¡Ú»öÎã¥ì¥Ýー¥È¡Û»ö¶ÈÀïÎ¬¥¹¥¯ー¥ë¡ÖÃÎÂ­¡×¼õ¹ÖÀ¸¤ÎÀ®²Ì¤ò¸ø³«¨¡¨¡Ã±²Á5ÇÜ¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¼ý±×²½¤ÎBefore/After

¡¡³ô¼°²ñ¼Ò°ìå¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ÆÅÄÍºÊ¿¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÈ¼Áö·¿¥×¥í¥°¥é¥à¡×»ö¶ÈÀïÎ¬¥¹¥¯ー¥ë¡ÖÃÎÂ¡×(https://isshi-inc.jp/chisoku/)¤Ï¡¢¼õ¹ÖÀ¸¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì»öÎã¤È¤·¤Æ¡ÖÃ±²Á5ÇÜ¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¼ý±×²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿WebÀ©ºî²ñ¼Ò¡×¤È¡Ö¾åÎ®ÀïÎ¬¤«¤éÄó°Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿LINE¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡×¤ÎBefore/After¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¤Ë¡¢ÁÏ¶È1～5Ç¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦´´Éô¡¦»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤¬¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç ¡È²¼ÀÁ¤±¡¦»Üºö²°¡É¤«¤é¡ÈÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¡É¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤¿¼ÂÎã ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼º£¡¢¡Ö»ö¶ÈÀïÎ¬¤Î·¿¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¸½Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê¿ÍºàÉÔÂ¤È»Ô¾ì¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±²Á¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡¦Çä¾å¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡¦»Üºö¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄó°Æ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë Web À©ºî¡¦¥Þー¥±»Ù±çÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢¡Èºî¶È¼õÂ÷¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡É ¡ÈÄó°Æ¤Î¿¼¤µ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡É ¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÃÎÂ¡×¤Ï¡È·Ð±Ä¼Ô¤¬¾åÎ®¤«¤é»ö¶È¤òÀß·×¤Ç¤¤ëÎÏ¡É¤ò°é¤à¤¿¤á¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¡¦¥Þー¥±ÀïÎ¬¡¦ºâÌ³¡¦ÁÈ¿¥¡¦¿Íºà¤Î²£ÃÇ»×¹Í¤òÂÎ·Ï²½¤·¤¿¥¹¥¯ー¥ë¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¹ÖÀ¸»öÎã£±.¡§WebÀ©ºî²ñ¼Ò ·Ð±Ä¼Ô A¤µ¤ó
Ã±²Á5ÇÜ¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¼ý±×²½¤Ø¨¡¨¡¡ÖÀïÎ¬Àß·×¡×¤¬»ö¶È¤ÎÃÏ¿Þ¤òÊÑ¤¨¤¿
¢§ Before
¡¦Ã±²Á¤¬°Â¤¯¡¢¥·¥ç¥Ã¥È·¿¤ÎÇä¾å¤¬Ãæ¿´
¡¦±Ä¶È¤ò»ß¤á¤ë¤ÈÇä¾å¤â»ß¤Þ¤ë¾õÂÖ
¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤â¤¹¤Ù¤Æ°ì¿Í¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¿
¢§ After
¡¦ÀïÎ¬Àß·×¤ÈÄó°Æ»ñÎÁ¤Î·¿¤ò³Ø¤Ó¡¢Ã±²Á¤¬5ÇÜ¤Ë
¡¦¥·¥ç¥Ã¥È·¿¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯·¿·ÀÌó¤¬Áý²Ã¤·Çä¾å¤¬°ÂÄê
¡¦WebÀ©ºî¤Ë²Ã¤¨¡¢¾åÎ®¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Þ¤ÇÄó°Æ²ÄÇ½¤Ë
¡¦»ö¶È¤ÎÃª²·¤·¤Ë¤è¤ê¡¢Ìò³ä¤ÈÀÕÇ¤ÈÏ°Ï¤¬ÌÀ³Î²½¤·¡¢·Ð±Ä¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë
¡Ö¡Èºî¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¡É¤Î¼õÂ÷¤«¤é¡¢¡È»ö¶È¤ò¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡É¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊA¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡Ë
