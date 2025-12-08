¡ÚiFLYTEK¡Û»Ë¾åºÇÇö ¡ß ºÇÂç²èÌÌ ¡ß ChatGPT5ÅëºÜAI»þÂå¤Î»Å»ö½Ñ¤ò1Âæ¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Îー¥È¡ÖiFLYTEK AINOTE 2¡×
¡¡²»À¼AI¤È¿Í¹©ÃÎÇ½Ê¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë³×¿·Åª´ë¶È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëiFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ìäæÆ¡Ë¤Ï¡¢AI»þÂå¤Î»Å»ö½Ñ¤ò1Âæ¤Ë½¸Ìó¤¹¤ëÅÅ»Ò¥Úー¥Ñー¡ÖiFLYTEK AINOTE 2¡×¤ò2025Ç¯12·î8Æü(·î)¤è¤ê¡¢¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¦²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹Åù¤Ë¤Æ¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖiFLYTEK AINOTE 2¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾åºÇÇö¤Î·ÚÎÌÀß·×¤È10.65¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¡¢¤µ¤é¤ËChatGPT5¤ò´Þ¤à¹âÅÙ¤ÊAI½èÍý¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¡È½ñ¤¯¡¦Ê¹¤¯¡¦¹Í¤¨¤ë¡¦¤Þ¤È¤á¤ë¡É»Å»ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬1Âæ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹ Makuake ¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤«¤é¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°¥â¥Ç¥ë¤ò¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖÆ°ºî¤ÎÃÙ±ä¡×¤ä¡ÖAI½èÍý¤Î¶¯²½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¡£»È¤¤¿´ÃÏ¤äAIÏ¢·È¤ÎÀºÅÙ¤òÅ°ÄìÅª¤ËËá¤¾å¤²¤¿À½ÉÊ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡AI¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¡ÖChatGPT5¡×¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¡¢Ä¹»þ´Ö²ñµÄ¤Î¹âÅÙ¤ÊÍ×Ìó¡¢ÀìÌçÊ¬Ìî¤Ø¤Î¼Áµ¿±þÅú¡¢Ê¸¾ÏºîÀ®¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢À¸À®¤Ê¤É¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ë»Ù±çµ¡Ç½¤¬Âç¤¤¯¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¼ÒÆÈ¼«¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¡¦Ï¿²»ÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ê½ñ¤Ê¸»úÇ§¼±Î¨97¡ó¡¢²»À¼Ç§¼±Î¨ºÇÂç97¡ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÂÎ¤Ï¸ü¤µ4.2mm¤ÎÄ¶Çö·¿Àß·×¤Ë¤è¤êÁ°¥â¥Ç¥ë¤è¤ê16¡óÇö¤¯¡¢½Å¤µ¤Ï¤ï¤º¤«295g¡£10.65¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤ÏÁ°¥â¥Ç¥ëÈæ30¡ó¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤·¡¢²èÌÌ¤Î³ê¤é¤«¤µ¤äÉÁ²èÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢±ÜÍ÷¡¦½ñ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÁàºî¤¬²÷Å¬¤Ë¹Ô¤¨¤ëÃ¼Ëö¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖiFLYTEK AINOTE 2¡×¤ÎÆÃÄ§¢£ChatGPT5ÅëºÜ¡£ºÇ¿·¤«¤ÄºÇ¹â¤ÎAIÂÎ¸³¤ò¡ª
ChatGPT5¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö²ñµÄ¤Î¹âÅÙ¤ÊÍ×Ìó¡¢ÀìÌçÎÎ°è¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢Ê¸¾ÏºîÀ®»Ù±ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ½¸½¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢Å¸³«¤Þ¤Ç¡¢À¸À®AIÏ¢·Èµ¡Ç½¤¬°ìÃÊ¤È¿Ê²½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¼«¼ÒÆÈ¼«¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢²»À¼Ç§¼±Î¨¤ÏºÇÂç97¡ó¡¢¼ê½ñ¤Ê¸»úÇ§¼±Î¨¤â97¡ó¤Ø¤È¸þ¾å¡£Ï¿²»¡¦Ê¸»úµ¯¤³¤·ÀºÅÙ¤ä¼ê½ñ¤Ç§¼±¤Î¼ÂÍÑÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â¿Ê²½¤·¤¿¡£
¢£¶ËÇö¡¦¶Ë·Ú¡¢¤·¤«¤âÂç²èÌÌ¤Ë¡ª
¸ü¤µ4.2mm¤ÎÄ¶Çö·¿Àß·×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤è¤ê16¡óÇö¤¯¡¢½Å¤µ¤Ï¤ï¤º¤«295g¤Î°µÅÝÅª¤Ê·Ú¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10.65¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤ÏÁ°¥â¥Ç¥ë¤è¤ê30¡ó¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²èÌÌ¤ÎÆ°¤¤Ï¤è¤ê³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÁ²èÀºÅÙ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤¹¤Ã¤È¼ý¤Þ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤Ç¡¢½ÐÄ¥¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¥â¥Ð¥¤¥ë¥ïー¥¯¤¬²ÄÇ½¡£
¢£iFLYTEK¡ßWacom¶¦Æ±³«È¯¡¢ÅÅ¼§¼°¥Ú¥ó¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍÑ¡ª
Á´Ä¹162mm¡¢¤¿¤Ã¤¿19g¤Î·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¡£¼«Á³¤Ê»ý¤Á¿´ÃÏ¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÁÏºî¤â²÷Å¬¤Ë¡ª¼ê½ñ¤ÆþÎÏ¤ÎÃÙ±ä¤ò¤µ¤é¤ËÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÀìÍÑ¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¤Ê¥Ú¥óÀè¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É²÷Å¬¤Ê½ñ¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£
