Flyway Games¤¬¿·ºî¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¥¢¥»¥ó¥É¥È¥¥¥¼¥í¡Ù¤Î¥ªー¥×¥ó¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü
- ÆüËÜ¸ì¥Ü¥¤¥¹¤Ç¤Ïµ´Æ¬ÌÀÎ¤¤µ¤ó¤¬1¿Í6Ìò¤ÎÇ®±é
- 12·î28Æü17»þ¤Þ¤Ç¡¢Steam¤ÇÌµÎÁ»²²Ã¤¬²ÄÇ½
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ªFlyway Games¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¶â¿å±Ñ¡Ë¤¬12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë17»þ¤«¤é¡¢¿·ºî¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¥¢¥»¥ó¥É¥È¥¥¥¼¥í¡ÊAscend To ZERO¡Ë¡Ù¤Î¥ªー¥×¥ó¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤òSteam¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¢¥»¥ó¥É¥È¥¥¥¼¥í¡Ù¤Ï»þ´Ö¤òÄä»ß¤µ¤»¤ëÇ½ÎÏ¤ò¶î»È¤·¤ÆÅ¨¤òÅÝ¤·¡¢»þ´Ö¤Î¥Ýー¥¿¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ²áµî¤ËÌá¤ê¡¢Ãç´Ö¤ò½õ¤±¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦¤òµß¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥íー¥°¥é¥¤¥¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¤Ë¤è¤ë¿¯Î¬¤ÇÌÇË´¤·¤¿¸½ºß¤òÉñÂæ¤ËÀ©¸Â»þ´ÖÆâ¤ÇÀïÆ®¤ÈÀ®Ä¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¹¶·â¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ä¶¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¥Ü¥¤¥¹¤Ë¤Ïµ´Æ¬ÌÀÎ¤¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¢¥Ð¥¿ー6¼ïÎà¡Ø»þ´Ö¤Î»Ò¡Ù¡¢¡Øºù¤Î»ø¡Ù¡¢¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¬¥ó¥Êー¡Ù¡¢¡ØÉ÷¿À¤ÎÁä½Ñ»Î¡Ù¡¢¡Ø¿¿¹È¤Î³¤Â±¡Ù¡¢¡ØÎä·î¤Î¥Ï¥Ã¥«ー¡Ù¤òÇ®±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¢¥»¥ó¥É¥È¥¥¥¼¥í¡Ù¤Ï6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Steam Next Fest¤Ç¥Ç¥â¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¸ø³«¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥ì¥¤¥äー¤«¤é¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Flyway Games¤ÏSteam Next Fest´ü´ÖÃæ¡¢Steam¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ª¤è¤ÓDiscord¤òÃæ¿´¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¤´°Õ¸«¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¥²ー¥à¤Î¥ー¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥íー¥°¥é¥¤¥¯Í×ÁÇ¤òÂç¤¤¯¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¯ÎÏ¤Ê¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥¿ー¥â¥ó¥¹¥¿ー¤òÅÝ¤·¤Æ³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ÈÉð´ï¤Î¶¯²½¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê¥Ó¥ë¥ÉÀ®Ä¹¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥²ー¥à½øÈ×¤ÎÁõÈ÷°ÍÂ¸ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÁÖ²÷´¶¤Î¤¢¤ë¥Ï¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¹¥é¥Ã¥·¥åÀïÆ®ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Steam Next Fest°Ê¹ß¡¢¥Ç¥â¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥Æー¥¸2¤â¡¢º£²ó¤Î¥ªー¥×¥ó¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤ÇºÆÅÙ³«Êü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æー¥¸1¤Ç¥íー¥°¥é¥¤¥¯À®Ä¹¤Ë¤è¤ê¥¹¥Æー¥¿¥¹¤òÃßÀÑ¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¡¢¤è¤êÌ©ÅÙ¤Î¤¢¤ëÀïÆ®¤È¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ä¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æー¥¸1¤è¤ê¾å°Ì¥°¥ìー¥É¤ÎÁõÈ÷¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤ÊÀ®Ä¹¤ÎÉý¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤Î½àÈ÷¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¢ー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤â°ì¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸¤ÎSD¡Ê¥¹ー¥Ñー¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇÑ»ß¤·¡¢6Æ¬¿È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ØÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤ò¤è¤ê¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë½ªÎ»¸å¤«¤é¥¹¥Æー¥¸1¥¯¥ê¥¢¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢5¿Í¤ÎNPC¤ò½çÈÖ¤Ë¡Øµß½Ð¡Ù¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎNPC¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ªー¥×¥ó¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤Ï12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë17»þ¤«¤é12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë17»þ¤Þ¤Ç¤Î¹ç·×19Æü´Ö¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏÄÉ²Ã¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ê¤·¤ÇSteam¤«¤é¡Ø¥¢¥»¥ó¥É¥È¥¥¥¼¥í¡Ù¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Flyway