¼õ¹ÖÀ¸»öÎã£².¡§LINE¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼Ò ·Ð±Ä¼Ô B¤µ¤ó
»Üºö²°¤«¤éÂ´¶È¤·¡¢¡È¾¡¤Æ¤ë¾¦ÉÊÀß·×¡É¤«¤éÄó°Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë
¢§ Before
¡¦¾Ò²ð¡¦DM¤Ê¤É¶öÈ¯Åª¤Ê½¸µÒ¤ËÍê¤ê¡¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤
¡¦Äó°Æ¤ÏLINE¼þ¤ê¤Î»Üºö¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¡¢ÉôÊ¬ºÇÅ¬¤Î¾õÂÖ
¡¦¡Ö¤É¤³¤Ç¾¡¤Ä¤«¡×¤È¤¤¤¦»ö¶È»ëÅÀ¤¬ÉÔÂ
¢§ After
¡¦ÀïÎ¬Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤¹¾åÎ®Äó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë
¡¦¡Ö²¿¤òÇä¤ê¤¿¤¤¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾¡¤Æ¤ë¾¦ÉÊ¤Ï²¿¤«¡©¡×¤«¤éµÕ»»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë
¡¦¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÈÆ±¤¸»ëºÂ¤ÇµÄÏÀ¤Ç¤¡¢Äó°Æ¤Î¿¼ÅÙ¤¬ÂçÉý¸þ¾å
¡Ö²ñÏÃ¤Î¥Æー¥Þ¤¬¡ÈLINE¤Î»Üºö¡É¤«¤é¡È¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»ö¶ÈÁ´ÂÎ¡É¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢Äó°Æ¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊB¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡Ë
À®²Ì¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö3¤Ä¤ÎÊÑ²½¡×
»öÎã¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢ÃÎÂ¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÊÑ²½¤Ï°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
£±. Ã±²Á¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¡Ê²ÁÃÍÃ±²Á²½¡Ë
¡¡ºî¶ÈÃ±²Á ¢ª ÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍÃ±²Á¤Ø¡£
£². ¼ý±×¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯²½¡Ë
¡¡¥·¥ç¥Ã¥ÈÇä¾å ¢ª ¥¹¥È¥Ã¥¯·¿¡¦È¼Áö·¿·ÀÌó¤Ç°ÂÄê¼ý±×¤Ø¡£
£³. »×¹Í¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¡Ê¾åÎ®²½¡Ë
¡¡»Üºöµ¯ÅÀ ¢ª »ö¶Èµ¯ÅÀ¡£
¡¡¡È¤É¤³¤Ç¾¡¤Ä¤«¡É¤«¤éÀïÎ¬Åª¤ËµÕ»»¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ø¡£
¼ÂÁ©·¿»ö¶ÈÀïÎ¬¥¹¥¯ー¥ë¡ÖÃÎÂ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃÎÂ¤Ï¡¢¼ç¤ËÁÏ¶È1～5Ç¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦Ìò°÷¤¬¡Ö»ö¶È¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢¾¡¤Á¶Ú¤òÉÁ¤±¤ë¡×¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤¹È¼Áö·¿»ö¶ÈÀïÎ¬¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦ÂÎ·Ï²½¤µ¤ì¤¿ÀïÎ¬¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯
¡¡¡¦Slack¤Ç¤Î¼ÁÌä¡¦ÊÉÂÇ¤Á¸ÜÌäÀ©ÅÙ
¡¡¡¦·Ð±Ä¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê
¾åÎ®»×¹Í¡¦ÀïÎ¬Àß·×¡¦ÁÈ¿¥Àß·×¤ò¼ÂÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Ç½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¡¢È¼Áö·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¤Ï¡¢¶È³¦ÊÌ¤ÎÀ®¸ù»öÎã¥ì¥Ýー¥È¡ÊWebÀ©ºî¡¦¥Þー¥±»Ù±ç¡¦»Î¶È¡¦¾®Çä¡¦EC¤Ê¤É¡Ë¤ò½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÃÎÂ¹ÒÏ©¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀïÎ¬¿Íºà°éÀ®¤Ë¤âÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
