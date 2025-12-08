NipponBoyzÌ¡²è²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø°ÛÀ¤¥¿¥¤Å¾À¸¡Ù2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)¤è¤ê³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡õ½ñ±Æ¸ø³«!!
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öforiio¡Ê¥Õ¥©¥ê¥ª¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òforiio¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ »³ÅÄ´²¿Î ¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½½Àî ½ß¡Ë¤¬¿·Àß¤·¤¿½ÐÈÇ¥ìー¥Ù¥ëTEEM BOOK¤È¤Î¶¦Æ±À½ºî¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ø°ÛÀ¤¥¿¥¤Å¾À¸¡Ù¤¬¡¢12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë0»þ¤è¤ê³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø°ÛÀ¤¥¿¥¤Å¾À¸¡Ù¤È¤Ï
¥¿¥¤¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë£³¿ÍÁÈNipponBoyz¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Üー¥¤¥º¡Ë¤¬È¯¿®¤¹¤ëÏÃÂê¤ÎÆ°²è¡Ø¥¿¥¤¤ËÍè¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ù¥·¥êー¥º¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢"°ÛÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤ËÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¿¥¤"¤òÆÈÆÃ¤Î»ëÅÀ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¡Ä¤Ê¤é¤Ì¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥¹¥Èー¥êー¡ª
¡Ø°ÛÀ¤¥¿¥¤Å¾À¸¡Ù¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¥¿¥¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê～¤ë¡ª
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥Ê¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¸«ÃÎ¤é¤ÌÅÚÃÏ¤Ë¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¡¢±½¤ËÊ¹¤¯°ÛÀ¤³¦Å¾À¸!?¡×¤·¤«¤·¡¢¥Ï¥Ê¤¬¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¡¦¥¿¥¤¤À¤Ã¤¿!!!¡Ö¤Ê¤¼»ä¤¬¥¿¥¤¤Ë¡Ä¡©¡×¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÏNipponBoyz¤òÌ¾¾è¤ë3¿ÍÁÈ¡£ÈàÅù¤È°ì½ï¤Ë¥¿¥¤¤òÎ¹¤¹¤ë¥Ï¥Ê¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤È¤Ï――¡©
¢£NipponBoyz¤È¤Ï
2024Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿NipponBoyz¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Üー¥¤¥º)¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÇÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëRyota¡Ê¥ê¥çー¥¿¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎLuke¡Ê¥ëー¥¯¡Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÉã¤È¥¿¥¤¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¡¦¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ーÁª¼ê¤ÎHideki¡Ê¥Ò¥Ç¥¡Ë¤Ë¤è¤ë£³¿ÍÁÈ¤Ç¡¢¥¿¥¤¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°Ãæ¡£Ì¡²è¡Ø°ÛÀ¤¥¿¥¤Å¾À¸¡Ù¤Î¸¶°Æ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÈàÅù¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¡Ö¥¿¥¤¤ËÍè¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥ïー¥É¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¥¿¥¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¿Íµ¤Æ°²è¡£
¢£1ÏÃ¤Î½ñ±Æ¤¬ÅþÃå¡ª
NipponBoyz¤Î3¿Í¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡ª
¢£¥¿¥¤²¦¹ñÂç»È´Û¾¦Ì³¸ø»È¡¡¥Á¥ã¥ó¥¿¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥Þー¥Î¥ó»á ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
ÆüËÜ¤ÎÊý¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¿¥¿¥¤¤Î¡ÈÉÔ»×µÄ¡É¤È¡ÈÌ¥ÎÏ¡É¤¬¥æー¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¤Î¼Ò²ñ¡¢Ê¸²½¡¢´Ñ¸÷¡¢¥¿¥¤À½ÉÊ¤Ê¤É¡¢¥¿¥¤¤Ë¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡Ö¥¿¥¤¥Í¥¹¡Ê¥¿¥¤¤é¤·¤µ¡Ë¡×¤Ë¿¨¤ì¡¢¥¿¥¤¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°SNS
X¡§https://x.com/pr_thaimeslip
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@pr_thaimeslip
Instagram¡§https://www.instagram.com/project_thaimeslip/
YouTube¡§https://www.youtube.com/@project_thaimeslip
¢£½ÐÈÇ¾ðÊó
ºîÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://www.com-pass.fun/shinrensai/isetai
¢£ºîÉÊ³µÍ×
ºîÉÊÌ¾¡§°ÛÀ¤¥¿¥¤Å¾À¸¡Ê¤¤¤»¤¿¤¤¤Æ¤ó¤»¤¤¡Ë
À½ºî¡§TEEM BOOK¡ßforiio
¸¶°Æ¡§NipponBoyz
µÓËÜ¡§¥Þ¥Ã¥Á¥ã¥ï¥Ã¥È¡¦»³Ä»Ë¨»Ë
Ì¡²è¡§¤«¤¿¤ê¤Ê
ÊÔ½¸¡§foriio
È¯¹Ô¡§¥³¥ó¥Ñ¥¹
´ë²è¡§¾¾±Ê¤Þ¤ê·Ã
¢£Ãøºî¸¢É½µ
(C)°ÛÀ¤¥¿¥¤Å¾À¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¢£³ô¼°²ñ¼Òforiio¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Òforiio¤Ï¡Ö¸Ä¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öforiio¡×¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢´ë²è³«È¯¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦¿Íºà»Ù±ç¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬À¤³¦Ãæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë»þÂå¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à±¿±Ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ºîÉÊ¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡È¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://foriio.com
Ë¡¿Í¸þ¤±¥Úー¥¸¡§
https://foriio.com/business
https://www.foriio.com/foriio-solution
¡Ú´ë¶È¾ðÊó¡Û
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É£µÃúÌÜ15-14 INBOUND LEAGUE 501
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³ÅÄ ´²¿Î
ÀßÎ©Æü¡§2017Ç¯12·î15Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥µー¥Ó¥¹¡Øforiio¡Ù¤Î±¿±Ä
¡¦´ë¶È¤ÎÊú¤¨¤ë·Ð±Ä¡¿»ö¶È¡¿ÁÈ¿¥¡¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¿¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó&Â¾¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÍÑ¤¤¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡õÀ©ºî¶ÈÌ³
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://foriio.com
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§press@foriio.com