¡Ø¥ªー¥¯¥é¥ê¥¾ー¥È È¢º¬¶¯Íå¡Ù2029Ç¯¤Ë³«¶È
À¾¾¾·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙÀî ²í°ì¡¢°Ê²¼¡ÖÀ¾¾¾·úÀß¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²®ÅÄ ÉÒ¹¨¡¢°Ê²¼¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥é¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²¹ÀôÃÏ¡¦È¢º¬¤Ë¤Æ¡Ø¥ªー¥¯¥é¥ê¥¾ー¥È È¢º¬¶¯Íå¡Ù¤ò2029Ç¯¤Ë³«¶È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥ªー¥¯¥é¥ê¥¾ー¥È È¢º¬¶¯Íå¡Ù¥í¥Óー¥¤¥áー¥¸
ËÜ·×²è¤Ï¡¢À¾¾¾·úÀß¤¬Åö³ºÃÏ¤ª¤è¤Ó·úÊª¤ò³«È¯¡¦½êÍ¤·¡¢Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Î±¿±Ä¤ò¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥é¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥é¤Ï¡¢Æ±¥Û¥Æ¥ë¤ò¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥ªー¥¯¥é¥ê¥¾ー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Î¾¼Ò¤Ï¡¢ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë±¿±Ä´ÉÍý·ÀÌó¤ò2025Ç¯7·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²¹ÀôÃÏ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯´Ö±ä¤ÙÌó2,031Ëü¿Í¡Ê¢¨È¢º¬Ä®¡ÖÎáÏÂ6Ç¯Æþ¹þ´Ñ¸÷µÒÁíÉ¾¡×¡Ë¤¬Ë¬¤ì¤ëÈ¢º¬¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î·Ê¿§¤òµá¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸¤Þ¤ëÃÏ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¦¤ÁÌó398Ëü¿Í¤¬½ÉÇñµÒ¤È¤·¤ÆÂÚºß¤·¡¢²¹Àô¤äÈþ½Ñ´Û¤á¤°¤ê¡¢¼«Á³ÃµË¬¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ªー¥¯¥é¥ê¥¾ー¥È È¢º¬¶¯Íå¡Ù¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê²¹Àô»ñ¸»¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡Ö¶¯Íå¥¨¥ê¥¢¡×¤Ç¤Î³«¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀÀ±¥ö³Ù¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÈ¢º¬¤Î»³¡¹¤ËÎ×¤àÉ÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£²Æ¤Ë¤Ï¡¢È¢º¬»°Âçº×¤ê¤Ë¤â¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡ÖÈ¢º¬¶¯Íå²¹ÀôÂçÊ¸»ú¾Æ¡×¤òÀµÌÌ¤Ë´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢µ¨Àá¤òÄÌ¤·¤Æ´ãÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÍºÂç¤Ê¼«Á³¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ëÂÚºß¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ªー¥¯¥é¥ê¥¾ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡～ÅÁÅý¤ÎÀè¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤É÷·Ê¤Ø～
¥ªー¥¯¥é¥ê¥¾ー¥È¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥é¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¡×¤È¡ÖÏÂ¤Î¿´¤Ëº¬º¹¤·¤¿¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÀº¿À¡×¤òÁÃ¤È¤·¤¿¥ê¥¾ー¥ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¾ー¥È¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¶¦À¸¡¢ÀÅ¤±¤µ¤È²¹¤â¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ë½É¤ëÀ¶Á¿¤ÇÍ¥²í¤Ê¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤È¡¢²áÉÔÂ¤Ê¤¤ÃúÇ«¤Ê¿´ÃÏ¤è¤¤¥µー¥Ó¥¹¡¢ÃÏ°è¤Î¿©ºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÎÁÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë»ê¾å¤Î¤¯¤Ä¤í¤®¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Á³¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ëÂÚºß¤ò³Ú¤·¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Û¥Æ¥ëÁ´ÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥°¥¨¥Ê¥¨¥ë¡¦¥Ë¥³¥é»á¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥¥å¥ê¥ª¥·¥Æ¥£¡×¤¬Ã´Åö¡£¡ÈForest Hideaway¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¶¯Íå¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥°¥êー¥ó¤È¥Ùー¥¸¥å¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Óー¡¢µÒ¼¼¡¢ÂçÍá¾ì¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â»ëÀþ¤ÎÀè¤ËÈ¢º¬¤Î»³¡¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢³«ÊüÅª¤ÊÁë¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡¢¥ê¥¾ー¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Á´¼¼¤ËÏªÅ·É÷Ï¤¤òÈ÷¤¨¤¿µÒ¼¼¤È¾å¼Á¤ÊÉÕÂÓ»ÜÀß
·¹¼Ð¤òÀ¸¤«¤·¤¿Î©ÃÏ¤ËÀ¾Åï¤ÈÅìÅï¡¢Æó¤Ä¤Î·úÊª¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ÏÁ´58¼¼¡£É¸½àµÒ¼¼ÌÌÀÑ¤Ï¥Ð¥ë¥³¥Ëー¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÌó63Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¢´Ö¸ý6¥áー¥È¥ë¤Î¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÀß·×¤Ç¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ëー¤Ë¤Ï¡¢ÈþÈ©¤ÎÅò¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡ÖÂçÍ°Ã«²¹Àô¡×¤ò¸»Àô¤È¤·¤¿ÏªÅ·É÷Ï¤¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢Ä¯Ë¾¤È¤È¤â¤Ë³«Êü´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂçÍá¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥µ¥¦¥Ê¤È¥ß¥¹¥È¥µ¥¦¥Ê¤ò´°È÷¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Ï¡¢Å´ÈÄ¾Æ¥«¥¦¥ó¥¿ー¤òÊ»Àß¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥í¥Óー¤Ë¤Ï¥Ðー¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¶¯Íå¤Î¼«Á³¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¾å¼Á¤Ê¥ê¥È¥êー¥ÈÂÚºß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥ëー¥à
¥Ðー
¡Ø¥ªー¥¯¥é¥ê¥¾ー¥È È¢º¬¶¯Íå¡Ù»ÜÀß³µÍ×
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®¶¯Íå
¥¢¥¯¥»¥¹¡§È¢º¬ÅÐ»³ÅÅ¼Ö¡Ö¶¯Íå±Ø¡×¤«¤é¼Ö¤ÇÌó5Ê¬¡¢È¢º¬ÅÐ»³¥±ー¥Ö¥ë¥«ー¡ÖÃæ¶¯Íå±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§9,650.84Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
³¬¿ô¡§À¾Åï¡¡ÃÏ¾å3³¬¡¢ÃÏ²¼3³¬¡¿ÅìÅï¡¡ÃÏ¾å4³¬
µÒ¼¼¿ô¡§58¼¼¡ÊÀ¾Åï¡§12¼¼¡¿ÅìÅï¡§46¼¼¡Ë
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡§¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥Ðー
ÉÕÂÓ»ÜÀß¡§ÂçÍá¾ì¡ÊÆâÉ÷Ï¤¡¿¥É¥é¥¤¡¦¥ß¥¹¥È¥µ¥¦¥ÊÊ»Àß¡Ë¡¢¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¥ëー¥à2Éô²°
Àß·×¡§Àõ°æ¸¬·úÃÛ¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡¢À¾¾¾·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¹½Â¤¡Ë
»Ü¹©¡§À¾¾¾·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò
¡ãÀ¾¾¾·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
À¾¾¾·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï1874Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢150Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤¿¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢Æ»Ï©¤ä¥À¥àÅù¸ø¶¦»ÜÀß¤Î·úÀß¤äÅÔ»ÔºÆ³«È¯¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¼Ò²ñ´ðÈ×À°È÷¤ä²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢º£¤âÌ®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«È¯¡¦ÉÔÆ°»ºÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ëºÆ³«È¯¤ä¶è²èÀ°Íý»ö¶ÈÅù¤Î»ö¶È¿ä¿Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½»Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¾¦¶È»ÜÀßÃæ¿´¤Ë³«È¯¡¦±¿±Ä¡¦Åê»ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï³¤³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³«È¯ÉÔÆ°»º»ö¶ÈÅ¸³«¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾¾¾·úÀß¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë·úÂ¤Êª¤È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¡¦´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nishimatsu.co.jp/
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥é ²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥é¤Ï1958Ç¯¤ËÀßÎ©¡¢1962Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥éÅìµþ¡Ù¤ò³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñËÜ¶â30²¯±ß¡¢¡ÖBest A.C.S.¡×¡ÊA¡§Accommodation¡¢C¡§Cuisine¡¢S¡§Service¡áºÇ¹â¤Î»ÜÀß¡¢ºÇ¹â¤ÎÎÁÍý¡¢ºÇ¹â¤Î¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤ò·Ç¤²¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë»ö¶ÈµÚ¤Ó¥Û¥Æ¥ë´ØÏ¢»ö¶È²ñ¼Ò¤Î½êÍ¡¦´ÉÍý¡¢¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡Ê³«È¯¡¦±¿±Ä¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³¤³°¤Î¹ñ¡¹¤È¼Á¤Î¹â¤¤¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÊ¸²½¤Î¤¤áºÙ¤«¤Ê¿´¤¯¤Ð¤ê¤È¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Îµ¡Ç½À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¥ªー¥¯¥é¡×¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤¯¤Ä¤í¤®¤È²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤È»þ´Ö¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥ªー¥¯¥é ¥Û¥Æ¥ë¥º & ¥ê¥¾ー¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥ªー¥¯¥é ¥Ø¥ê¥Æー¥¸¡¢¥ªー¥¯¥é ¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥é¡¢¥ªー¥¯¥é¥ê¥¾ー¥È¤Î4¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Ë¥Ã¥³ー¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Ë¥Ã¥³ー¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥Ã¥³ー¡¢¥Ë¥Ã¥³ー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î3¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¤³¤ì¤Ë¥Û¥Æ¥ëJAL¥·¥Æ¥£¤ò²Ã¤¨¤¿8¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¯¥é ¥Ë¥Ã¥³ー ¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ 53¡¢³¤³° 26 ¤Î¹ç·× 79 ¥Û¥Æ¥ë¡¢ÁíµÒ¼¼¿ô 23,605 ¼¼¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1962Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥éÅìµþ ËÜ´Û¤ò·úÂØ¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Û¥Æ¥ë¡ØThe Okura Tokyo¡Ù¤ò2019Ç¯9·î¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê2025Ç¯12·î1Æü¸½ºß¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.okura.com/jp/
¢£ ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹PDFÈÇ¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/a/?f=d5118-2177-7fdde8ff6bba054ecb78c1e8d6215fcb.pdf