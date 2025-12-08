¡ÚWeb¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Û¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»Üºö¤Î¡Î¥Í¥¿½Ð¤·¡Ï¤«¤é¿ÇÃÇ¡¦¥¬¥Á¥ã¤ÎÆâÍÆ¤Þ¤Ç¤òÌµÎÁÁêÃÌ¤Ç»Ù±ç
¥Îー¥³ー¥É¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡¦¿ÇÃÇ¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òon the bakery¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»Üºö¤Î´ë²è¤«¤éÀß·×¡¦À©ºî¤Þ¤Ç¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ë²èÁêÃÌÁë¸ý¡×¤ò¡¢ËÜÆü¤è¤ê´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¥¢¥¤¥É¥ë±¿±Ä²ñ¼Ò¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÁêÃÌÁë¸ý¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶ÈÍÍ¤Ç¤â¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¾¦Àï¤Ë¸þ¤±¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¤ä¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤«¤é¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¾¦Àï¤Ë¸þ¤±¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»Üºö¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤ò³«Àß
Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢
- ¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ
- ´ûÂ¸¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î´Ø·¸¶¯²½
- SNS¡¦LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀÜÅÀ³ÈÂç
¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢
- ¡ÖËèÇ¯»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤«¤éÃ¦µÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
- ¡ÖÅ¹ÊÞ¡¦EC¤È¤â¤Ë¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤º¡¢»Üºö¤ò´ë²è¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡×
- ¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¤ä¿ÇÃÇ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤¬¡¢¤É¤³¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»Üºö¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÁêÃÌÁë¸ý¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«Àß¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡¦¿ÇÃÇ¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿»Üºö¤Î´ë²èÎ©°Æ¤«¤é¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ë²èÎã
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ï¡¢¥Îー¥³ー¥É¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡¦¿ÇÃÇ¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´ë²è¤¬¼Â»Ü²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡×¤ÇECÇä¾å¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦»Üºö¡û¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÅù¤ÎEC¾¦ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¡Ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ë³ä°ú·ô¤Ç¤âOK¡Ë¡û¥¬¥Á¥ã»²²ÃÁ°¤Ë¡ÖLINEÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¡×¤ä¡Ö²ñ°÷ÅÐÏ¿¡×¤òÂ¥¤¹Æ³Àþ¤òÀß·×¤·¡¢ÈÎÇä¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Õ¥¡¥óÀÜÅÀ¤â³ÈÂç
- ¡Ö¿ä¤·¥Á¥ç¥³¿ÇÃÇ¡×¤ÇSNS¥·¥§¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡û¿ôÌä¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¿¥¤¥×¡×¤ä¡Ö¿ä¤·¤Ø¤ÎÂ£¤êÊý¡×¤¬¤ï¤«¤ë¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ®¡û¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿EC¾¦ÉÊ¤Î¥ì¥³¥á¥ó¥É¤ä¡¢Å¹ÊÞ¥¯ー¥Ý¥ó¤Ø¤ÎÆ³Àþ¤òÀßÃÖ
- ¥«¥Ã¥×¥ë¡¿¥Ú¥¢¸þ¤±¡ÖÁêÀ¿ÇÃÇ¡×¡ÜÍèÅ¹Â¥¿Ê¥¬¥Á¥ã¡û¥«¥Ã¥×¥ë¤äÍ§¿ÍÆ±»Î¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÁêÀ¿ÇÃÇ¤òÍÑ°Õ¡û¿ÇÃÇ¸å¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¤òÉ½¼¨¤·¡¢¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕÌµÎÁ¡¦¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÍèÅ¹ÆÃÅµ¤òÇÛÉÛ
- ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö¥¹¥Èー¥êーÉÕ¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡×¡û¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¡¢IP¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¹¥Èー¥êー»ÅÎ©¤Æ¤Î¥¬¥Á¥ã¡×¤ò¸ø³«¡û¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»ÅÍÍ¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«ー¥É¤äÊÉ»æ¤¬Åö¤¿¤ëÀß·×¤È¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÍß¤ò»É·ã
- ¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ü¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¥¬¥Á¥ã¤Ç¡ÖÍèÇ¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡×¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò½¸¤á¤ë¡û¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¾¦ÉÊ¤ÎËþÂÅÙ¤ä¡¢ÍèÇ¯´üÂÔ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¡¦´ë²è¤ò¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¼ý½¸¡û²óÅú¸å¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤·¡¢²óÅúÎ¨¥¢¥Ã¥×¤È¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ÎÆ±»þ³ÍÆÀ¤ò¼Â¸½
¢¨¾åµ¤Ï°ìÎã¤Ç¤¹¡£¶È¼ï¡¦Í½»»¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê´ë²è¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎEC¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤äÅ¹ÊÞ½¸µÒ»Üºö¤ò´ë²èÃæ¤Î´ë¶È
- ¤ª²Û»Ò¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥³¥¹¥á¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¡¦»¨²ß¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ´Åö¼Ô
- ¥¢¥¤¥É¥ë±¿±Ä²ñ¼Ò¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´ë²è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ
- ¾¦¶È»ÜÀß¡¦´Ñ¸÷»ÜÀß¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²»Üºö¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤´Ã´Åö¼Ô
- ¡Öº£Ç¯¤³¤½¥¬¥Á¥ã¡¦¿ÇÃÇ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤¬¡¢¼ÒÆâ¤ËÀ©ºî¥ê¥½ー¥¹¤¬¤Ê¤¤¡×´ë¶È
ÌµÎÁÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë :
https://lp.croissant.buzz/contact/
¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ë²èÁêÃÌÁë¸ý¡×³µÍ×
- ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§ËÜ¥ê¥êー¥¹¸ø³«Æü ～ 2026Ç¯2·î1Æü
- ÂÐ¾Ý¡§Ë¡¿Í¡Ê´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¥¢¥¤¥É¥ë±¿±Ä²ñ¼Ò¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÅù¡Ë
- ÁêÃÌÆâÍÆ¤ÎÎã¡§¡û¼«¼Ò¾¦ºà¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡¦¿ÇÃÇ¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È´ë²è¤Î¤´Äó°Æ
¡ûÌÜÉ¸¡ÊÇä¾å¡¦CV¿ô¡¦ÀÜÅÀÁý¤Ê¤É¡Ë¤Ë±þ¤¸¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥óÀß·×¤Î¤´ÁêÃÌ
¡û¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿»Üºö¤ÎÀ©ºî¡¦±¿ÍÑ¥¤¥áー¥¸¤Î¤´ÀâÌÀ
- ¼Â»Ü·ÁÂÖ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥° ¤Þ¤¿¤Ï ¥áー¥ë¤Ç¤Î¤´ÁêÃÌ
- ¿½¹þÊýË¡¡§°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ë²èÁêÃÌ´õË¾¡×¤ÈµºÜ¤Î¤¦¤¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡û¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://lp.croissant.buzz/contact/
¢¨¤´ÁêÃÌÆâÍÆ¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÅöÆü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Îー¥³ー¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¥Äー¥ë¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ï¡¢¥Îー¥³ー¥É¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡¦¿ÇÃÇ¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
- ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã
- ¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
- ¥¢¥ó¥±ー¥È¥Õ¥©ー¥à
¤Ê¤É¤ò¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤ÇºîÀ®¡¦¸ø³«¤Ç¤¡¢EC¥µ¥¤¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÍÎÁ¡Ê²Ý¶â¡Ë¥¬¥Á¥ã¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤äÃÄÂÎ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë±¿±Ä¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÊý¡¹¤ËÂ¿¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸Ä¿Í¸þ¤±¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¡¦»öÎã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï²¼µ¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://www.lp.croissant.buzz/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Òon the bakery
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ë²èÁêÃÌÁë¸ý Ã´Åö¡§º´Æ£
E-mail¡§satou@onthebakery.co.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://lp.croissant.buzz/contact/(https://lp.croissant.buzz/contact/)
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Î¸ú²Ì¤ÈÆÃÄ§