Games¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤ËSteam¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¸ø¼°Discord¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤´°Õ¸«¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¿±Ç¤·¡¢Àµ¼°¥ê¥êー¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¤´°Õ¸«¤Ë±è¤Ã¤¿²þÁ±¤òÂ³¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=MFN7dJHGo8M ]
¡Ø¥¢¥»¥ó¥É¥È¥¥¥¼¥í¡Ù¤ÏÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡Ê´ÊÂÎ»ú¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤ÏSteam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥»¥ó¥É¥È¥¥¥¼¥í Steam¥Úー¥¸ :
https://bit.ly/a2z-playtest-JPN
µ´Æ¬ÌÀÎ¤ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
10·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¥é¥¯ー¥ó¥É¥Ã¥°½êÂ° ¡£
¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù(ãÞÌçÇ©󠄀Æ¦»ÒÌò)¡¢¡Ø¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡Ù¡ÊÄ³Ìî¿÷Ìò)¡¢¡ØÃÏÇû¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó¡Ù¡ÊÈ¬¿ÒÇ«¡¹Ìò¡Ë¡¢¡Ø²Æì¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤¬Êý¸À¤¹¤®¤Æ¥Ä¥é¤¹¤®¤ë¡Ù¡Ê´î²°ÉðÈô²ÆÌò¡Ë¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡Ù(¶á¹¾ÈàÊýÌò)¤Ê¤É¡£
2021Ç¯¤Ë¡ØÂè15²óÀ¼Í¥¥¢¥ïー¥É¡Ù¤Ë¤Æ½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢2023Ç¯¤Î¡ØÂè17²óÀ¼Í¥¥¢¥ïー¥É¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¤È¤·¤Æ¡¢²Î¾§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡Ø¥¢¥»¥ó¥É¥È¥¥¥¼¥í¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥¢¥»¥ó¥É¥È¥¥¥¼¥í¡Ù¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò»ß¤á¤ëÇ½ÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²áµî¤ËÌá¤ê¡¢Ãç´Ö¤òµß½Ð¤·¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¼ç¿Í¸ø¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¥íー¥°¥é¥¤¥¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢·«¤êÊÖ¤·¤ÎÄ©Àï¤òÄÌ¤¸¤ÆÀïÎ¬Åª¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ø¥¢¥»¥ó¥É¥È¥¥¥¼¥í¡Ù³µÍ×
¡¡¡¡¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§»þ´ÖÁàºî·Ï¥íー¥°¥é¥¤¥¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡¡¦ÂÐ±þOS¡§Steam
¡¡¡¡¡¦Steam Store¥Úー¥¸¡§https://bit.ly/a2z-playtest-JPN
¡¡¡¡¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://flywaygames.com/game/ascend-to-zero
¡¡¡¡¡¦¸ø¼°Discord¥µー¥Ðー¡§https://bit.ly/a2z-discord-JPN
¡¡¡¡¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/AscendToZero
¡¡¡¡¡¦¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@FlywayGames
About Flyway Games, Inc.
Flyway Games¤ÏKRAFTON»±²¼¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¤Þ¤ÀÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·¤·¤¤³Ú¤·¤µ¤ò¡¢¿¿¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ³«È¯¼Ô¤¬»ý¤Ä¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀøºßÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¶³¦Àþ¤òÄ¶¤¨¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ë²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò·Ç¤²¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë¤´°Õ¸«¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ë×ÆþÅÙ¤Î¹â¤¤¥²ー¥àÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¤Ï¡Ø¥³¥Þ¥ó¥Àー¥¯¥¨¥¹¥È¡ÊCommander Quest¡Ë¡Ù¡¢¡Ø¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£ー¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¥º¡ÊTrinity Survivors¡Ë¡Ù¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ø¥¢¥»¥ó¥É¥È¥¥¥¼¥í¡ÊAscend to ZERO¡Ë¡Ù¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡Ø¥ï¥ë¥Ä¤È¥¸¥ã¥à¡ÊWaltz and Jam¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ø³«ºÑ¤ß¤Î¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£