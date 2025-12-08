¤¦¤É¤óÀìÌçÅ¹¡ÖÌßÌÍ¡×¡¡ÇÑ´þ¥¼¥íSDGS¤¦¤É¤ó¤ò³«È¯
¤¦¤É¤óÀìÌçÅ¹¡¡¡ÖÌßÌÍ¡×
¥é¥ó¥Á¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¡Íñ¤¢¤ó¤«¤±Ëãíå¤¦¤É¤ó¡¡²Á³Ê500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Åìµþ½ÂÃ«¤Ç2025Ç¯7·î31Æü¤Ë¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÌßÌÍ¡×
¤¦¤É¤óÀìÌçÅ¹¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤ÏÇÑ´þ¥í¥¹¡£
¤¦¤É¤ó¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÌÍ¤òè§¤Ç¤ª¤¤·¤ÆÍèµÒ»þ¤Ë²¹¤áÄ¾¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£è§¤ÇÃÖ¤¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤ÏÂçËÞ20Ê¬ÄøÅÙ¡ÊÌÍ¤Î¾õÂÖ¤äÈÎÇäÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£¤½¤Î»þ´Ö¤ò·Ð²á¤·¤¿ÌÍ¤Ï¡¢ÇÑ´þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢ÌÍ¤Î¿©´¶¤¬°¤¯¤Ê¤ê¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎÌ¤Ï¡¢30ÀÊÄøÅÙÄøÅÙ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç·î´Ö100kgÄøÅÙ¤Ç¤¹¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°Â¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¦¤É¤ó¤Ç¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£º£¤Î»þÂå¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇÌßÌÍ¤Ç¤Ï¡¢Á°Æü»Ä¤Ã¤¿¤¦¤É¤ó¤òÍâÆü¤âÈþÌ£¤·¤¯¡¢¤·¤«¤â°Â¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ëSDGs¤¦¤É¤ó¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Á°Æü¤Î¤¦¤É¤ó¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤Ìõ
ÅöÅ¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢è§¤ÇÊý¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¦¤É¤ó¤Îè§¤ÇÃÖ¤»þ´Ö¤¬ÄÌ¾ï20Ê¬ÄøÅÙ¤Î¤È¤³¤í¡ÖÌßÌÍ¡×¤Î¤¦¤É¤ó¤Ï1»þ´ÖÄøÅÙè§¤ÇÃÖ¤¤¬²ÄÇ½¤ÊÌÍ¤Ç¤¹¡£ÆÃµöµ»½Ñ¤Ç¤â¤¢¤ëÆÃ¼ì¤Êè§¤ÇÊý¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÍ¤Î¼÷Ì¿¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝ´É¤·ÍâÆü¤Ç¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÎô²½¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÁ°Æü¤Î¤¦¤É¤ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤¦¤É¤ó¤Î¥á¥Ë¥åー³«È¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Íñ¤¢¤ó¤«¤±Ëãíå¤¦¤É¤ó
¤¦¤É¤óÁÇÍÈ¤²¤·¡¢Ç®¡¹¤ÎÍñ¤¢¤ó¤«¤±¤ò³Ý¤±¡¢¼«²ÈÀ½Ëãíå醬¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¤â¤Á¤â¤Á´¶¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¡¢½À¤é¤«¤¤ÍÈ¤²Ìß¤ÎÍÍ¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£´Å¿Ýñ²¤Ë»Å¾å¤²¤¿Íñ¤¢¤ó¤«¤±¤¬ÁÇÍÈ¤²¤¦¤É¤ó¤ÈÍí¤à¤È¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£Ëãíå¾ß¤Î¥Ô¥ê¿É¤¬¤µ¤é¤Ë¿©Íß¤¬Áý¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁ°Æü¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤¦¤É¤ó¤Î¿ôÎÌÊ¬¤·¤«Äó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Æ¤â10¿ÍÁ°ÄøÅÙ¤ÎÄó¶¡Í½Äê¿ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌßÌÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½ÂÃ«¡¡ÌßÌÍ
ÅöÅ¹°ìÈÖ¿Íµ¤¡¡¡Ö³ø¶ÌÌÀÂÀ¥«¥ë¥Ô¥¹¥Ð¥¿ー¤¦¤É¤ó¡¡1180±ß¡×
2025Ç¯8·î1Æü¤ËOPEN¤·¤¿ÌßÌÍ¡£ÌÜ»Ø¤·¤¿¤¦¤É¤ó¤Ï¡¢¿©´¶¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¥·¥³¥·¥³ÌÍ¤Î»¾´ô¤¦¤É¤ó¤ä½À¤é¤«¤¤¿©´¶¤Î°ËÀª¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¿¥Ô¥ª¥«¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ø¥â¥Á¤Ã¤È¿©´¶¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ê´¤Ï¡¢¹ñ»º¾®Çþ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê½ÏÀ®¤µ¤»ÆÈ¼«¤ÎÌÍ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£è§¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤¦¤É¤ó¤Ï¡Ø¤Ä¤ë¤ê¡Ù¤È¤·¤¿Àå¿¨¤ê¡¢°ì¸ý³ú¤ó¤À½Ö´Ö¤Î¡Ø¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¡Ø¥°¥ß¤ÎÃÆÎÏ´¶¡Ù¡£¤½¤ì¤Ïº£¤Þ¤Þ¤ÇÌµ¤«¤Ã¤¿¿©´¶¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÌßÌÍ¤Î½Ð½Á¤Ï»ÝÌ£¤Î²ô¡£100¼ï°Ê¾å¤ÎÇÛ¹ç¤«¤é²«¶â½Ð½Á¤ò»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î°ìÅ©¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÌßÌÍ¤Î¤¦¤É¤ó¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÂÃ«Å¹
½»½ê¡§¢©150-0002 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«£³－£±£¸－£¸¡¡¤è¤·¤à¤é¥Ó¥ë£±F
ÅÅÏÃ¡§03-6434-1464
HP¡§https://share.google/H0dHi2uPDiyEtkkqF
ÉÊÀîÅ¹
½»½ê¡§¢©108-0075 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî£²ÃúÌÜ£²－£µ
ÅÅÏÃ¡§03-6456-5977
HP¡§https://share.google/gSUIYXFJ3acXlNQMy
¤½¤ÎÂ¾¥á¥Ë¥åー
¼èºà¿½¤·¹þ¤ßÀè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥É¥¤¥º¥à¥é¥Ü
¹ÊóÃ´Åö¡§À×Éô
Ï¢ÍíÀè¡§info@meatepoch.com
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§048-662-9038