ÆÃÈ¯ÀÇÙÀþ°Ý¾É¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¼£ÎÅË¡¤ÈØí´µÎ¨¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ê¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë43²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÎÆÃÈ¯ÀÇÙÀþ°Ý¾É¡ÊIPF¡Ë»Ô¾ì¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î20²¯7,390ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2030Ç¯¤Ë¤Ï42²¯9,880ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤È¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë9.4%¤Ç³ÈÂç¤·¡¢ÂçÉý¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¼£ÎÅÁªÂò»è¤Î¿ÊÊâ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ê´µ¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÈ¯ÀÇÙÀþ°Ý¾É¤ÎØí´µÎ¨Áý²Ã¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸£°ú
ÆÃÈ¯ÀÇÙÀþ°Ý¾É¤Ï¡¢ÇÙÁÈ¿¥¤Îáíº¯²½¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ëËýÀ¿Ê¹ÔÀÇÙ¼À´µ¤Ç¡¢¼£ÎÅ¤»¤º¤ËÊüÃÖ¤¹¤ë¤È»ÀÁÇ¶¡µëÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¡¢½ÅÆÆ¤Ê¹çÊ»¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£IPF¤ÎÀµ³Î¤Ê¸¶°ø¤ÏÌ¤¤À²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´Ä¶Í×°ø¡¢°äÅÁÅªÍ×°ø¡¢²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦ÊÑ²½¤Ê¤É¤¬¤½¤Î°ì°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ê¿Í¸ý¹âÎð²½¤ÈIPF¤Ø¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤ËÈ¼¤¤¡¢IPF¼£ÎÅ»Ô¾ì¤ÏµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IPF¼£ÎÅÌô¤Î¼ûÍ×¤Ï¡¢ÆÃ¤ËËÌÊÆ¤ä²¤½£¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÎð¼ÔÁØ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Øí´µÎ¨¤Î¾å¾º¤È¿Í¸ý¤Î¹âÎð²½¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÎµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¼£ÎÅµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤¬»Ô¾ì¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë
¶áÇ¯¤Î°å³Ø¸¦µæ¤Î¿ÊÊâ¤È¿·µ¬¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯¤Ï¡¢IPF¤Î´ÉÍý¤òÂç¤¤¯ÊÑ³×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥ó¥Æ¥À¥Ë¥Ö¤ä¥Ô¥ë¥Õ¥§¥Ë¥É¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¹³Àþ°Ý²½Ìô¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢¼£ÎÅÁªÂò»è¤Ë³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ÉÂµ¤¤Î¿Ê¹Ô¤òÃÙ¤é¤»¡¢´µ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥·¥ó¡ÊÀºÌ©°åÎÅ¡Ë¤ÈÊ¬»ÒÉ¸Åª¼£ÎÅ¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤µ¤é¤ËÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Ìô¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ø¤ÎÅê»ñÁý²Ã¤È¡¢¹¥¤Þ¤·¤¤µ¬À©À¯ºö¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¶á¤¤¾Íè¡¢¤µ¤é¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¼£ÎÅÁªÂò»è¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡§ËÌÊÆ¤¬»Ô¾ì¤ò¸£°ú
ÃÏÍýÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ËÌÊÆ¤¬À¤³¦¤ÎIPF»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÊÆ¹ñ¤¬ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½¼¼Â¤·¤¿°åÎÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¹â¤¤Ç§ÃÎÅÙ¡¢¤½¤·¤ÆIPF¼£ÎÅÌô¤Î³«È¯¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÂç¼êÀ½Ìô´ë¶È¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤â¤³¤ì¤ËÂ³¤¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¹ñ¡¹¤¬¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡ÊAPAC¡Ë¤Ï¡¢IPF¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§ÃÎÅÙ¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÁý²Ã¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¿·¶½¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅ»ÜÀß¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËºÇ¤â¹â¤¤CAGR¤òÃ£À®¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¥¹ç¾õ¶·
¥¸¥§¥Í¥ó¥Æ¥Ã¥¯¼Ò¡¢¥Ùー¥ê¥ó¥¬ー¥¤¥ó¥²¥ë¥Ï¥¤¥à¥Õ¥¡ー¥Þ¼Ò¡¢¥á¥Ç¥£¥·¥Î¥Ð¼Ò¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥í¥¸¥§¥ó¼Ò¡¢¥«¥É¥â¥ó¼Ò¡¢¥×¥í¥á¥Ç¥£¥ªー¥ë¼Ò¡¢¥¸¥§¥ó¥¥çー¥Æ¥Ã¥¯¥¹¼Ò¡¢¥»¥ë¥¸ー¥ó¼Ò¡¢¥×¥í¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¼Ò¡¢¥Ð¥¤¥ª¥¸¥§¥ó¼Ò¡¢¥á¥ë¥¯¼Ò¡¢¥Î¥Ð¥ë¥Æ¥£¥¹¼Ò¡£
¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó³µÍ×
¼£ÎÅÌôÊÌ
¡ü ¥¨¥¹¥Ö¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ê¥Ô¥ë¥Õ¥§¥Ë¥É¥ó¡Ë
¡ü ¥ª¥Õ¥§¥Ö¡Ê¥Ë¥ó¥Æ¥À¥Ë¥Ö¡Ë
¡ü ¥¿¥¤¥Ú¥ë¥«¥¹¥È
¡ü ¥Ñ¥à¥ì¥Ö¥ë¥Þ¥Ö
¡ü KD025
¡ü PRM 151
¡ü GKT831
¡ü ¤½¤ÎÂ¾
¹ñÊÌ
¡ü ÊÆ¹ñ
¡ü ±Ñ¹ñ
¡ü ¥Õ¥é¥ó¥¹
¡ü ¥É¥¤¥Ä
¡ü ¥¹¥Ú¥¤¥ó
¡ü ¥¤¥¿¥ê¥¢
¡ü ÆüËÜ
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§¾Íè¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ
ÆÃÈ¯ÀÇÙÀþ°Ý¾É¡ÊIPF¡Ë»Ô¾ì¤Î¾Íè¤Ï¡¢°åÎÅµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤ÈÀºÌ©°åÎÅ¤Ø¤ÎÃíÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Îµ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÍË¾»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼À´µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Áá´ü¿ÇÃÇ¤ÈÁá´ü²ðÆþÀïÎ¬¤¬¤è¤êÉáµÚ¤·¡¢´µ¼Ô¤ÎÅ¾µ¢²þÁ±¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
