ÇµÌÚºä46¡Ø40thSG¥¢¥ó¥Àー¥é¥¤¥Ö¡Ù3DAYS¤ÎÌÏÍÍ¤ò12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦21Æü¡ÊÆü¡ËÁ´ÆüÄø¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤ÆÀ¸ÊüÁ÷·èÄê
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Ï¡¢¡ÖABEMA PPV¡Ê¥¢¥Ù¥Þ ¥Ú¥¤¥Ñー¥Ó¥åー¡Ë¡×¤Ë¤ÆÇµÌÚºä46¤Ë¤è¤ë¡Ø40th SG¥¢¥ó¥Àー¥é¥¤¥Ö¡Ù3DAYS¤ÎÌÏÍÍ¤ò2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ30Ê¬¡¢20Æü¡ÊÅÚ¡Ë18»þ¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë18»þ¤è¤êÀ¸ÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥é¥¤¥Ö¤ÎÊüÁ÷¥Á¥±¥Ã¥È¤ò12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë12»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖABEMA PPV¡×¤ÇÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿ÇµÌÚºä46¡Ø40th SG¥¢¥ó¥Àー¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¡¢40ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥¢¥ó¥Àー³Ú¶Ê¡Ø½ã¿è¤È¤Ï²¿¤«¡©¡Ù¤ò²Î¾§¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢5´üÀ¸¡¦¸ÞÉ´¾ëçý±û¤µ¤ó¤¬¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¡¢½Ð±é¥á¥ó¥Ðー¤Ï14Ì¾¡£19Æü¸ø±é¤ÎËÜÊÔ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡Ö¾¾ÈøÈþÍ¤ Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ëー¡×¡¢20Æü¸ø±é¤ÎËÜÊÔ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡ÖÌðµ×ÊÝÈþ½ï Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ëー¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾¾ÈøÈþÍ¤¤µ¤ó¤ÈÌðµ×ÊÝÈþ½ï¤µ¤ó¤Ï3¸ø±é¤È¤â½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
ËÜÊüÁ÷¤Ï¡¢¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤Æ¡¢12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë12»þ¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¡Ê¢¨1¡Ë¤ò³«»Ï¤·¡¢³Æ¸ø±é3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦29Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ê¥Ôー¥ÈÇÛ¿®¤Ç¤âËÜÊÔ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨3¡Ë
Ç¯Æâ¤Ç³èÆ°½ªÎ»¤ò¹µ¤¨¤ëÆó¿Í¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¡¢¤¼¤Ò¡ÖABEMA PPV¡×¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ê¢¨1¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤ÈWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ¤Î¤ß¡Ë¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Êhttps://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497¡Ë
¡Ê¢¨2¡Ë¡ÖABEMA PPV¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¡¢¤Þ¤¿¤ÏWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¸å¡¢¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥êÆâ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ300±ß¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Î»ëÄ°ÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511¡Ë
¡Ê¢¨3¡ËËÜ¸ø±é¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸åÆü¡¢Æ±¤¸¥é¥¤¥Ö¤òºÆÅÙ»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ê¥Ôー¥ÈÇÛ¿®¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖABEMA PPV¡×¡¿ÇµÌÚºä46¡Ø40thSG¥¢¥ó¥Àー¥é¥¤¥Ö¡ÙÀ¸ÊüÁ÷³µÍ×
¢§½Ð±é¼Ô
ÇµÌÚºä46 40thSG¥¢¥ó¥Àー¥á¥ó¥Ðー
¸ÞÉ´¾ëçý±û¡¢°ËÆ£Íý¡¹°É¡¢´äËÜÏ¡²Ã¡¢±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¡¢¶âÀî¼ÓÌí¡¢⿊¸«ÌÀ¹á¡¢º´Æ£Íþ²Ì¡¢¼ÆÅÄÍ®ºÚ¡¢ÅÄÂ¼¿¿Í¤¡¢ÉÚÎ¤Æà±û¡¢ÎÓÎÜÆà¡¢¾¾ÈøÈþÍ¤¡¢⽮µ×ÊÝÈþ½ï¡¢µÈÅÄ°½Çµ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ー
¢¨¾¾ÈøÈþÍ¤¤È⽮µ×ÊÝÈþ½ï¤Ï3¸ø±é¤È¤â½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÊüÁ÷Æü»þ
¡¦À¸ÊüÁ÷
¡Ú12/19¸ø±é¡Û2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ30Ê¬³«±é¡ÊÊüÁ÷³«»Ï17»þ30Ê¬～¡Ë
¡Ú12/20¸ø±é¡Û2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë18»þ³«±é¡ÊÊüÁ÷³«»Ï17»þ～¡Ë
¡Ú12/21¸ø±é¡Û2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë18»þ³«±é¡ÊÊüÁ÷³«»Ï17»þ～¡Ë
¢¨Á´¸ø±é¤Ç³Æ1²ó¥ê¥Ôー¥ÈÇÛ¿®¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ê¥Ôー¥ÈÇÛ¿®
¡Ú12/19¸ø±é¡Û2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë20»þ³«±é¡ÊÊüÁ÷³«»Ï19»þ～¡Ë
¡Ú12/20¸ø±é¡Û2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë20»þ30Ê¬³«±é¡ÊÊüÁ÷³«»Ï19»þ30Ê¬～¡Ë
¡Ú12/21¸ø±é¡Û2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë19»þ³«±é¡ÊÊüÁ÷³«»Ï18»þ～¡Ë
¢§»ëÄ°ÎÁ¶â
3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï\300¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹
¢§ÈÎÇä´ü´Ö
¡¦À¸ÊüÁ÷¡Ü¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷
¡Ú12/19¸ø±é¡Û2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë12»þ～2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë21»þ
¡Ú12/20¸ø±é¡Û2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë12»þ～2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë21»þ
¡Ú12/21¸ø±é¡Û2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë12»þ～2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë21»þ
¡¦¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷¤Î¤ß
¡Ú12/19¸ø±é¡Û2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë21»þ～2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë20»þ
¡Ú12/20¸ø±é¡Û2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë21»þ～2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë20»þ30Ê¬
¡Ú12/21¸ø±é¡Û2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë21»þ～2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë19»þ
¢§»ëÄ°¡¦¹ØÆþ¥Úー¥¸
¡¦À¸ÊüÁ÷
¡Ú12/19¸ø±é¡Ûhttps://abema.tv/live-event/808a2bbf-46e3-45ff-b64a-62ae145a54f8
¡Ú12/20¸ø±é¡Ûhttps://abema.tv/live-event/eba9b46a-3fa2-47c0-b50b-26048a0cbd3e
¡Ú12/21¸ø±é¡Ûhttps://abema.tv/live-event/f59c574d-c554-43e5-8113-13ce1478bcd4
¡¦¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷
¡Ú12/19¸ø±é¡Ûhttps://abema.tv/live-event/d5cb2fc4-c774-42db-8658-52d916490f81
¡Ú12/20¸ø±é¡Ûhttps://abema.tv/live-event/e9013909-642a-4d0f-8b9d-2fbd50b64f36
¡Ú12/21¸ø±é¡Ûhttps://abema.tv/live-event/19a65bbb-eb5f-46a1-96dd-65ae8a7f5c9f
¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ú(C)ÇµÌÚºä46LLC¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£