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µ¥í¥ó¡Ë¡×¤ËCiiK¼ÒÂåÉ½¡¦µÜ±Ê¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢CiiK¼Ò¤È³Æ´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¸ß¤¤¤Î¹Í¤¨Êý¤òÍý²ò¤·¹ç¤¦µ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Å¤¯¤ê¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Âç¿ÍÃË»Ò¥é¥Ü¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢¤µ¤é¤ËBRAND SOLUTION¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÈþÌ£¤¤¤â¤ó¡£¡×¤Ï¡¢³«Àß¤«¤é¤ï¤º¤«9¥«·î¤ÇInstagram¤ÈTikTok¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー37Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¡¹¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤â¤³¤ì¤Ç¾è¤êÀÚ¤ì¤½¤¦¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ëº£¤Î¼«Ê¬¤Îµ¤Ê¬¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×Åê¹Æ¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¹â¤¤¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤òÆÀ¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤ÎÇ§ÃÎ¤äÍý²ò¤¬Ãå¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ï¥µ¥ó¥È¥êー¼Ò¡Öçýè½²Ö¡Ò¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃã³ä¡¦JJ¡Ó´Ì¡×
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢BRAND SOLUTION¤¬¡ÖËÌ²¤¡¢Êë¤é¤·¤ÎÆ»¶ñÅ¹¡×¤ÇÊ£¿ô²ó¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¥ó¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¤È¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÈþÌ£¤¤¤â¤ó¡£¡×¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¡Öçýè½²Ö¡Ò¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃã³ä¡¦JJ¡Ó´Ì¡×¤Ë¹ç¤¦¥¢¥ì¥ó¥¸ÎÁÍý¤ò¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÈþÌ£¤¤¤â¤ó¡£¡×¤¬³«È¯¤·¡¢¤½¤Î¥ì¥·¥Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢Instagram¤ª¤è¤ÓTikTok¤Î¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram ¡§https://www.instagram.com/reel/DR4Roi2EpiO/?igsh=MWhyazkzbnZ0bTI3Yw==
TikTok ¡§https://vt.tiktok.com/ZSfKtngpy/
º£¸å¤Ï¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ê¤É¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÈþÌ£¤¤¤â¤ó¡£¡×¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÍý²ò¤È»Ù»ý¤Î¾úÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£²ó¤Î¶¨¶È¤ò¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢CiiK¼Ò¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÈþÌ£¤¤¤â¤ó¡£¡×¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢BtoBÎÎ°è¤Ç¤Î¹¹ð¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢BRAND SOLUTION ¤Ç¤Ï¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ë´ë¶È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒCiiK ÂåÉ½¼èÄùÌò µÜ±Ê±Í¿Í
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖËÌ²¤¡¢Êë¤é¤·¤ÎÆ»¶ñÅ¹¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Äºî¤ê¤ò»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥·¥³¥à¼Ò¤È¶¨¶È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÈþÌ£¤¤¤â¤ó¡£¡×¤Ï¡¢Âç¿ÍÃË»Ò¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÀìÂ°¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー·ÀÌó¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥·¥³¥à¼Ò¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÎÏ¶¯¤¤ÅÚÂæ¤È¤·¡¢½é¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¥µ¥ó¥È¥êーÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¥æー¥¶ー¤Ë´î¤Ó¤È¶¦´¶¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥·¥³¥à¼¹¹ÔÌò°÷ »ö¶È³«È¯Éô ÉôÄ¹ ¹â»³Ã£ºÈ
