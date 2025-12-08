¡ÚHOLLYWOOD RANCH MARKET¡Û°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¥á¥ó¥º´ÛB1F¤Ë¤ÆPOP-UP STORE³«ºÅ¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Õ¥é¥¤¥¹(R)¡×¥·¥êー¥º3·¿¤ò¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀè¹Ô¤Ç¸ÂÄêÈ¯Çä
¡ÒHOLLYWOOD RANCH MARKET¡Ê¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É ¥é¥ó¥Á ¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ë¡Ó¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥»¥éー¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Õ¥é¥¤¥¹¡×¥·¥êー¥º¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾å¼Á¤Ç²÷Å¬¤ÊÆü¾ïÃå¤ò½¸¤á¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¼Á¤ÎÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Æù¸ü¤Ç¾æÉ×¤Ê¤¬¤é½À¤é¤«¤¤Ãå¿´ÃÏ¤Î¥«¥Ã¥È¥½ー¡¢¿½ÌÀ¤ÈÈ©¿¨¤ê¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥êー¥º¡¢¥á¥ê¥Î¥¦ー¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿Æó½ÅÊÔ¤ß¤Î¥¦¥§ー¥Ö¥³¥Ã¥È¥ó¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¥¤¥ó¥Êー¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³°½Ð¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æº£²ó¤Ï¡¢¡Ö9.5oz ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Õ¥é¥¤¥¹¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Æー¥éー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¡¢¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î3·¿¤ò¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀè¹Ô¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Õ¥é¥¤¥¹¤ÈÆ±¤¸ÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿È©¤¶¤ï¤ê¤Ë»Å¾å¤²¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¸÷Âô¤òÈ÷¤¨¤¿À¸ÃÏ¤¬ÆÃÄ¹¡£¿½ÌÀ¤Ë¤è¤ë²÷Å¬¤µ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ó¥ª¥Õ¤É¤Á¤é¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ÁÇºà¤ÈÃå¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄêÈÖ¥·¥êー¥º¤ò¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Æ¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£ ³«ºÅ¾ì½ê¡§°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ¥á¥ó¥º´ÛÃÏ²¼1³¬ È©Ãå¡¦·¤²¼¡¦¥Ê¥¤¥Æ¥£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¢©160-0022 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-14-1¡Ë
¢£ ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à
¢£¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Õ¥é¥¤¥¹ 9.5oz 2B¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
\33,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Õ¥é¥¤¥¹ 9.5oz ¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó
\26,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Õ¥é¥¤¥¹ 9.5oz¥¤ー¥¸ー¥È¥é¥¦¥¶ー¥º \24,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
BLACK¡¦DK NAVY / S～L
¡¡BLACK¡¦DK NAVY / S～XL
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡BLACK¡¦DK NAVY/ S～XL¡¡
¢¨Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢2026Ç¯½Õº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SEILIN & Co. NEWS¥µ¥¤¥È :
https://www.hrm.co.jp/news/2025/12/hrm-pop-up-isetanshinjuku-1210/
¡Ú¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Õ¥é¥¤¥¹(R)¥·¥êー¥º¡Û
1995Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢À»ÎÓ¸ø»Ê¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Õ¥é¥¤¥¹¡×¥·¥êー¥º¡£Æù¸ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¡¢È©¤¢¤¿¤ê¤â¤Ê¤á¤é¤«¡£¤ä¤µ¤·¤¤Ãå¿´ÃÏ¤ÈË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÊÌ¡¦Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¦¥§ー¥Ö¥³¥Ã¥È¥ó ¥á¥ê¥Î¥¦ー¥ë¥·¥êー¥º¡Û
É½ÃÏ¤Ë¤Ï¸·Áª¤·¤¿¹ë½£¥á¥ê¥Î¡Ê¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¦ー¥ë¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥ª¥Õ¥¹¥±ー¥ë²Ã¹©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥½¥Õ¥È¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ÈÈ¯¿§¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢Î¢Â¦¤Ë¥¦¥§ー¥Ö·Á¾õ¤Î¥³¥Ã¥È¥ó»å¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÊÝ²¹À¤ÈÈ©¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢½©Åß¤ËÅ¬¤·¤¿¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¹ー¥Ñー¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥êー¥º¡Û
·ÚÎÌ¤Ç¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤òÈ÷¤¨¡¢¤Û¤É¤è¤¤¤Õ¤¯¤é¤ß¤È³ê¤é¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ò»ý¤ÄÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£º£µ¨¤è¤ê¥¹ー¥Ñー¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥êー¥º¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Íー¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡ÒHOLLYWOOD RANCH MARKET¡Ó¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Instagram ▶ :
https://www.instagram.com/hollywood_ranch_market/?hl=ja
HOLLYWOOD RANCH MARKET
1972Ç¯ÀéÂÌ¥öÃ«¤Ë¤Æ¡¢USED¤Î¥Ç¥Ë¥à¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥·¥ã¥Ä¡¢¥·¥ã¥ó¥Ö¥ìー¥·¥ã¥Ä¡¢¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1979Ç¯Âå´±»³¤Ë°Ü¤ê¡¢¤½¤Î¸å¥Ð¥ó¥À¥Ê¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÃå¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤âÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥â¥Îºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚSNS¡¿¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡Û
¡¦HOLLYWOOD RANCH MARKET(https://www.hrm-eshop.com/hrmarket) ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
¡¦HOLLYWOOD RANCH MARKET(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/shrm/) ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¡¦HOLLYWOOD RANCH MARKET(https://www.instagram.com/hollywood_ranch_market/?hl=ja) ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
¡Ú¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
www.hrm.co.jp(https://www.hrm.co.jp/)¡¿ Instagram(https://www.hrm.co.jp/%20https://www.instagram.com/seilin_official/)¡¿ LINE@(https://page.line.me/cag4416e?openQrModal=true) ¡¿ Facebook(https://www.facebook.com/hrm.co.jp)
³ô¼°²ñ¼Ò À»ÎÓ¸ø»Ê¥×¥ì¥¹ seilin-press@hrm.co.jp¡¡