ÎäÅà¿çÌ²´ÉÍý¥Ñ¥º¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ØFREEZIA¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯È¯Çä¡£Åà¤¨¤ë²»¿§¤ò¤ª¼ê¸µ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë

³ô¼°²ñ¼Òroom6¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚÂ¼À¬»Ë¡¢°Ê²¼¡¢room6¡Ë¤Ï¡¢¡ØFREEZIA¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤òËÜÆüSteam¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØFREEZIA¡Ù¤Ï¡¢ÎäÅà¿çÌ²´ÉÍý¥Ñ¥º¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤¬Áàºî¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥¸¥¢¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¿Í¹©ÃÎÇ½¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÃÏµå´Ä¶¤¬´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¿ÍÎà¤¬±Ê¤¤Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥êー¥¸¥¢¤Î»ÈÌ¿¤Ï¶¨ÎÏ¼Ô¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤éÎäÅà¿çÌ²¥Ý¥Ã¥É¤ò´ÉÍý¤·¡¢¿Í¡¹¤Ë°ÂÇ«¤ÈµßºÑ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤Ï¡¢ÎäÅà¿çÌ²´ÉÍý¥Ñー¥È¤È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Ñー¥È¤Î2¤Ä¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
FREEZIA　Steam¥Úー¥¸
https://store.steampowered.com/app/3355790/FREEZIA/
¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¢£¥²ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢£
ÎäÅà¿çÌ²´ÉÍý¥Ñー¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¥äー¤¬ÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²èÌÌ¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë3¤Ä¤ÎÎäÅà¿çÌ²¥Ý¥Ã¥É¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎäÅà¿çÌ²¥Ý¥Ã¥É¤Ë¤Ï²¹ÅÙ¤ò¼¨¤¹ÌÜÀ¹¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤ò²èÌÌÃæ±û¤Î¥é¥¤¥ó¤ËÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÎäÅà¿çÌ²¥Ý¥Ã¥É¤Î²¹ÅÙ¤¬¡Ö°ÂÄê²½¡×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥²ー¥à¤Ç¤Ï¤³¤Î°ÂÄê²½¤òÃ»¤¤À©¸Â»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀµ³Î¤ÊÁàºî¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·»ØÄê¥¿¥¤¥à°ÊÆâ¤ËÎäÅà¿çÌ²¥Ý¥Ã¥É¤ò°ÂÄê²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢Åà»à¤Ê¤ÉÂçÊÑ¤Ê»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
Steam¤Ë¤Æ¡¢¥²ー¥à¤òºÌ¤ë³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«È¯¼ÔSassan03¤¬ºî¶Ê¤·¤¿¥ª¥ë¥´ー¥ëÄ´¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Î¤Û¤«¡¢¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¤Îgespen»á¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤â¼ýÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥êー¥¹¸å10Æü´Ö¤Ï20%¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¥²ー¥à¤È¥»¥Ã¥È¤Ç10¡ó¥ª¥Õ¤Ç¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥Ð¥ó¥É¥ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª¼ê¸µ¤ÇÅà¤¨¤ëÀ¤³¦¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ³Ú¶Ê¥ê¥¹¥È -
1 FREEZIA
2 SETTING_UP
3 INSTALL
4 EXECUTING
5 GOOD_NIGHT
6 VISITOR_DETECTED
7 HE_SINGS
8 LULLABY_EXE
9 EXECUTING(1)
10 SUBZERO
11 ETERNITY_EXE
12 LIGHT_SPEED_EXE
13 Arr_FREEZIA
14 Arr_EXECUTING(1)
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯ÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
https://store.steampowered.com/app/3936070/FREEZIA_Original_Soundtrack/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=N2jSJftfVU4 ]
¡ØFREEZIA¡Ù¤Ï¥²ー¥à¼Â¶·¡¦ÇÛ¿®¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Æó¼¡ÁÏºî¡¦¥Õ¥¡¥ó³èÆ°¡¦ÇÛ¿®³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡§
https://store.steampowered.com/news/app/3355790/view/496062810639302706
¢£¥²ー¥à´ðËÜ¾ðÊó¢£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/45335/table/133_1_01f0d120ee2457571b2f48c95a51157a.jpg?v=202512081128 ]
¢£Sassan03¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢£
¹ñÆâ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à³«È¯¼Ô¡£¸Ä¿Í¤Ç¥²ー¥à³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Áー¥àVODKAdemo?¤Ë½êÂ°¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Î¥Ù¥ë¡ØMINDHACK¡Ù¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥µ¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¹Êó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£room6¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢£
ÁÏ¶È°ÊÍè¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äNintendo Switch(TM)¡¢Steam(R)¸þ¤±¤Î¥²ー¥à³«È¯¡¢°Ü¿¢¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥å»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè24²óÊ¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº×¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥¢¥ó¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Õ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢À¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤ë¥²ー¥à¤ò½¸¤á¤¿¥ìー¥Ù¥ë¡Ö¥è¥«¥¼¡×¤Î±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò³«È¯¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¥íー¥°¥¦¥£¥º¥Ç¥Ã¥É¡Ù¤¬¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡£