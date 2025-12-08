¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¸ûÇÛÁýÉý´ï¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡ÊÄã½ÐÎÏ·¿¡¢¹â½ÐÎÏ·¿¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2025Ç¯12·î8Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ûÇÛÁýÉý´ï¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¸ûÇÛÁýÉý´ï¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
»Ô¾ì³µÍ×
ËÜÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¸ûÇÛÁýÉý´ï»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯»þÅÀ¤ÇÌó14²¯6,700ËüÊÆ¥É¥ë¤Îµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤·¡¢2031Ç¯¤Ë¤ÏÌó21²¯9,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ØÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï7.5¡ó¤È¹â¤¤¿¤Ó¤ò¼¨¤·¡¢°åÎÅÍÑ²èÁü¿ÇÃÇÁõÃÖ¡¢¤È¤¯¤Ë¼§µ¤¶¦ÌÄ²èÁüÁõÃÖ¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÀÇ½²½¼ûÍ×¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ûÇÛÁýÉý´ï¤ÏMRIÁõÃÖ¤Î¥°¥é¥Ç¥£¥¨¥ó¥È¥³¥¤¥ë¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÅÅ»Ò¥¢¥ó¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢¹âÊ¬²òÇ½²èÁü¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¿×Â®¤«¤ÄÀºÌ©¤Ê¼§¾ìÊÑ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÁõÃÖ¤È¤·¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
________________________________________
À¯ºö´Ä¶¤È»Ô¾ì¹½Â¤¤Ø¤Î±Æ¶Á
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ª¤è¤Ó³Æ¹ñ¤Î»º¶ÈÀ¯ºö¤¬»Ô¾ì¶¥Áè¤È¶¡µëÌÖ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅµ¡´ï»º¶È¤Ï³Æ¹ñ¤Îµ¬À©À©ÅÙ¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¡¢´ØÀÇ¤äÍ¢Æþµ¬À©¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤êÉôÉÊÄ´Ã£¤ä¥³¥¹¥È¹½Â¤¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°åÎÅ¥¤¥ó¥Õ¥é³È½¼À¯ºö¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢MRIÁõÃÖ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿°åÎÅ²èÁü¿ÇÃÇµ¡´ï¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬Áý²Ã¤·¡¢¸ûÇÛÁýÉý´ï»Ô¾ì¤Ë¤âÇÈµÚ¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¶¡µëÌÖ¤Î¶¯¿Ù²½¤¬À¤³¦Åª¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥áー¥«ー¤ÏÀ¸»ºµòÅÀÂ¿ÍÍ²½¤äµ»½ÑÆâÀ½²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Î¹½À®
ËÜÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¹ñÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç»Ô¾ì¤ÎÄêÎÌ¡¦ÄêÀÊ¬ÀÏ¤¬ÂÎ·ÏÅª¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¿ä°Ü¡¢Ê¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¡¢¼ûÍ×¤Î¿Ä¹Î¨¤òÄó¼¨¤·¡¢»Ô¾ì¤Î¾ÍèÀ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¤ÏÄã½ÐÎÏ¥¿¥¤¥×¤È¹â½ÐÎÏ¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Ë¤ÏMRI¡¢»º¶ÈÍÑÈóÇË²õ¸¡ºº¡¢ÄÌ¿®Ê¬Ìî¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±þÍÑÎÎ°è¤´¤È¤ÎÀ®Ä¹Í×°ø¤È»Ô¾ìÆÃÀ¤¬ÌÀ³Î²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¼çÍ×´ë¶È¤ÎÆ°¸þ
¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢IECO¡¢Prodrive Technologies¡¢AE Techron¡¢Analogic¡¢Fujifilm Healthcare Solutions¡¢Performance Controls¡¢Pure Devices¡¢DEX¡¢NingBo ChuanShanJia Electrical and Mechanical¡¢GE Healthcare ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Siemens Healthineers¡¢Philips Healthcare¡¢Tesla Engineering¡¢MedAustron¡¢United Imaging Healthcare ¤Ê¤É°åÎÅµ¡´ïÂç¼ê¤â»Ô¾ì¤Î½ÅÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤Æ»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é´ë¶È¤Ï¡¢½ÐÎÏÀ©¸æ¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¡¢Äã¥Î¥¤¥º²½¡¢¹â¸úÎ¨²½¡¢ÁõÃÖ¤Î¾®·¿²½¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ³×¿·¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MRI¤Î¹â¼§¾ì²½¤ä¹âÂ®»£Áüµ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢¸ûÇÛÁýÉý´ï¤ÎÀÇ½Í×µá¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢³Æ¼Ò¤Ï¸¦µæ³«È¯Åê»ñ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§
¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¹â½ÐÎÏ¥¿¥¤¥×¤Ï¹â¼§¾ìMRI¤ä¸¦µæÍÑÅÓ¤Ç¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¯¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äã½ÐÎÏ¥¿¥¤¥×¤ÏÉáµÚ·¿MRIÁõÃÖ¤ä»º¶ÈÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï¡¢MRIÍÑÅÓ¤¬°µÅÝÅª¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈóÇË²õ¸¡ººÍÑÅÓ¤Ç¤â¹âÀºÅÙ¸¡ººµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢ÄÌ¿®Ê¬Ìî¤Ç¤ÏÆÃ¼ì¼§¾ìÀ©¸æµ»½Ñ¤òÍ×¤¹¤ëÁõÃÖ¤Ø¤ÎºÎÍÑ¤¬½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
ËÌÊÆ¤Ïµ»½Ñ³×¿·¤¬¿Ê¤ó¤À°åÎÅµ¡´ï»Ô¾ì¤òÇØ·Ê¤ËºÇÂç¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¤½£¤â°åÎÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î½¼¼Â¤È¸¦µæ³«È¯Åê»ñ¤Î³èÈ¯¤µ¤«¤é½ÅÍ×»Ô¾ì¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÏÃæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë°åÎÅµ¡´ï¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¤âÀ®Ä¹Î¨¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤Ç¤Ï°åÎÅÂÎÀ©À°È÷¤È¹âÀÇ½MRIÁõÃÖÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ß¡¢¸ûÇÛÁýÉý´ï¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÊÆ¤ª¤è¤ÓÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Ï°åÎÅÀßÈ÷¤Î¶áÂå²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢º£¸å¤ÎÀøºß¼ûÍ×¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
