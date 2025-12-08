SNS動画再生数840万回！石原さとみ似の“激バズ研修医”が驚異のモテエピソードを披露香取慎吾、香港での撮影中に記者をファンと勘違い！？情報リークの裏側を激白｜『ななにー　地下ABEMA』#97

株式会社AbemaTV

「ABEMA（アベマ）」は、2025年12月7日（日）夜8時より、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#97を無料放送いたしました。

#97では、「今SNSでバズりまくりのイケメン＆美女の正体は！？意外な職業大告白＆プライベートも見せちゃうぞSP 第4弾」と題し、SNSで話題のイケメン＆美女4名が登場。中でも、SNS動画再生数840万回を記録し、「石原さとみに似すぎ」と話題の研修医・れい奈さんに注目が集まりました。

れい奈さんは、ミス日本セミファイナリストに選ばれた経験を持ち、職場の同僚からも「病院のアイドル」と呼ばれる存在。医大6年生のときに医師国家試験の勉強の息抜きとして動画投稿を始めると、美容室で勉強をする動画が544万回再生を記録して話題に。投稿開始からわずか2か月でフォロワーが10万人増加したといいます。

気になる医師を目指した理由について、れい奈さんは「両親が産婦人科医で、父方も母方もどちらも5代前から医師をしているから」と語り、親族全員が医師であることを明かします。さらに、今年9月に入籍した夫も医師だといい、香取は「もう医師だらけじゃん！」とツッコミ。家族での会話も医療に関する話題が多いそうで、「先日家族で草磲さん主演の映画『ミッドナイトスワン』を見たときは、（草磲が演じる）凪沙をどうしたら救えたか、どの段階で行政につなげられたかなどを話し合った」と語り、草磲を驚かせました。

番組ではれい奈さんのモテエピソードにも迫り、「SNSで話題になった直後は、通勤中に毎日駅で声をかけられていた」ことや、「海外旅行で道を歩いていたら、すれ違う男性が全員ウインクをしてきた」と明かしました。このことを受け、みちょぱが「お三方だったら海外でパニックになるなんて普通ですよね？」と稲垣、草磲、香取に質問。すると香取は、「香港で撮影していたときに、離れたところでずっと見てくれている人がいたから、スタッフと『こっちに来たら？』と声をかけた」「『子どもの頃からずっと見ていて、すごいファンなんです。今回どういう撮影なんですか？』と聞かれたので説明したら、翌日それが新聞の一面に載っていて…」「話したことが全部書いてあった、記者だったの」と驚きのエピソードを披露し、スタジオをザワつかせました。

ほかにも、SNSでバズったことからお店の売り上げが2倍になったという吉沢亮似のおにぎり屋店員・奥雄人さん、1日200人以上が来店する人気サモエドカフェの店員で、山田涼介に似ていると話題の松田航洋さんらが究極のモテエピソードを披露。さらにパラパラを踊る動画が驚異の1,200万再生を突破した“最強ギャル男”で古着屋店員・ゴウさんが「何歳までギャル男を続けられるか…」と本音を激白しスタジオを驚かせた『ななにー 地下ABEMA』#97は、現在「ABEMA」にて無料で見逃し配信中です。

次週12月14日（日）夜8時より放送の『ななにー 地下ABEMA』#98は、「一体何歳！？年齢不詳の美女大集合 第2弾」と題し、ヤマンバ風メイクのギャルや、赤ちゃんのような衣装を着た女性など実年齢と見た目に差があるという“年齢不詳美女”たちが大集合。ななにーメンバーは6名の女性の年齢をガチ予想しますが、今回もスタジオが騒然に。果たして気になる美女たちの実年齢とは…？放送をお楽しみに。



■『ななにー 地下ABEMA』#97番組概要

放送日時：2025年12月7日（日）夜8時～

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾 ほか

■『ななにー 地下ABEMA』番組概要

次回#98放送日時：2025年12月14日（日）夜8時～

レギュラー放送日時：毎週日曜日夜8時～

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾

