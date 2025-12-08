Æü·Ð¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡Ö2025Ç¯¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¥Ù¥¹¥È30¡×¤Ë¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥ÁOTC²½¤µ¤ì¤¿°ßÄ²Ìô¡Ö¥¿¥±¥×¥í¥ó(R)£ó¡×¤¬¡Ö¶È³¦ÊÌ¥Ò¥Ã¥ÈÂç¾Þ(°åÌôÉÊÉôÌç)¡×¤ò¼õ¾Þ
¥¢¥ê¥Ê¥ß¥óÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡¢°åÎÅÍÑ¤ÈÆ±¤¸À®Ê¬¢¨1¤ò»ÔÈÎÌô¤Ç½é¤á¤ÆÇÛ¹ç¤·¤¿°ßÄ²Ìô¡Ö¥¿¥±¥×¥í¥ó(R)£ó¡× ¡ÊÍ×»ØÆ³°åÌôÉÊ¡Ë¤¬¡¢¡ÖÆü·Ð¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡×¡Ê2025Ç¯12·î¹æ¡Ë¤ÎÆÃ½¸µ»ö¡Ö2025Ç¯¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¥Ù¥¹¥È30¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¶È³¦ÊÌ¥Ò¥Ã¥ÈÂç¾Þ(°åÌôÉÊÉôÌç)¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆü·Ð¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡×¤Î¡Ö2025Ç¯¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¥Ù¥¹¥È30¡×¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤«¤é2025Ç¯9·î¤ËÈ¯É½¡¦È¯Çä¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÆü·Ð¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡×¤¬¡ÖÇä¤ì¹Ô¤¡×¡Ö¿·µ¬À¡×¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¡×¤Î3¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÁªÄê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æ±»ï¤«¤é¤Ï¡È½¾Íè¤Î»ÔÈÎÌô¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¯¤¤°ß»ÀÊ¬ÈçÍÞÀ©¸ú²Ì¤Ç¡¢°ß¤ËÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¢¨2¡É¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¶»¤ä¤±¡¦¤â¤¿¤ì¡¦°ß¤ÎÄË¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿°ß¤ÎÉÔÄ´¤ËÇº¤àÊý¡¹¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¢¨3¤Ë¤¢¤ê¡¢¡Ö»Å»ö¤ä»äÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¡×¡Ö¿çÌ²¤ä¿©»ö¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿QOL¢¨4Äã²¼¤ËÇº¤àÊý¤¬Â¿¿ô¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤¬¡¢Åö¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥±¥×¥í¥ó(R)£ó¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ä¤é¤¤¾É¾õ¤Ç¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥µ¥Ýー¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤´ê¤¤¤Î¤â¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡ÖÌÀÆü¤Î¸µµ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤â¤È¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÇÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ú¤Â³¤Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿À¸³è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤ê°ìÁØÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ¾ðÊó
¥¿¥±¥×¥í¥ó(R)£ó
»ÔÈÎÌô½é¡ª°åÎÅÍÑ¤ÈÆ±¤¸À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿PPI¤Î°ßÄ²Ìô
―¡¡1Æü1²ó1¾û¢¨5¡¡¿å¤Ê¤·¤Ç°û¤á¤ë¸ý¹ÐÆâÊø²õ¾û¡¡―
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È :
https://takepron-s.jp/
¡ã¤´»²¹Í¡ä
£±¡¥À½ÉÊÌ¾ ¡Ö¥¿¥±¥×¥í¥ó(R)£ó¡× ¡ÊÍ×»ØÆ³°åÌôÉÊ¡Ë
£²¡¥È¯ÇäÆü 2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë
£³¡¥ÍÆÎÌ 14¾û¡Ê14ÆüÊ¬¡Ë
£´¡¥´õË¾¾®Çä²Á³Ê 2,508±ß¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡§2,280±ß¡Ë
£µ¡¥¸úÇ½ ¶»¤ä¤±¡¢¤â¤¿¤ì¡¢°ßÄË¡ÊËÜºÞ¤Ï°ß»À¤ÎÊ¬Èç¤òÍÞ¤¨¤ë¥×¥í¥È¥ó¥Ý¥ó¥×ÁË³²Ìô¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ë
£¶¡¥ÍÑË¡¡¦ÍÑÎÌ ¼¡¤ÎÎÌ¤ò¡¢¸ýÃæ¤ÇÊø²õ¤µ¤»¤ÆÉþÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢¿å¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅò¤ÇÉþÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡£
7¡¥ÆÃÄ§
- °ß»ÀµÕÎ®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¶»¤ä¤±¡¢°ß¤â¤¿¤ì¡¢°ß¤ÎÄË¤ß¤Ë
- °åÎÅÍÑ¤ÈÆ±¤¸À®Ê¬¡Ö¥é¥ó¥½¥×¥é¥¾ー¥ë¡×¤ò»ÔÈÎÌô¤Ç½é¤á¤ÆÇÛ¹ç
- 1Æü1²ó1¾û¤Ç¡¢24»þ´Ö¸ú¤¯
- ¿å¤Ê¤·¤Ç°û¤á¤ë¸ý¹ÐÆâÊø²õ¾û
8¡¥Í¸úÀ®Ê¬¡Ê1¾ûÃæ¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/27949/table/77_1_94262af372358b8517979d700f2374f0.jpg?v=202512081128 ]
Åº²ÃÊª¡§ ÆýÅü¿åÏÂÊª¡¢¥»¥ë¥íー¥¹¡¢Ãº»ÀMg¡¢¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë¥»¥ë¥íー¥¹¡¢¥Ò¥×¥í¥á¥íー¥¹¡¢¥¿¥ë¥¯¡¢
»À²½¥Á¥¿¥ó¡¢D-¥Þ¥ó¥Ë¥Èー¥ë¡¢¥á¥¿¥¯¥ê¥ë»À¥³¥Ý¥ê¥ÞーLD¡¢¥é¥¦¥ê¥ëÎ²»ÀNa¡¢¥Ý¥ê¥½¥ë¥Ùー¥È80¡¢
¥¢¥¯¥ê¥ë»À¥¨¥Á¥ë¡¦¥á¥¿¥¯¥ê¥ë»À¥á¥Á¥ë¥³¥Ý¥ê¥Þー¡¢¥Ý¥ê¥ª¥¥·¥¨¥Á¥ì¥ó¥Î¥Ë¥ë¥Õ¥§¥Ë¥ë¥¨ー¥Æ¥ë¡¢
¥¯¥¨¥ó»À¥È¥ê¥¨¥Á¥ë¡¢¥Þ¥¯¥í¥´ー¥ë¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó»À¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡¢»°Æó»À²½Å´¡¢¥¯¥¨¥ó»À¡¢¥¯¥í¥¹¥Ý¥Ó¥É¥ó¡¢
¥¢¥¹¥Ñ¥ë¥Æー¥à¡ÊL-¥Õ¥§¥Ë¥ë¥¢¥é¥Ë¥ó²½¹çÊª¡Ë¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó»ÀMg¡¢¹áÎÁ
¢¨1 ¥é¥ó¥½¥×¥é¥¾ー¥ë
¢¨2¡¡ Æü·Ð¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¤ÎÁª½ÐÊ¸¤òÍ×Ìó
¢¨3 ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡×¤è¤ê
¢¨4 Quality of Life À¸³è¤Î¼Á¤Î°ÕÌ£
¢¨5 1Æü1²óÆ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤ËÉþÍÑ¤¹¤ë¤³¤È
