¥ì¥Ýー¥È¥ªー¥·¥ã¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ : ÆüËÜÉ®µ¶ñ»Ô¾ì¤Ï¡¢·øÄ´¤ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë3.64¡ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë4²¯4470ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÆüËÜÉ®µ¶ñ»Ô¾ì¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë3²¯2240ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é4²¯4470ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï3.64¡ó¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢¶µ°é¤ª¤è¤Ó´ë¶È¥»¥¯¥¿ー¤Ç¤ÎÉ®µ¶ñ¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤¼ûÍ×¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢É®µ¶ñ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼ÂÍÑÅª¤ÊÆ»¶ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î½ÅÍ×¤Ê¼êÃÊ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼ûÍ×¤¬Ä¹´üÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ×°ø
ÆüËÜ¤Î¶µ°é¤ª¤è¤Ó´ë¶È¥»¥¯¥¿ー¤Ë¤ª¤±¤ëÉ®µ¶ñ¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÀ®Ä¹°ø»Ò¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï³Ø¹»¤Ç¤ÎÃúÇ«¤µ¤ÈÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Á¤Î¹â¤¤É®µ¶ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢²ñµÄ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎºÝ¤Ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÉ®µ¶ñ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼ê½ñ¤¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤¬É®µ¶ñ»Ô¾ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÀ©Ìó
·ã¤·¤¤¶¥Áè¤Ï¡¢ÆüËÜÉ®µ¶ñ»Ô¾ì¤Î¼çÍ×¤ÊÀ©ÌóÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ³°¤ÎÂç¼ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»Ô¾ì¤ËÂ¸ºß¤·¡¢ÆÃ¤ËÄã²Á³Ê¤ÇÀ½Â¤¤Ç¤¤ë¹ñ¤«¤é¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¶¥Áè¤ò·ã²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥áー¥«ー¤ÏÆÈ¼«¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¶¯²½¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò°ú¤Â³¤°ú¤´ó¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Âç½°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë²Á³Ê¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤À½ÉÊ¤¬ÈÎÇä¿ôÎÌ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀ½ÉÊ¤ò¾å²ó¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¡²ñ
¥×¥ì¥ß¥¢¥à²½¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤Ï¡¢ÆüËÜÉ®µ¶ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¸²Ãø¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿¦¿Íµ»¤ä´õ¾¯À¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¹âµéÉ®µ¶ñ¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿¦¿Íµ»¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¾¦ÉÊ¤ä¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥³¥ì¥¯¥¿ー¸þ¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òµá¤á¤ëÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤¬¡¢¹âµéÉ®µ¶ñ¤Î¼ûÍ×¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥È¡§
¡ü Pentel Co., Ltd.
¡ü Pilot Corporation
¡ü Sakura Color Products Corporation
¡ü Uni-ball
¡ü Zebra Pen Corporation
¡ü Mitsubishi Pencil Co., Ltd.
¡ü Energel
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ÎÅ¸Ë¾
ÆüËÜÉ®µ¶ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ú¥ó¤ÏºÇ¤â°ìÈÌÅª¤ÇÅÁÅýÅª¤ÊÉ®µ¶ñ¤È¤·¤Æ¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥ó¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÏÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤¬¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì³ÈÂç¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ú¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äµ¡Ç½À¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ
¡ü ¥Ú¥ó
¡ü ±ôÉ®
¡ü ¿§ÉÕ¤±ÍÑÉ®µ¶ñ
¡ü ·Ö¸÷¥Ú¥ó
¡ü ¥Þー¥«ー
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ëÊÌ
¡ü ¥Ï¥¤¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡¿¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È
