¡Ú15,000¿ÍÆÍÇË¡ÛÌó100Ëüµå¤¬Åô¤ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ú¥Ïー¥Ù¥¹¥È¤ÎµÖ

¡¡ÂçºåÉÜºæ»ÔÆî¶è¤Ë¤¢¤ëÂÎ¸³·¿ÇÀ¶È¸ø±à¡Öºæ¡¦ÎÐ¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¡¥Ïー¥Ù¥¹¥È¤ÎµÖ¡×¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖWonder Night Hill 2025¡×¤¬Æþ±à¼Ô15,000¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢ºòÇ¯¤ò¾å²ó¤ëÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12·î¤ÏÊ¿Æü¤â±Ä¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¤â¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¡¢Äß¤ê¶¶¤ä¤¸¤ã¤Ö¤¸¤ã¤Ö¹¾ìÆâ¤â»È¤Ã¤Æ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿ôÌó100Ëüµå¡£ÆîÂçºåºÇÂçµé¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¿ô¤Ç¤¹¡£
¡¡¸÷¤ë¥«¥Ô¥Ð¥é¤ä¥Ò¥Ä¥¸¤¿¤Á¤¬³§ÍÍ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¡£¹â¤µ15m°Ê¾å¤Îßê¤á¤¯¥»¥³¥¤¥¢¥Ä¥êー¤ä¥ì¥¤¥ó¥Üー¥È¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÂ¾¡¢¸÷¤ë¥·ー¥½ー¤ä²»¤ÎÌÄ¤ë¸÷¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ê¤ÉÂÎ¸³·¿¤Î±é½Ð¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¼Ç¤¹¤Ù¤ê¤ä¤ª¤â¤·¤í¼«Å¾¼Ö¡¦´ÑÍ÷¼Ö¤Ê¤É°ìÉôÍ·¶ñ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤â¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ±Ä¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÉôÆüÄø¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¥·¥çー¡×¤ä¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥¿¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤â¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡±àÆâMAP¢¡
Wonder Night Hill 2025¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¨¥ê¥¢MAP
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥¿¥ó¡×¢¡
Ìë¶õ¤Ë¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤ëÌµ¿ô¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥¿¥ó¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÅô¤ê¤¬¡¢Ìë¶õ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
LED¥é¥¤¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥ó¥¿¥ó¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¡¢20Æü(ÅÚ)¡¢2026Ç¯1·î11Æü(Æü)¡¡19¡§00
»²²ÃÎÁ¶â¡§3,000±ß¡¿¥é¥ó¥¿¥ó1¤Ä(2Ì¾ÍÍ)
¢¨¹ÓÅ·Ãæ»ß
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¥·¥çー¡×¢¡
¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤¬¼·¿§¤Ëµ±¤¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ±¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ëÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ï¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÃ¯¤â¤¬Ì´Ãæ¤Ë¡£
Æþ±àÎÁ¶â¤Î¤ß¤Ç´ÑÍ÷¤Ç¤¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ê¥¤¥È¥·¥çー¤Ç¤¹¡£
¡ü¥×¥í¥·¥ã¥Ü¥éー¡ÖÀÐ¸´ÅÄË¢ÃË¡×¤µ¤ó
ÂçºåËüÇî¤Ç¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿À¤³¦¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¤Î¥×¥í¥·¥ã¥Ü¥éー¤Ë¤è¤ë¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥·¥çー¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¥¹¥¿ー¥Ê¥¤¥È¡×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î21Æü(Æü)¡¢2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)¡¢£²·î21Æü(ÅÚ)¡¡19¡§00
¢¨±«Å·Ãæ»ß(¾®±«·è¹Ô)
¡üÏÂÁõ¥Ð¥Ö¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Áー¥à¡ÖBubble Works¡×
2022Ç¯¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤¬Áí¹ç±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ë´ØÀ¾È¯¤ÎÏÂÁõ¥Ð¥Ö¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Áー¥à¤Ë¤è¤ëÌë¶õ¤òºÌ¤ë100Ëü¸Ä¤Î¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Ð¥Ö¥ë¥·¥çー¡×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î27Æü(ÅÚ)¡¡19¡§00
