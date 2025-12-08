Ä¹Ìî¸©ÈÓ¹ËÄ®¡¡¡Ø»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù¤È¤ÎÂ»³²Ä´ºº·ë²Ì¤ÎÄó¶¡µÚ¤ÓÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê½ñ Ä´°õ¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
¤³¤Î¤¿¤ÓÈÓ¹ËÄ®¤Ï¡¢¿åºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤ÎÄ®Ì±¤ÎÀ¸³èºÆ·ú¤ËÈ¼¤¦Èï³²Ç§ÄêÄ´ººµÚ¤ÓØíºÒ¾ÚÌÀ¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÂ»³²Ä´ºº·ë²Ì¤ÎÄó¶¡µÚ¤ÓÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÒ³²¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¡Æü¡¡»þ
ÎáÏÂ£·Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¡¡¸áÁ°11»þ¤«¤é
£²¡¡¾ì¡¡½ê
ÈÓ¹ËÄ®Ìò¾ìÂèÆóÄ£¼Ë£²³¬¡¡Âè£±¡¦£²²ñµÄ¼¼
¡¡£³¡¥½ÐÀÊ¼Ô
¡¦»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼ÒÄ¹Ìî»ÙÅ¹
¡¡¡¡ÌîÃæ»ÙÅ¹Ä¹¡¢ËÒÂ¼¶ÈÌ³²ÝÄ¹¡¢¤Û¤«»öÌ³Ã´Åö¼Ô£±Ì¾
¡¡¡¡¡¡
¡¦ÈÓ¹ËÄ®
¡¡¡¡ÅÚ²°Ä®Ä¹¡¢¹â¶¶ÁíÌ³²ÝÄ¹¡¢¤Û¤«´íµ¡´ÉÍý¼¼¿¦°÷£±Ì¾
¡¡£´¡¥ÅöÆü¤ÎÎ®¤ì
¡¡¡¡¡Ê£±¡Ë³«²ñ¡¦¶¨Äê¤Ë·¸¤ëÀâÌÀ
¡¡¡¡¡Ê£²¡Ë¶¨Äê½ñÄ´°õ¡¦µÇ°»£±Æ
¡¡¡¡¡Ê£³¡Ë´Ø·¸¼Ô°§»¢
¡¡¡¡¡Ê£´¡Ë¼Áµ¿±þÅú
¡¡£µ¡¥¶¨Äê½ñ¤Î³µÍ×
¡¦¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤êÀ¸³è´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë²È²°Åù¤ËÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢Ä®¤ÏÈïºÒ¼Ô¤«¤é¤Î¿½ÀÁ¤Ë´ð¤Å¤½»²ÈÈï³²Ç§ÄêÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ¶¨Äê¤Ë¤è¤ëÂ»³²Ä´ºº·ë²Ì¤ÎÄó¶¡µÚ¤ÓÍøÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Î¿½ÀÁ¤Ë·¸¤ëÉéÃ´¤Î·Ú¸ºµÚ¤ÓÈï³²Ç§ÄêÄ´ººÊÂ¤Ó¤ËØíºÒ¾ÚÌÀ¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
Ìä¹ç¤»Àè
ÈÓ¹ËÄ®Ìò¾ì¡¡ÁíÌ³²Ý¡¡´íµ¡´ÉÍý¼¼¡¡Ã´Åö¡§¸¶¡¢¹â¶¶
ÅÅÏÃ.026-253-2511¡ÊÂåÉ½¡Ë
FAX.026-253-5055
E-mail¡¡bousai@town.iizuna.nagano.jp