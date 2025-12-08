¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿·´©¡Ö²þÄû2ÈÇ Æü¾¦PC¸¡Äê»î¸³ ÃÎ¼±²ÊÌÜ ¸ø¼°ÌäÂê½¸¡×2ºý¡¢¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤ë ²þÄûÈÇ ½é¿´¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñ¥½¥³¥óÆþÌç Windows11 CopilotÂÐ±þ¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Áí¹ç¿Íºà°éÀ®´ë¶È ³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»ÎÄÌ¥éー¥Ë¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´ÃÝ ½¨É§¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î12Æü¤Ë¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤ë¥Þ¥¹¥¿ー ²þÄû2ÈÇ Æü¾¦PC¸¡Äê»î¸³ Ê¸½ñºîÀ®¡¦¥Çー¥¿³èÍÑ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁºîÀ® 3µé ÃÎ¼±²ÊÌÜ ¸ø¼°ÌäÂê½¸¡×¤ò¡¢12·î17Æü¤Ë¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤ë¥Þ¥¹¥¿ー ²þÄû2ÈÇ Æü¾¦PC¸¡Äê»î¸³ Ê¸½ñºîÀ®¡¦¥Çー¥¿³èÍÑ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁºîÀ® 2µé ÃÎ¼±²ÊÌÜ ¸ø¼°ÌäÂê½¸¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¿·´©¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤ë ²þÄûÈÇ ½é¿´¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñ¥½¥³¥óÆþÌç Windows11 CopilotÂÐ±þ¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Àµ¼°¤ÊÈ¯ÇäÆü¡¢²Á³Ê¡¢ÆÃÄ§Åù¤Î¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336035&id=bodyimage1¡Û
2025Ç¯12·î12Æü È¯ÇäÍ½Äê
¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤ë¥Þ¥¹¥¿ー ²þÄû2ÈÇ Æü¾¦PC¸¡Äê»î¸³ Ê¸½ñºîÀ®¡¦¥Çー¥¿³èÍÑ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁºîÀ® 3µé ÃÎ¼±²ÊÌÜ ¸ø¼°ÌäÂê½¸¡×
Äê²Á¡§1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2025Ç¯12·î17Æü È¯ÇäÍ½Äê
¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤ë¥Þ¥¹¥¿ー ²þÄû2ÈÇ Æü¾¦PC¸¡Äê»î¸³ Ê¸½ñºîÀ®¡¦¥Çー¥¿³èÍÑ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁºîÀ® 2µé ÃÎ¼±²ÊÌÜ ¸ø¼°ÌäÂê½¸¡×
Äê²Á¡§1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2026Ç¯1·î È¯ÇäÍ½Äê
¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤ë ²þÄûÈÇ ½é¿´¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñ¥½¥³¥óÆþÌç Windows11 CopilotÂÐ±þ¡×
¢¨É½»æ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¤â¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÄ§¡Û
¡¡¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤ë¥Þ¥¹¥¿ー ²þÄû2ÈÇ Æü¾¦PC¸¡Äê»î¸³ Ê¸½ñºîÀ®¡¦¥Çー¥¿³èÍÑ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁºîÀ® 3µé ÃÎ¼±²ÊÌÜ ¸ø¼°ÌäÂê½¸¡×¤È¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤ë¥Þ¥¹¥¿ー ²þÄû2ÈÇ Æü¾¦PC¸¡Äê»î¸³ Ê¸½ñºîÀ®¡¦¥Çー¥¿³èÍÑ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁºîÀ® 2µé ÃÎ¼±²ÊÌÜ ¸ø¼°ÌäÂê½¸¡×¤Ï¡¢Æü¾¦PC¸¡Äê»î¸³¤Î¡ÖÃÎ¼±²ÊÌÜ¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¸ø¼°ÌäÂê½¸¤Ç¤¹¡£½ÐÂêÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¡¢Â¿ÌÌÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃÎ¼±²ÊÌÜ¤ËÂÐ¤·¡¢ËÉÙ¤ÊÌäÂê¤ÈÃúÇ«¤Ê²òÀâ¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë³Ø½¬¤Ç¤¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¸³¹ç³Ê¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ò¡¢³Î¼Â¤Ë¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤ë ²þÄûÈÇ ½é¿´¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñ¥½¥³¥óÆþÌç Windows11 CopilotÂÐ±þ¡×¤ÏWindows 11ÂÐ±þ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¤ª»È¤¤¤Î½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤´ðËÜÃÎ¼±¤ä´ðÁÃÁàºî¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢WEB¥µ¥¤¥È¡Û
¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤ë¥Þ¥¹¥¿ー ²þÄû2ÈÇ Æü¾¦PC¸¡Äê»î¸³ Ê¸½ñºîÀ®¡¦¥Çー¥¿³èÍÑ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁºîÀ® 3µé ÃÎ¼±²ÊÌÜ ¸ø¼°ÌäÂê½¸¡×¡§
https://www.fom.fujitsu.com/goods/nisshopc/fpt2504.html?cp
¡ÖÆü¾¦PC¸¡Äê»î¸³¥·¥êー¥º¡×¡§
https://www.fom.fujitsu.com/goods/nisshopc/index.html?cp
¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤ë ²þÄûÈÇ ½é¿´¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñ¥½¥³¥óÆþÌç Windows11 CopilotÂÐ±þ¡×¡§
https://www.fom.fujitsu.com/goods/guide/fpt2518.html?cp
ÉÙ»ÎÄÌ¥éー¥Ë¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢ ½ÐÈÇ¥µー¥Ó¥¹ ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§
https://www.fom.fujitsu.com/goods/index.html?cp
¢£¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¼ç¤Ê¥·¥êー¥º
¤è¤¯¤ï¤«¤ë¥·¥êー¥º¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ë¥Þ¥¹¥¿ー¥·¥êー¥º¡¢¾ðÊó¥ê¥Æ¥é¥·ー¥·¥êー¥º¡¢Åù¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»ÎÄÌ¥éー¥Ë¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¹ñÆâ¤ÇNo.1¤ÎIT¥µー¥Ó¥¹Çä¾å¹â¤ò¸Ø¤ëÉÙ»ÎÄÌ¥°¥ëー¥×¤Î¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ò¡¢¿Íºà°éÀ®¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤ÆÍè¤¿¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÁí¹ç¿Íºà°éÀ®´ë¶È¤Ç¤¹¡£¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶áÇ¯¤Ç¤ÏICT¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¥ë¤«¤é¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤Þ¤ÇÈÏ°Ï¤ò³È¤²¡¢Ç¯´ÖÌó169,000¿Í¤Î¼õ¹Ö¼Ô¤ËÌó2,200¥³ー¥¹¤òÄó¶¡¡£½ÐÈÇ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó½é¿´¼Ô¤«¤é»ñ³Ê»î¸³¤ÎÂÐºöËÜ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÇÎß·×3,580ËüÉô¤ò½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¥°¥ëー¥×¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿DX¿ä¿Ê¡¦¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ð¤Ë¡Ö¿Íºà°éÀ®¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ò¶¦¤ËÁÏ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
¡Ú¾¦É¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¤ªµÒÍÍÁí¹ç¥»¥ó¥¿ー
ÅÅÏÃ¡§0120-55-9019
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://flm-kcc.my.salesforce-sites.com/corporate/contact_education1
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»ÎÄÌ¥éー¥Ë¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢
