¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§º´Ìî ·æ¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Î»ö¶È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢²ò·è¤ËÆ³¤¯¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ödentsu BX »ö¶È³«È¯¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÄó¶¡¤òËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ä´ûÂ¸»ö¶È¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¡Ö9¤Ä¤Î¥Ôー¥¹¡×¤Ç²ÝÂê¤òÐíâ×Åª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤òÍÑ¤¤¤¿¿ÇÃÇ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤ä´ûÂ¸»ö¶È¤ÎÊÑ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤«¤é¡¢¡Ö¿·µ¬»ö¶È¤ò¥íー¥ó¥Á¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À®Ä¹¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢°ìÉô¤Î¼Ò°÷¤ÎÇ®°Õ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»ö¶ÈÀïÎ¬¤ÈÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤¬³ú¤ß¹ç¤¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌ¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤Îº¬ËÜ¤Ë¡Ö»ö¶È³«È¯¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤ÎÉÔÂ¤ä¥º¥ì¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¡¢»ö¶È³«È¯¤Î²ÝÂê¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢Ðíâ×Åª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö¶È³«È¯¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¥Ð¥ê¥åーÁÏ½Ð¡×¡Ö»ö¶ÈÀïÎ¬¡¦´ðÈ×³«È¯¡×¡ÖÇ®ÎÌ¹â¤¤¿ÍºàÁÈ¿¥Ê¸²½¡×¤Î¡Ö3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¡×¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÅö¼Ò¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë3¤Ä¤Î³«È¯¥×¥í¥»¥¹¡Ê¹½ÁÛ¡¿·×²è¡¢Àß·×¡¿³«È¯¡¢¼ÂÁõ¡¿³ÈÄ¥¡Ë¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î9Pieces¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡ÊVision¡¿Design¡¿Impact¡¿Modeling¡¿Development¡¿Channel & Alliance¡¿Teaming¡¿Culture¡¿Program¡Ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã »ö¶È³«È¯¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö9Pieces¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡× ¡ä
¡¡¡Ödentsu BX »ö¶È³«È¯¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»ö¶È¤Î²ÝÂêÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÈÀ¸³è¼Ô¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×¡Ö¥°¥ëー¥×Ï¢·È¤ä´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¡Ö¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¡×¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿²ÝÂê¤ÎËÜ¼Á¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Î³«È¯¤ä´ûÂ¸»ö¶È¤ÎºÆÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿²ò·èÊý¿Ë¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÇÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÉÔÂ¤¢¤ë¤¤¤Ï嚙¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ôー¥¹¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Åö¼Ò¤ÎBX¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¥Áー¥à¤¬¡¢»ö¶È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥µー¥Ó¥¹Àß·×¡¢UX¡¦UI³«È¯¡¢¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¹½ÃÛ¡¢ÁÈ¿¥Ê¸²½·ÁÀ®¤Ê¤É¤ÎÎÎ°è¤ÇÈ¼Áö»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¥¤¥áー¥¸¡ä
¡üËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î£³¤Ä¤ÎÆÃÄ§
£±¡¥ÆÈ¼«¤Î¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥·ー¥È¤Ë¤è¤ëÂ¿ÌÌÅª¤Ê¿ÇÃÇ
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤«¤éÁÈ¿¥Ê¸²½¤Î³«È¯¤Þ¤Ç¡¢»ö¶È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ò9¤Ä¤Î¥Ôー¥¹¤ÇÌÖÍåÅª¤ËÊ¬ÀÏ¡£Á´45¹àÌÜ¤Î¼ÁÌä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ö¶È³«È¯¤Î¾õÂÖ¤òÄêÎÌ¡¦ÄêÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥·Ð±ÄÁØ¤ä¸½¾ìÃ´Åö¼Ô¤È¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥·ー¥È¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢·Ð±ÄÁØ¤ä¸½¾ìÃ´Åö¼Ô¤È¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Çº¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢»ö¶È¿ä¿Ê¤Î²ÝÂê¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÃê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥ÅÅÄÌBX¥Áー¥à¤Ë¤è¤ëÈ¼Áö
¡¡¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢»ö¶È³«È¯¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Áー¥à¤¬²ò·èÊý¿Ë¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¼Â¹Ô¤Þ¤ÇÈ¼Áö»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿»ö¶È³«È¯»Ù±ç¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¤·¤¿ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»ö¶È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ôー¥¹¤òÊä´°¤·¡¢·Ò¤®¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤ä´ûÂ¸»ö¶È¤ÎºÆÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãdentsu BX¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¡dentsu BX¤Ï¡¢»ö¶È³«È¯¤È´ë¶ÈÊÑ³×¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤ò¤¹¤ë¡Ö¥°¥íー¥¹·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâÅÅÄÌ¥°¥ëー¥×7¼Ò¡¢1200Ì¾°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¶¯¸Ç¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¥µ¥¤¥í²½¤·¤¬¤Á¤Ê¼ÒÆâ¤ÎÎÎ°è¡¦Éô½ð¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢»ö¶È¥µ¥¤¥É¤È´ë¶È´ðÈ×¥µ¥¤¥É¤ÎÊÑ³×¤ò·Ò¤®¤Ê¤¬¤é¡¢Åý¹çÅª¤ÊÊÑ³×¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£https://dentsu-bx.jp/