¢¨±«Å·Ãæ»ß(¾®±«·è¹Ô)
¢¡³Æ¥¨¥ê¥¢¾Ò²ð¢¡
¡Ú¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎËÒ¾ì¡Û
Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¤¹¤ëËÒ¾ì¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ïー¥Ù¥¹¥È¤ÎµÖ¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ãー¥¸ーµí¡¢¥ä¥®¡¢¥Ò¥Ä¥¸¡¢¥«¥Ô¥Ð¥é¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò³Æ½ê¤ØÀßÃÖ¡£ËÒÁð¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÎÐ´ðÄ´¤ÎLED¥é¥¤¥È¤òÃæ¿´¤ËÌó10Ëüµå¤¬¸÷µ±¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ô¥Ð¥é¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢±àÆâ¤Ç»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ô¥Ð¥é¤¿¤Á¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¡¢¥Ïー¥Ù¥¹¥È¤ÎµÖ¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿§ºÌ¤Î¥»¥³¥¤¥¢¡Û
ËèÇ¯¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥»¥³¥¤¥¢ÊÂÌÚ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¹â¤µ15m°Ê¾å¤¢¤ë¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢¤Î°ìÈÖÀèÃ¼¤Þ¤Ç¿§Á¯¤ä¤«¤ÊLED¥é¥¤¥È¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²¼¤Ë¤Ï¸÷¤ë¥Ö¥é¥ó¥³¤¬¤¢¤ê¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤ª¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥ê¥¢ºÇ±ü¤Ë¤¢¤ë20m°Ê¾å¤Î¥»¥ó¥Ú¥ë¥»¥³¥¤¥¢¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¿§¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¾ÈÌÀ¤òÅö¤Æ¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½¸¤¤¤Î¥ä¥Þ¥â¥â¡Û
¶â¿§¤Ëµ±¤¯Âç¤¤Ê¥ä¥Þ¥â¥â¤ÎÌÚ¤òÃæ¿´¤Ë·úÊª¤ò¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¾å¶õ¤Ë¤Ï¸÷¤ë¥é¥ó¥¿¥ó¤¬¾þ¤é¤ì¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥ä¥Þ¥â¥â¤ÎÌÚ¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ò¥å¥Ã¥Æ¡ÊÌÚ¤Î¾®²°¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢²¹¤«¤¤¥Õー¥É¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»¨²ß¤Ê¤É¤òÈÎÇä¡£¤Þ¤¿30Ê¬¤Ë1ÅÙ¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Æ¾ÈÌÀ¤ä¥é¥ó¥¿¥ó¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¸÷¤Î¥·¥çー¤ò¹Ô¤¤¡¢¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥·¥çー¤ä¤ª¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¦¤º¤Þ¤¥È¥ó¥Í¥ë¡Û
Æú¿§¤Ë¤¦¤º¤Þ¤¯¸÷¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£5¿§¤Î¥é¥¤¥È¤¬ÂÓ¾õ¤Ë¤¦¤Í¤ê¤Ê¤¬¤é¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ò¾È¤é¤·¡¢¤Þ¤ë¤ÇµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Êºø³Ð¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸÷¤Î²Í¤±¶¶¡Û
³¹¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÈÂ¼¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò·ë¤Ö¡¢Á´Ä¹130m¤ÎÄß¤ê¶¶¤¬¶â¿§¤Ë¸÷µ±¤¤Þ¤¹¡£
âÁ¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¸÷¤ëÄß¤ê¶¶¤Ï¡¢ÅÏ¤ê»Ï¤á¤ë¤È¤Þ¤ë¤Ç¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿°ìÄ¾Àþ¤Ë¿¤Ó¤ë¸÷¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï³°¤«¤é¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Û
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥Ê¥«¥¤¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¡¢¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¨¥ê¥¢¡£Â¸µ¤Ë¹¤¬¤ë¸÷¤ÎÎ³¤È¤È¤â¤Ë¡¢É¹¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ±Íî¤Á¤ëÀÄ¤Î¿¹¡Û
ÄÌÏ©Î¾Â¦¤Ë¤¢¤ëÌÚ¡¹¤òÀÄ°ì¿§¤ËÀ÷¤á¾å¤²¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀÄ¤¯µ±¤¯¿¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£ÄÌÏ©¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¶õ¤«¤éÎ®À±·²¤¬¹ß¤êÃí¤°¤è¤¦¤Ê¸÷¤Î±é½Ð¤¬¸½¤ì¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸÷¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡Û
