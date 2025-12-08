ÈÓ¹ËÄ®

¤³¤Î¤¿¤ÓÈÓ¹ËÄ®¤Ï¡¢¿åºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤ÎÄ®Ì±¤ÎÀ¸³èºÆ·ú¤ËÈ¼¤¦Èï³²Ç§ÄêÄ´ººµÚ¤ÓØíºÒ¾ÚÌÀ¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÂ»³²Ä´ºº·ë²Ì¤ÎÄó¶¡µÚ¤ÓÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÒ³²¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤¹¡£


£±¡¡Æü¡¡»þ

ÎáÏÂ£·Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¡¡¸áÁ°11»þ¤«¤é


£²¡¡¾ì¡¡½ê

ÈÓ¹ËÄ®Ìò¾ìÂèÆóÄ£¼Ë£²³¬¡¡Âè£±¡¦£²²ñµÄ¼¼


¡¡£³¡¥½ÐÀÊ¼Ô

¡¦»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼ÒÄ¹Ìî»ÙÅ¹


¡¡¡¡ÌîÃæ»ÙÅ¹Ä¹¡¢ËÒÂ¼¶ÈÌ³²ÝÄ¹¡¢¤Û¤«»öÌ³Ã´Åö¼Ô£±Ì¾


¡¡¡¡¡¡


¡¦ÈÓ¹ËÄ®


¡¡¡¡ÅÚ²°Ä®Ä¹¡¢¹â¶¶ÁíÌ³²ÝÄ¹¡¢¤Û¤«´íµ¡´ÉÍý¼¼¿¦°÷£±Ì¾


¡¡£´¡¥ÅöÆü¤ÎÎ®¤ì

¡¡¡¡¡Ê£±¡Ë³«²ñ¡¦¶¨Äê¤Ë·¸¤ëÀâÌÀ


¡¡¡¡¡Ê£²¡Ë¶¨Äê½ñÄ´°õ¡¦µ­Ç°»£±Æ


¡¡¡¡¡Ê£³¡Ë´Ø·¸¼Ô°§»¢


¡¡¡¡¡Ê£´¡Ë¼Áµ¿±þÅú


¡¡£µ¡¥¶¨Äê½ñ¤Î³µÍ×

¡¦¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤êÀ¸³è´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë²È²°Åù¤ËÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢Ä®¤ÏÈïºÒ¼Ô¤«¤é¤Î¿½ÀÁ¤Ë´ð¤Å¤­½»²ÈÈï³²Ç§ÄêÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ¶¨Äê¤Ë¤è¤ëÂ»³²Ä´ºº·ë²Ì¤ÎÄó¶¡µÚ¤ÓÍøÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Î¿½ÀÁ¤Ë·¸¤ëÉéÃ´¤Î·Ú¸ºµÚ¤ÓÈï³²Ç§ÄêÄ´ººÊÂ¤Ó¤ËØíºÒ¾ÚÌÀ¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£


Ìä¹ç¤»Àè

ÈÓ¹ËÄ®Ìò¾ì¡¡ÁíÌ³²Ý¡¡´íµ¡´ÉÍý¼¼¡¡Ã´Åö¡§¸¶¡¢¹â¶¶


ÅÅÏÃ.026-253-2511¡ÊÂåÉ½¡Ë


FAX.026-253-5055


E-mail¡¡bousai@town.iizuna.nagano.jp