DMM¥ª¥ó¥¯¥ìÎß·×¥æー¥¶ー¿ô100Ëü¿ÍÆÍÇË¡ª12·î8Æü¤«¤é³ä°ú¥»ー¥ë¤Ê¤É¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ
¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢PF¥«¥ó¥Ñ¥ËーCEO¡§Â¼ÃæÍª²ð¡¢°Ê²¼DMM¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¥µー¥Ó¥¹¡ÖDMM¥ª¥ó¥¯¥ì¡×¤Ï¡¢2022Ç¯6·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢2025Ç¯12·î¤ËÎß·×¥æー¥¶ー¿ô100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£(¢¨)
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥æー¥¶ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤³¤á¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤ä50¡ó¥ª¥Õ¥»ー¥ë¤Ê¤É¡¢5¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯12·î28Æü (Æü) ¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤ËDMM¥ª¥ó¥¯¥ì¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿Îß·×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¿ô¤ò´ð¤Ë½¸·×
¡Ö100Ëü¿ÍÆÍÇË¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³µÍ×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥æー¥¶ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤³¤á¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤ä50¡ó¥ª¥Õ¥»ー¥ë¤Ê¤É¡¢5¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://dmm-onkure.onelink.me/a538/100mcp
¢þ¥¤¥Ù¥ó¥È£±.¡§ËèÆüÃêÁª¡ªDMM¥ª¥ó¥¯¥ì¥×¥ì¥¤¤Ç¥×¥ì¥¤¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤ËDMM¥ª¥ó¥¯¥ì¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éËèÆü600Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¤¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÁª¿Í¿ô2ÇÜ¥Çー¤Ë¤Ï¡¢1,200Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¤¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÆüÃêÁª¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï3±Ä¶ÈÆü°ÊÆâ¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Ë¤ÆÅöÁªÏ¢Íí¤ª¤è¤Ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÉÕÍ¿¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î8Æü¡Ê·î¡Ë00:00～2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¢þ¥¤¥Ù¥ó¥È£².¡§¡Ö³Í¤ì¤¿¡ª¡×¤ò¥·¥§¥¢¡ªXÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ø#DMM¥ª¥ó¥¯¥ìËèÆü¥×¥ì¥¤¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡Ù¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë³ÍÆÀÆ°²è¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢ËèÆü200Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¤¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÁª¿Í¿ô2ÇÜ¥Çー¤Ë¤Ï¡¢400Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¤¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÆüÃêÁª¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï3±Ä¶ÈÆü°ÊÆâ¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Ë¤ÆÅöÁªÏ¢Íí¤ª¤è¤Ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÉÕÍ¿¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î8Æü¡Ê·î¡Ë00:00～2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¢þ¥¤¥Ù¥ó¥È£³.¡§Åö¤¿¤ê¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÊ¬¤«¤ë¡ª¥é¥Ã¥ー¥Ê¥ó¥Ðー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
³«ºÅ´ü´Ö¤Î¥×¥ì¥¤¤Î¤¦¤Á¡¢È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¤ID¤Î²¼2·å¤Î¿ô»ú¤¬¡Ö33¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö77¡×¤À¤Ã¤¿Êý¤Ë¡¢500DC¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨DCÂæ¤Ï½ü¤¯
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¡¢14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢22Æü¡Ê·î¡Ë¡¢27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î5Æü´Ö
Ãí°Õ»ö¹à¡§
¡¦¾ÞÉÊDC¤ÎÉÕÍ¿¤Ï³Æ³«ºÅÆü¤«¤é2½µ´Ö¸åÄøÅÙ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦DC¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤ÏÉÕÍ¿¸å30Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Æ°Åª¤ËÅöÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÞÉÊDC¤ÎÉÕÍ¿¤Þ¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢þ¥¤¥Ù¥ó¥È£´.¡§ÃíÌÜ¿·¥×¥é¥¤¥ºÆÃÊÌ²Á³Ê¡¡´ðËÜ1¥×¥ì¥¤150DC/DMMpt
³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢¿Íµ¤¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¿·¥×¥é¥¤¥º¤¬1²ó150DC/pt¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢þ¥¤¥Ù¥ó¥È£µ.¡§¶ÃØ³¤ÎÂÐ¾ÝÁ´ÉÊ50%OFF¡ªÂçÆÃ²Á¥»ー¥ë