¤ª»ÒÍÍ¤â³Ú¤·¤¤¸÷¤ëÍ·¶ñ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æ§¤à¤È¤½¤Î¸°È×¤Î²»¤¬ÌÄ¤ë¸÷¤ë¥Ô¥¢¥Î¤äÍÍ¡¹¤Ê²»¤¬¤Ê¤ë¸÷¤ë¥×¥ìー¥È¡¢¸÷¤ë¥·ー¥½ー¤Ê¤É¸÷¤È²»¤Î±é½Ð¤òÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ê¥¢¤ÎºÇ¾åÉô¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ïー¥Éー¥à¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤¢¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¸÷¤Î±é½Ð¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£±é½Ð¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ïー¥Ù¥¹¥È¤ÎµÖ¤Ëºé¤¯²Ö¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¿§¤ËÊÑ²½¤·¡¢¤½¤Î¿§¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿²Ö¸ÀÍÕ¤Ë±è¤Ã¤Æ²ÖÀê¤¤¤Î·ë²Ì¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ò¤«¤ê¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
ÍÎÁ¤ÎÍ·¶ñ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¼Ç¤¹¤Ù¤ê¤È¤ª¤â¤·¤í¼«Å¾¼Ö¤Ë¥«¥éー¾ÈÌÀµ¡´ï¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ç¤¹¤Ù¤ê¤Ç¤Ï³êÁöÌÌ¤¬¥ì¥¤¥ó¥Üー¤Ëµ±¤¡¢¤ª¤â¤·¤í¼«Å¾¼Ö¤âÍÍ¡¹¤Ê¿§¤Î¾ÈÌÀ¤ò¥³ー¥¹¤Ë¤¢¤Æ¡¢¸÷¤ÎÃæ¤Ç»×¤¦Â¸Ê¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¥á¥êー¥´ー¥é¥ó¥É¤ä´ÑÍ÷¼Ö¤Ê¤É¤âÌë´Ö±Ä¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¸÷¤ÈÍ·¤Ó¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡±Ä¶ÈÆü¥«¥ì¥ó¥Àー¢¡
¢¡³µÍ×¢¡
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Wonder Night Hill 2025¡Ò¥ï¥ó¥Àー¥Ê¥¤¥È¥Ò¥ë2025¡Ó
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î31Æü(¶â)～2025Ç¯2·î23Æü(·î½Ë)¤ÎÆÃÄêÆü
³«ºÅ»þ´Ö¡§17¡§45～21¡§00¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ¤Ï20¡§30¡Ë
ÎÁ¡¡¡¡¶â¡§Âç¿Í(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å) 1,500～1,800±ß ¡¿ »Ò¤É¤â(4ºÐ°Ê¾å) 800±ß ¡¿ ¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó 600±ß
¡¡¢¨12·î¤Î¶âÍËÆü¡¦ÅÚÍËÆü¡¦ÆüÍËÆü¡¦23～25Æü¤Ï¡¢Âç¿Í1,800±ß
¡¡¢¨¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¤Î³ä°ú¤¢¤ê
¡¡¢¨Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ýー¥È³ä°ú¤¢¤ê
¡¡¢¨¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÆþ±à¤Ë¤Ï1Ç¯°ÊÆâ¤ËÀÜ¼ï¤·¤¿¡Ö5¼ï°Ê¾å¤Îº®¹ç¥ï¥¯¥Á¥ó¡×¡Ö¶¸¸¤ÉÂ¥ï¥¯¥Á¥ó¡×¤ÎÀÜ¼ï¾ÚÌÀ½ñ¤¬É¬Í×¡£¤½¤ÎÂ¾ÍøÍÑµ¬Ìó¤¢¤ê
¾ì¡¡¡¡½ê¡§¥Ïー¥Ù¥¹¥È¤ÎµÖ¡Ö³¹¤Î¥¨¥ê¥¢¡×Á´°è¡¦¡ÖÂ¼¤Î¥¨¥ê¥¢¡×°ìÉô
¡¡¢¨ÄÌ¾ï±Ä¶È(10¡§00～17¡§00)¤ÎÆþ±à¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò´ÑÍ÷¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¡¡¢¨¥Ïー¥Ù¥¹¥È¤ÎµÖ¤Ï17¡§00¤Ç°ìÅÙ´°Á´ÊÄ±à¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó³«»Ï¤Þ¤Ç±àÆâ¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¢¨³«ºÅ»þ´ÖÃæ¡¢Æ°Êª¥¨¥ê¥¢¤Ï´°Á´ÊÄº¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¡»ÜÀß¤Î´ðËÜ¾ðÊó¢¡
»ÜÀßÌ¾¡¡¡§ºæ¡¦ÎÐ¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¡¥Ïー¥Ù¥¹¥È¤ÎµÖ
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©590-0125¡¡ÂçºåÉÜºæ»ÔÆî¶èÈ¥±Ê÷»û2405-1
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§072-296-9911
Ãó¼Ö¾ì¡¡¡§ÌµÎÁ¡Ê1,800Âæ¼ýÍÆ¡Ë¡¡¢¨Âç·¿¥Ð¥¹²Ä
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¡Ú¼Ö¡ÛºæIC¡ÊºåÏÂ¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ë¤«¤éÌó15Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ú¸òÄÌ¸ø¶¦µ¡´Ø¡ÛÆî³¤ÀôËÌÀþ¡ÖÀô¥öµÖ±Ø¡×¤è¤êÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ÇÌó20Ê¬¡¢¡Ö¥Ïー¥Ù¥¹¥È¤ÎµÖ¡×¥Ð¥¹Ää²¼¼Ö¸å¡¢ÅÌÊâÌó2Ê¬¡ÊÌë´Ö¤Î±¿¹Ô¤Ï´ü´ÖÃæ11Æü´Ö¤Î¤ß¡Ë¡¡
¤Þ¤¿¤Ï¡¢Æî³¤ÀôËÌÀþ¡ÖÄÎ¡¦ÈþÌÚÂ¿±Ø¡×¤è¤êÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ÇÌó12Ê¬¡¢¡Ö¸æÃÓÂæ5Ãú¡×¥Ð¥¹Ää²¼¼Ö¸å¡¢ÅÌÊâÌó20Ê¬
±¿±Ä¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Òºæ¥Õ¥¡ー¥à
¸ø¼°HP ¡§https://farm.or.jp/