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ï¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡¦¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¬¥Á¥ã¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¥æー¥¶ー¤ÎËÜ²»¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¡ÖÎ¨¤ÈÎÌ¡×¤ò¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð
1.3¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼«¼Ò»ÅÍÍ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¡ª
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿ÇÃÇ¡×¡¢³ÎÎ¨¤ä±é½Ð¤ò¼«Í³¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¬¥Á¥ã¡×¡¢¼«¼Ò»ÅÍÍ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥¢¥ó¥±ー¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤Î3¥¿¥¤¥×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò1¤Ä¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇºîÀ®²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ·î¤´¤È¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢¸ø³«ÏÈ¤òÁý¤ä¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆ±»þÅ¸³«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2.¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥êー¥É³ÍÆÀ¤ò¼Â¸½
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ò¸ø¼°LINE¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¤ê¡¢X¡¦Instagram¤Î¥Õ¥©¥íー¤òÂ¥¤¹Æ³Àþ¤òÀßÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SNS¾å¤ÎÀÜÅÀ¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÇÃÇ¡¦¥¬¥Á¥ã¤ÎÍøÍÑÁ°¤ËÆÈ¼«ÀßÄê¤Î¥Õ¥©ー¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥êー¥É³ÍÆÀ¤ò¡¢¼«Á³¤ÊÆ³Àþ¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
3.¥æー¥¶ー¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¥ì¥Ýー¥Èµ¡Ç½
¥¬¥Á¥ã¤ä¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ê¤É¡¢¥æー¥¶ー¥Çー¥¿¤ò¥ì¥Ýー¥È¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÇÃÇ¡¦¥¬¥Á¥ã¤ÎÍøÍÑ¼Ô¡×¡Ö¸ø¼°LINE¤ÎÍ§Ã£ÄÉ²Ã¿ô¡×¡ÖSNS¥Õ¥©¥íー¥Úー¥¸¤Ø¤ÎÁ«°Ü¿ô¡×¡Ö³Æ·ë²Ì¡¦ÀßÌä¤ÎÊ¬ÉÛ¿ô¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Çー¥¿¤òÃê½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£CSV¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¤Û¤«ÍøÍÑ¥Çー¥¿¤â5Ê¬¤´¤È¤Ë¼«Æ°¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸ú²Ì¤Î¸«¤¨¤ë²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
4.ºÇÃ»1Æü¤Ç¸ø³«²ÄÇ½¡£¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë»Üºö¤ò¼Â¹Ô
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Î³Æ¼ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¤ï¤º¤«3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇºîÀ®¡¦¸ø³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¥¢¥×¥ê¤Î¼ïÎà¤òÁªÂò
- ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÁªÂò
- ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀßÄê¤·¤Æ¸ø³«
ºÇÃ»1Æü¤Ç¥ê¥êー¥¹¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥à¥êー¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¡£¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤Î¼Â¹Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ÎÇ¯´ÖÈñÍÑ¤ÏÌó47Ëü±ß¤Û¤É¡£
·î³Û¤Ë¤¹¤ë¤È4Ëü±ß¼å¤«¤é¤È¤¤¤¦¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤â¤´°Â¿´¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Òon the bakery¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÁÏ¤ë»ä¤¿¤Á¤¬Ë×Æ¬¤·¤Æ¡¢¼ê¤Ë¤È¤ë¿Í¡¹¤òÌ´Ãæ¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡¦¿ÇÃÇ¥¢¥×¥ê¤¬Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë1,000¼Ò¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò¾ðÊó¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Òon the bakery¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ó¥¶¥Ùー¥«¥êー¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°æ¸Í ÍµºÈ¡Ê¥¤¥É ¥Ò¥í¥ä¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤3-7-1 ¥ªー¥·¥ã¥ó¥²ー¥È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤8F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆÈ¼«¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë³«È¯¡¦Äó¶¡¡¢SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç
URL ¡¡ ¡§https://www.onthebakery.co.jp/