¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ðー¥ì¥¹¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã»Ô¾ì¤¬µÞ³ÈÂç¡¡2032Ç¯¤Ë7,812²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ØÀ®Ä¹Í½Â¬
¥µー¥Ðー¥ì¥¹¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã»Ô¾ì¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë102.1²¯¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2032Ç¯¤Ë¤Ï7,812²¯¥É¥ë¤Ø¤È³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï25.42¡ó¤È¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢´ë¶È¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉÅê»ñ²ÃÂ®¤È³«È¯¸úÎ¨¸þ¾å¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬»Ô¾ì¤ÎÀª¤¤¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£IT¥µー¥Ó¥¹»Ù½Ð¤¬2024Ç¯¤Ë1.6Ãû¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢½¾Íè·¿¥µー¥Ðー´ÉÍý¤ÎÉéÃ´¤òºï¸º¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é±¿ÍÑ¤ò¥¯¥é¥¦¥ÉÂ¦¤¬Ã´¤¦¥µー¥Ðー¥ì¥¹¤Î²ÁÃÍ¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¤Î¿×Â®²½¡¢¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¡¢±¿ÍÑÉé²Ù¤ÎÄã¸º¤òµá¤á¤ë´ë¶È¥Ëー¥º¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯8·î¤Ë¤ÏCoherence¤¬AWS¤ª¤è¤ÓGCP¸þ¤±¤Ë¥µー¥Ðー¥ì¥¹¥Ç¥×¥í¥¤¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢³«È¯¼Ô¤¬AWS Lambda¤äGCP Cloud Run¤ØÄ¾ÀÜ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¤ÏKong¤¬¿·¤¿¤ËKonnect Serverless Gateways¤òÈ¯É½¤·¡¢API´ÉÍý¤Î¹âÅÙ²½¤È¥µー¥Ðー¥ì¥¹Æ³Æþ¤Î²ÃÂ®¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ³×¿·¤Ï¡¢¥µー¥Ðー¥ì¥¹¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤¬¤è¤ê¹¤¤»º¶ÈÊ¬Ìî¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µー¥Ðー¥ì¥¹¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¤Ï¥µー¥Ðー¤Î¥×¥í¥Ó¥¸¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¶îÆ°·¿¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÉ¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¤À¤±²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÀÆð¤Ê¥ê¥½ー¥¹´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢e¥³¥Þー¥¹¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ê¤É¿×Â®¤Ê³«È¯¤È±¿ÍÑ¸úÎ¨¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ðー¥ì¥¹¤ÎÆ³Æþ¤¬¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯6·î¤ËOpenMetal¤¬OpenStack¤È¤Î¥µー¥Ðー¥ì¥¹Åý¹ç¤ò¼Â¸³Åª¤Ë¿Ê¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö´Ä¶¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¼¨¤¹°ìÎã¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ëÈÇ¤òÆþ¼ê¡§" https://www.snsinsider.com/sample-request/3473 "
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336283&id=bodyimage1¡Û
À®Ä¹Æ°¸þ
¥µー¥Ðー¥ì¥¹»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¼çÍ×¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÅý¹ç¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£AWS Lambda¡¢Azure Functions¡¢Google Cloud Functions¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÍÆ°×¤ÊÏ¢·È¤òÄó¶¡¤·¡¢³«È¯¼Ô¤Ï¥³ー¥É¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤â»Ô¾ìÈ¯Å¸¤Ë¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£µ¡Ç½¤´¤È¤ÎÆÈÎ©À¤¬¹â¤¤¥Þ¥¤¥¯¥í¥µー¥Ó¥¹¤Ï¥µー¥Ðー¥ì¥¹¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¶¯¤¯¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥É¥ê¥Ö¥ó·¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¹½ÃÛ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥Ð¥Ã¥°¤ÎÊ£»¨¤µ¤ä´Æ»ë¤Îº¤Æñ¤µ¡¢ÍøÍÑÎÌÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥ÈÍ½Â¬¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ï¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤²ÝÂê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥µー¥Ðー¥ì¥¹´Ä¶¤Ç¤Ïµ¡Ç½¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ²ÔÆ¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè·¿¤Î´Æ»ë¥Äー¥ë¤Ç¤Ï²Ä»ë²½¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê´Æ»ë¡¦ºÇÅ¬²½¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¸å½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÊ¬ÀÏ
¶È¼ïÊÌÊ¬ÀÏ
2023Ç¯¤Ë¤ÏIT¡¦ÄÌ¿®¶È³¦¤¬»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÌó26¡ó¤òÀê¤áºÇÂç¤Î¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÂçÎÌ¥Çー¥¿½èÍý¡¢¿×Â®¤Ê¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¡¢¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤¬²ÄÇ½¤Ê¥µー¥Ðー¥ì¥¹¤Ï¡¢Æ±¶È³¦¤Î¥Ëー¥º¤È¶Ë¤á¤ÆÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¡£