³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¤Î·ÊÉÊ¤¬50¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ëÂçÆÃ²Á¥»ー¥ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý·ÊÉÊ¤Ï¥µー¥Ó¥¹Æâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î8Æü¡Ê·î¡Ë00:00～2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¥æー¥¶ー¤ÎÆÃÄ§¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥¤¥ó¥Õ¥©¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ò¸ø³«
¢þÍøÍÑ¥æー¥¶ー¤ÎÇ¯ÂåÊÌ³ä¹ç
DMM¥ª¥ó¥¯¥ì¤Î¥æー¥¶ー¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤âÍøÍÑÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï30Âå¡Ê41.7%¡Ë¡¢¼¡¤¤¤Ç20Âå¡Ê31.8%¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ÎÇ¯Âå¤À¤±¤ÇÁ´ÂÎ¤Î7³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¡¢¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤¢¤ë¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤Ë¤è¤ê¡Ö»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡×ÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ¯¤¯À¤Âå¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ä¼ñÌ£¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢þ¥Ôー¥¯¥¿¥¤¥à
1Æü¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤Ï20»þ¤«¤é25»þ¤Î´Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àÆÈ¼«¤Î¾¦´·½¬¤¬Âç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Î¿·¥×¥é¥¤¥º¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¿¼Ìë0»þ¡×¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌÜÅö¤Æ¤Î·ÊÉÊ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÄ¾Á°¤Î»þ´ÖÂÓ¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢þ³ÍÆÀ·ÊÉÊ¥¸¥ã¥ó¥ë³ä¹ç
¥×¥é¥¤¥º¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¤Î¡¢¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤ÎÄêÈÖ·ÊÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥¢°ú´¹·ÊÉÊ¤Ê¤É¤â¿ôÂ¿¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª¤»¤Á¤ä¥¢¥¤¥¹¡¢¤«¤Ë¡¢¥¹¥Æー¥¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Î·ÊÉÊ¤â¿ôÂ¿¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢þ¿Íµ¤¤ÎÍ·¤ÓÊý¥é¥ó¥¥ó¥°
¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à½é¿´¼Ô¤«¤é¡¢¥ê¥Ôー¥¿ー¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÍ·¤ÓÊý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿¼¡Âè¤Ç¤ªÆÀ¤Ë·ÊÉÊ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¤¿¤³¤ä¤¡×¤ä¡¢¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¹¶Î¬¤ÎÂé¸ïÌ£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¶¶ÅÏ¤·¡×¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¢þ3Ç¯´Ö¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
- 2022Ç¯6·î¡¡¡ÖDMM¥ª¥ó¥¯¥ì¡×¥µー¥Ó¥¹³«»Ï
- 2023Ç¯1·î¡¡¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇÅÐ¾ì
- 2023Ç¯10·î¡¡TVCMÊü±Ç
- 2024Ç¯4·î¡¡¡ÖTop Publisher Award 2024¡×ÆüËÜËÜ¼Ò¤Î¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ê¥«¥¸¥ÎÉôÌç¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Âè6°Ì¤ò¼õ¾Þ
- 2024Ç¯7·î¡¡¥ª¥ó¥¯¥ì¥Õ¥§¥¹³«ºÅ
- 2025Ç¯5·î¡¡FireTV¡¦GoogleTV¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤òÄó¶¡³«»Ï
DMM¥ª¥ó¥¯¥ì¤È¤Ï
¡ÖDMM¥ª¥ó¥¯¥ì¡×¤Ï¡¢PC¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼ÂÊª¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àµ¡¤ò±ó³ÖÁàºî¤·¡¢¥æー¥¶ー¤¬24»þ´Ö¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÆüÍÑÉÊ¤ä¿©ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢3000¼ïÎà°Ê¾å¤Î·ÊÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿·ÊÉÊ¤Ï¡¢¸åÆü¼«Âð¤ËÇÛÁ÷¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉÙ¤ÊÍ·¤ÓÊý¤ä¡¢·ÊÉÊ¤Î³ÍÆÀ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥²¥Ã¥È¥²ー¥¸¡Ê³ÍÆÀÊÝ¾Ú¡Ëµ¡Ç½¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/DMM_onkure
¡¦¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@dmm_onkure
¡ã¥×¥ì¥¤¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ä
¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ
https://onkure.dmm.com
¡¦AndroidÈÇ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure
¡¦iOSÈÇ
https://apps.apple.com/jp/app/id1608880742
¡¦Google TVÈÇ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure&listing=googletv(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure&listing=googletv)
¡¦Fire TVÈÇ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F32LF1YQ
¡ã¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡ä
¡¦DMM¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー
https://support.dmm.com/onkure