¤³¤ÎÅÙ¡¢CiiK¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÈþÌ£¤¤¤â¤ó¡£¡×¤ÈÀìÂ°¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー·ÀÌó¤òÄù·ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ÏÈ¤òÂåÍýÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈËþÂ¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¹¹ð¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤ÁBRAND SOLUTION¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎËÜ¼Á¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éCiiK¼Ò¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥·¥³¥àÀÄÌÚ¡ßCiiKµÜ±Ê ÂÐÃÌÆ°²è ¸ø³«
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òµÇ°¤·¤Æ¥¯¥é¥·¥³¥àÂåÉ½¤ÎÀÄÌÚ¹ÌÊ¿¤È¡¢CiiK¼ÒÂåÉ½¤ÎµÜ±Ê±Í¿Í¤ÎÂÐÃÌ¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=gCvHfNSLfQE ]
URL¡§https://youtu.be/gCvHfNSLfQE
CiiK¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒCiiK¤Ï¡¢¡ÖOne Temperature ― ÂÎ²¹¤ò1¡î¾å¤²¤ë¡£-¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥á¥ó¥º¥³¥¹¥á¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRETØUCH¡Ê¥ì¥¿¥Ã¥Á¡Ë¡×¡¢Âç¿ÍÃËÀ¸þ¤±¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÂç¿ÍÃË»Ò¥é¥Ü¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÈþÌ£¤¤¤â¤ó¡£¡×¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î¿©Âî¤«¤éÂç¿ÍÃË»Ò¤ÎÂÎ²¹¤ò1¡î¾å¤²¤ëÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥ê¥¢¥ë¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤À¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ²¹¤¬¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤«¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¾¯¤·¹â¤á¡¢¾Ð´é¤òÍ¶¤¦¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤â¹â¤Þ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÂÎ²¹¤ò1¡î¾å¤²¤ë¡×»ö¶È³èÆ°¤òCiiK¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.ciik.tokyo/ (https://www.ciik.tokyo/)
Instagram ¡§https://www.instagram.com/sore_uma/ (https://www.instagram.com/sore_uma/)
TikTok ¡§https://www.tiktok.com/@sore_uma
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒCiiK
±ÑÊ¸É½µ¡§CiiK Inc.
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-6-2 ¥¨¥¯¥éー¥È½ÂÃ« 5F
ÀßÎ©¡§2020Ç¯7·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò µÜ±Ê±Í¿Í
URL¡§https://www.ciik.tokyo/
¥¯¥é¥·¥³¥à BRAND SOLUTION¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2015Ç¯¤Ë¡ÖËÌ²¤¡¢Êë¤é¤·¤ÎÆ»¶ñÅ¹¡×¤¬D2C¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ³«»Ï¡£¹â¤¤¸ÜµÒÍý²ò¤Ë´ð¤Å¤¯Äó°ÆÎÏ¤ÈÊ¬ÀÏÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÈ¼Áö·¿¤ÎÊÂÁöÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë200¥Ö¥é¥ó¥ÉÄ¶¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¡ÖËÌ²¤¡¢Êë¤é¤·¤ÎÆ»¶ñÅ¹¡×¤È¤¤¤¦¾ì¤ò±Û¤¨¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤«¤éÊÔ½¸ÂÎÀ©¹½ÃÛ¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¡¢Êë¤é¤·¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÁÊµá¤òÀìÌçÎÎ°è¤È¤·¤¿¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤È¤·¤Æ¤Î»Ù±ç¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://kurashi.com/
ËÌ²¤¡¢Êë¤é¤·¤ÎÆ»¶ñÅ¹¡§https://hokuohkurashi.com/
BRAND SOLUTION¡§https://kurashi.com/brandsolution
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥·¥³¥à
±ÑÊ¸É½µ¡§Kurashicom Inc.
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹ñÎ©»ÔÃæ1-1-52 nonowa¹ñÎ©SOUTH 3F
ÀßÎ©¡§2006Ç¯9·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÄÌÚ¹ÌÊ¿
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥é¥¤¥Õ¥«¥ë¥Á¥ãー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡ÊEC±¿±Ä¡¢¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¡¢¹¹ð´ë²èÈÎÇä¡¢»¨²ß¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë²èÈÎÇä¡Ë
URL¡§https://kurashi.com/
2022Ç¯8·î5Æü¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¤Î¿·µ¬¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7110¡Ë