°ìÊý¡¢2024～2032Ç¯¤Î´ü´Ö¤ÇºÇ¤â¹â¤¤À®Ä¹Î¨¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤Ç¡¢CAGR¤ÏÌó29.07¡ó¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°åÎÅ¥Çー¥¿¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¡¢µ¬À©½å¼é¡¢½ÀÆð¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥µー¥Ðー¥ì¥¹¤ÏÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¤Î¿×Â®²½¡¢¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¡¢±¿ÍÑÉé²Ù¤ÎÄã¸º¤òµá¤á¤ë´ë¶È¥Ëー¥º¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯8·î¤Ë¤ÏCoherence¤¬AWS¤ª¤è¤ÓGCP¸þ¤±¤Ë¥µー¥Ðー¥ì¥¹¥Ç¥×¥í¥¤¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢³«È¯¼Ô¤¬AWS Lambda¤äGCP Cloud Run¤ØÄ¾ÀÜ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¤ÏKong¤¬¿·¤¿¤ËKonnect Serverless Gateways¤òÈ¯É½¤·¡¢API´ÉÍý¤Î¹âÅÙ²½¤È¥µー¥Ðー¥ì¥¹Æ³Æþ¤Î²ÃÂ®¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ³×¿·¤Ï¡¢¥µー¥Ðー¥ì¥¹¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤¬¤è¤ê¹¤¤»º¶ÈÊ¬Ìî¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µー¥Ðー¥ì¥¹¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¤Ï¥µー¥Ðー¤Î¥×¥í¥Ó¥¸¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¶îÆ°·¿¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÉ¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¤À¤±²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÀÆð¤Ê¥ê¥½ー¥¹´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢e¥³¥Þー¥¹¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ê¤É¿×Â®¤Ê³«È¯¤È±¿ÍÑ¸úÎ¨¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ðー¥ì¥¹¤ÎÆ³Æþ¤¬¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯6·î¤ËOpenMetal¤¬OpenStack¤È¤Î¥µー¥Ðー¥ì¥¹Åý¹ç¤ò¼Â¸³Åª¤Ë¿Ê¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö´Ä¶¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¼¨¤¹°ìÎã¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ëÈÇ¤òÆþ¼ê¡§" https://www.snsinsider.com/sample-request/3473 "
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336283&id=bodyimage1¡Û
À®Ä¹Æ°¸þ
¥µー¥Ðー¥ì¥¹»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¼çÍ×¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÅý¹ç¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£AWS Lambda¡¢Azure Functions¡¢Google Cloud Functions¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÍÆ°×¤ÊÏ¢·È¤òÄó¶¡¤·¡¢³«È¯¼Ô¤Ï¥³ー¥É¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤â»Ô¾ìÈ¯Å¸¤Ë¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£µ¡Ç½¤´¤È¤ÎÆÈÎ©À¤¬¹â¤¤¥Þ¥¤¥¯¥í¥µー¥Ó¥¹¤Ï¥µー¥Ðー¥ì¥¹¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¶¯¤¯¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥É¥ê¥Ö¥ó·¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¹½ÃÛ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥Ð¥Ã¥°¤ÎÊ£»¨¤µ¤ä´Æ»ë¤Îº¤Æñ¤µ¡¢ÍøÍÑÎÌÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥ÈÍ½Â¬¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ï¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤²ÝÂê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥µー¥Ðー¥ì¥¹´Ä¶¤Ç¤Ïµ¡Ç½¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ²ÔÆ¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè·¿¤Î´Æ»ë¥Äー¥ë¤Ç¤Ï²Ä»ë²½¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê´Æ»ë¡¦ºÇÅ¬²½¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¸å½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÊ¬ÀÏ
¶È¼ïÊÌÊ¬ÀÏ
2023Ç¯¤Ë¤ÏIT¡¦ÄÌ¿®¶È³¦¤¬»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÌó26¡ó¤òÀê¤áºÇÂç¤Î¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÂçÎÌ¥Çー¥¿½èÍý¡¢¿×Â®¤Ê¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¡¢¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤¬²ÄÇ½¤Ê¥µー¥Ðー¥ì¥¹¤Ï¡¢Æ±¶È³¦¤Î¥Ëー¥º¤È¶Ë¤á¤ÆÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¡£
°ìÊý¡¢2024～2032Ç¯¤Î´ü´Ö¤ÇºÇ¤â¹â¤¤À®Ä¹Î¨¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤Ç¡¢CAGR¤ÏÌó29.07¡ó¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°åÎÅ¥Çー¥¿¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¡¢µ¬À©½å¼é¡¢½ÀÆð¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥µー¥Ðー¥ì¥¹¤ÏÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£