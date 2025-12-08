¡Ö¥Æ¥¤¥ë¥º ¥ª¥Ö ¥¨¥¯¥·¥ê¥¢2¡×²ûÃæ»þ·× È¯Çä·èÄê
³ô¼°²ñ¼Ò Åì±É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ °ì¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥¤¥ë¥º ¥ª¥Ö ¥¨¥¯¥·¥ê¥¢2¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²ûÃæ»þ·×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºîÃæ¤Î²ûÃæ»þ·×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤Î»þ·×°¦¹¥²È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¥Æ¥¤¥ë¥º ¥ª¥Ö¡Ù¥·¥êー¥º¤ò°¦¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎÍýÁÛ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢²¿ÅÙ¤â»îºî¤È¸¡¾Ú¤ò½Å¤Í¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¾ò·ï¤ÎÃæ¤ÇºÇÁ±¤Î·Á¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»þ¤ò±Û¤¨¤ÆËÂ¤¬¤ì¤¿Êª¸ì¤ò¡¢¸½¼Â¤Î»þ¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡£¤³¤Î²ûÃæ»þ·×¤¬¡¢¤½¤Î¾®¤µ¤Ê¶¶ÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢ºîÉÊ¤ò°¦¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È»þ¤ò¹ï¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¡§
https://fultonjapan.com/pages/xillia2-pocketwatch-project
¥±ー¥¹³°¼þ¤ò½ä¤ë¡È¿Ë¤ÎÆ°¤¡É¤ÎºÆ¸½
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=hdR-4w4uQww ]
ºîÃæ¤Î²ûÃæ»þ·×¤Ç¤Ï¡¢¿Ë¤¬¥±ー¥¹¤Î³°¼þ¤ò±ß¾õ¤ËÁö¤ëÆÃÄ§Åª¤Ê¹½Â¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¸½¼Â¤Î»þ·×¤Ï¥àー¥Ö¥á¥ó¥ÈÃæ¿´¼´¤ò´ðÅÀ¤Ë¿Ë¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¹½Â¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ì¤ÐºîÃæ¥¤¥áー¥¸¤Ë¶á¤Å¤¯¤«¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢»ë³Ð¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶á¤Å¤±¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥´ー¥ë¥É¥â¥Ç¥ë
Ê¸»úÈ×¾å¤Ë¡È¥±ー¥¹¹½Â¤¡É¤òºÆ¹½ÃÛ
»ë³ÐÅª¤Ê°õ¾Ý¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢Ê¸»úÈ×¾å¤Ë¥±ー¥¹¤ÎÂ¤·Á°Õ¾¢¤òºÜ¤»¤ë¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£ÀìÍÑ¶â·¿¤ò¿·Àß·×¤·¡¢¥±ー¥¹Éý¤ò¸Â³¦¤Þ¤ÇÇö¤¯Ä´À°¤·¡¢¤Þ¤¿±úÆÌ²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿Ê¸»úÈ×¤Ë¶âÂ°¥Õ¥£¥ë¥à¤ò°µÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¢±Æ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÎ©ÂÎÅª¤ÊÉ½¾ð¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥¹¥¯¥¤¥ó¥¸¥±ー¥¿ー¤Ë¤è¤ë¡È±ß¤òÉÁ¤¯¿Ë¡É
³°¼þ¤òÁö¤ë¿Ë¤ÎÆ°¤¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿Ë¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Ë¤ò°õºþ¤·¤¿Æ©ÌÀ¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë¹½Â¤¡Ê¥Ç¥£¥¹¥¯¥¤¥ó¥¸¥±ー¥¿ー¡Ë¤òºÎÍÑ¡£¥àー¥Ö¥á¥ó¥ÈÃæ¿´¤ÎÎØÎó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°¼þ¤ò½ä¤ë¿Ë¤Î»ë³Ð¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ©ÌÀ¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò°ÂÄê¤·¤Æ¶îÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥°¥ëー¥× MIYOTA¼ÒÀ½¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤«¤é¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÆ°¤«¤¹¥È¥ë¥¯¤òÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºîÃæ¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¿Ë¤ÎÆ°¤¤ò¸½¼Â¤Î»þ·×µ»½Ñ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¯¥©ー¥Ä¼°¤ÎÆÃÀ¾å¡¢¿Ë¤ÎÆ°¤¤Ï³ê¤é¤«¤ÊÏ¢Â³²óÅ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×±¿¿Ë¤Ë¤è¤ë¡È¥Á¥¯¥¿¥¯¡É¤È¤·¤¿Æ°¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥·¥ë¥Ðー¥â¥Ç¥ë
¢¨¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Ê¥ó¥Ðー¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´°Á´¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´»ØÄê¤Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
²ûÃæ»þ·×¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡Ö¥Æ¥¤¥ë¥º ¥ª¥Ö ¥¨¥¯¥·¥ê¥¢2¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¡¢¥²ー¥àÈ¯ÇäÇ¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ ÆÃÊÌ¸ÂÄêÀ¸»º ³Æ2012ÅÀ ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Ê¥ó¥Ðー¤ò¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È
¡Ö¥Æ¥¤¥ë¥º ¥ª¥Ö ¥¨¥¯¥·¥ê¥¢2¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥«¥éー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ë¥Óー¥Ô¥ó¥¯¥«¥éー¤ÎÇó²¡¤·¤µ¤ì¤¿¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¥«ー¥É
¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¥«ー¥É
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ö¥Æ¥¤¥ë¥º ¥ª¥Ö ¥¨¥¯¥·¥ê¥¢2¡×²ûÃæ»þ·×
¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥´ー¥ë¥É
URL¡§https://fultonjapan.com/products/xillia2_pocketwatch_gold
¥·¥ë¥Ðー
URL¡§https://fultonjapan.com/products/xillia2_pocketwatch_silver
²Á³Ê¡§8,000±ß¡ÊÀÇ¹þ8,800±ß¡Ë
¸ÂÄê¿ô¡§2012ÅÀ
¥µ¥¤¥º¡¢½ÅÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡§½Ä 60mm ¡ß ²£ 45mm ¡ß ¸ü¤ß 12mm¡¢½ÅÎÌ 62g
ºà¼Á¡¢»ÅÍÍ¡§ËÜÂÎ/ ¹ç¶â¡¢¥Á¥§ー¥ó/Å´¡¢É÷ËÉ/ ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥é¥¹¡¢¥àー¥Ö¥á¥ó¥È/ÆüËÜÀ½¥¯¥©ー¥Ä(·îº¹¡Þ25ÉÃ)
Tales of Xillia(TM)2 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)¤¤¤Î¤Þ¤¿¤à¤Ä¤ß (C)Æ£Åç¹¯²ð
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò Åì±É
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èËÏÅÄ3-37-7
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®ÎÓ °ì
ÀßÎ©¡§¾¼ÏÂ60Ç¯(1985Ç¯)1·î18Æü
»ñËÜ¶â¡§50,000Àé±ß
URL¡§https://www.e-toei.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À½Â¤¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡ã¾¦ÉÊÆâÍÆÅù¡ä
03-5812-1630¡Ê9:30～17:00¡¿ÅÚÆü½ËµÙ¡Ë
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÆâÍÆ¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨À½ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤ä³°´Ñ¤Ï¡¢²þÁ±¤Î¤¿¤áÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ÂÄê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£