¢£¿·¤¿¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤òÄÉ²Ã¡ªAI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤êÂ¿¸À¸ìÅ¸³«¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¡ª
¿·¤¿¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤òÄÉ²Ã¤·¡¢²»À¼Ê¸»úµ¯¤³¤·¤ÏÁ´16¸À¸ì¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõ¤ÏÁ´11¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤êÂ¿¸À¸ìÅ¸³«¤Ï°ìÁØ²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤êÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
À½ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§iFLYTEK AINOTE 2¡¡
°ìÈÌÈÎÇä²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§\98,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇäÀè¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¦Amazon¡¦³Æ²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹
CPU¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§8core 2.2GHz
RAM¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§4GB
¥¹¥È¥ìー¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡§64GB ¡¡¡¡
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¡¡¡¡¡¡§10.65¥¤¥ó¥Á E-ink¥¯¥í¥¹¥¹¥¯¥êー¥ó
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ºà¼Á¡¡¡§¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ëE-ink¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
²òÁüÅÙ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1920X2560, 300PPI ¡¡¡¡
²»À¼¥·¥¹¥Æ¥à¡¡¡¡¡¡¡§4¥Þ¥¤¥¯
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¡¡¡¡¡§WiFi 6+Bluetooth 5.4
½¼ÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§USB Type-C
¥¿¥Ã¥ÁÊý¼°¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¿¥Ã¥Á¡Ü¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ó
¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Õ¥ë¥«¥¹¥¿¥àÀß·×¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ú¥ó
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¡¡¡¡¡¡¡¡§4,000 mAh
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§247X X 4.2mm
½Å¤µ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§295g
OS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§Android 14.0/GMSÇ§Äê
ÂÐ±þ¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¡¡¡§pdf/epub/txt/mobi/azw/jpeg/png/doc(x)/xIs(x)/ppt(x)
ÆÉ³²Åô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¤Ê¤·
¥«¥á¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¤Ê¤·
»ØÌæÇ§¾Ú¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¤¢¤ê¡¡
³°Éô¥·¥ê¥¢¥ë¥Ýー¥È¡§±¦Â¦pogo pin
ÆÃ¼ì¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¡¡§AI¥Ü¥¿¥ó/Quick-Bar
À¸»º¹ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ãæ¹ñ
iFLYTEK¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
iFLYTEK¤Ï¡¢1999Ç¯¤ËÃæ¹ñ¡¦¹çÈî¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¡¢²»À¼AI¤È¿Í¹©ÃÎÇ½Ê¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë³×¿·Åª´ë¶È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜË¡¿Í¤ÎiFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï2020Ç¯1·î¤ËÀµ¼°¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¡£¡ÖAI¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤À¤³¦¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤Î¤â¤È¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¡¢1.3²¯¿Í°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¡¢41.3²¯Âæ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1,000Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢AI¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È
ÆüËÜ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/iflytekj(https://x.com/iflytekj)
ÆüËÜ¸ø¼°Instagram ¡¡¡§https://www.instagram.com/iflytek_jp/(https://www.instagram.com/iflytek_jp/)
ÆüËÜ¸ø¼°Facebook¡¡¡¡ ¡§https://www.facebook.com/iFLYTEKJAPAN(https://www.facebook.com/iFLYTEKJAPAN)
ÆüËÜ¸ø¼°LINE¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://lin.ee/qGHohTQ(https://lin.ee/qGHohTQ)
ÆüËÜ¸ø¼°Tiktok¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://www.tiktok.com/@iflytek_japan(https://www.tiktok.com/@iflytek_japan)
ÆüËÜ¸ø¼°Youtube¡¡¡¡¡¡¡§https://www.youtube.com/@iFLYTEK_JAPAN(https://www.youtube.com/@iFLYTEK_JAPAN)