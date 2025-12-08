¡Ø»ä¤Î¥«¥ó¥È¥êー¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥à¥Ã¥¯¡Ø»ä¤Î¥«¥ó¥È¥êーÆ´¤ì¤Î¥­¥Ã¥Á¥ó¡Ù12/8È¯Çä¡ª¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤ÆÂç¹¥¤­¤Ê¥­¥Ã¥Á¥ó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¼ÂÎã¤ò°ìµó¸ø³«

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò

¥×¥í¥íー¥°

³ô¼°²ñ¼Ò¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯12·î8Æü¤Ë¡Ø»ä¤Î¥«¥ó¥È¥êーÆ´¤ì¤Î¥­¥Ã¥Á¥ó¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡Ø»ä¤Î¥«¥ó¥È¥êー¡Ù¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¥­¥Ã¥Á¥ó¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÊÝÂ¸ÈÇ¤ò´©¹Ô¡ª¡¡
¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ­¤¢¤Õ¤ì¤ë¥­¥Ã¥Á¥ó¤Ï¡¢¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤É¤Î¥Úー¥¸¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£



¥Éー¥ëºî²È¡¦ÌÓÄÍÀéÂå¤µ¤ó¤Î¥­¥Ã¥Á¥ó

´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ï¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥ß¥»¥¹¤ÎÆ´¤ì¥­¥Ã¥Á¥ó¡×¡£¥Éー¥ëºî²È¡¦ÌÓÄÍÀéÂå¤µ¤ó¡¢¥é¥¤¥Õ¥¯¥ê¥¨ー¥¿ーÀÄÌø·¼»Ò¤µ¤ó¡¢¥×¥í¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÆóËÜÌø»ÖÄÅ¹á¤µ¤ó¡¢CHELSEA OLD¥ªー¥Êー¡¦ÌýÃ«·±»Ò¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¡Ø»ä¤Î¥«¥ó¥È¥êー¡Ù¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÃ£¿Í¤Î¥­¥Ã¥Á¥ó¤È¡¢¤½¤³¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä»×¤¤¤òÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£


¤½¤ÎÂ¾¡¢DIY¤ò¶î»È¤·¤ÆÂç²þÂ¤¤·¤¿¥­¥Ã¥Á¥ó¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Úー¥¹¤ò²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥­¥Ã¥Á¥ó¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡¢»¨²ß¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡Ö¤­¤ì¤¤¡×¤È¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤ò¥­ー¥×¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¿¿»÷¤·¤¿¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½¸Ìó¤·¤Þ¤·¤¿¡£



Part2.¥­¥Ã¥Á¥ó¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÎã


Part3.¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥­¥Ã¥Á¥ó¤Î¾å¼ê¤Ê¤Ä¤¯¤êÊý¤Î¼ÂÎã


Part4.¡¡¤­¤ì¤¤¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë»¨²ß¹¥¤­¤Î¥­¥Ã¥Á¥ó¤Î¼ÂÎã

¢£CONTENTS¢£



part1.¡¡¥«¥ê¥¹¥Þ¥ß¥»¥¹¤ÎÆ´¤ì¥­¥Ã¥Á¥ó
¥Éー¥ëºî²È¡¦ÌÓÄÍÀéÂå¤µ¤ó
¥é¥¤¥Õ¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¡¦ÀÄÌø·¼»Ò¤µ¤ó
¥×¥í¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÆóËÜÌø»ÖÄÅ¹á¤µ¤ó
CHELSEA OLD¥ªー¥Êー¡¦ÌýÃ«·±»Ò¤µ¤ó
PetiteFleur¡¦¾®ÅÄÈþ¹á¤µ¤ó

Part2.¡¡¥­¥Ã¥Á¥ó¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó

Part3.¡¡¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥­¥Ã¥Á¥ó¤Î¾å¼ê¤Ê¤Ä¤¯¤êÊý

Part4.¡¡¤­¤ì¤¤¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë»¨²ß¹¥¤­¤Î¥­¥Ã¥Á¥ó

Part5.¡¡¹¥¤­¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¸ÄÀ­ÇÉ¥­¥Ã¥Á¥ó

column


1.¤ª¤¤¤·¤¤¹©É×


2.¾þ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯


3.¤¢¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¿©Âî¤ÎÌ¾ÏÆÌò


4.¥¿¥¤¥ë¤òÇò¤¯ÊÝ¤Ä½ÅÁâÊ¨Æ­¿å¤Î¿¡¤­ÁÝ½ü


5.¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¿©´ï¤Î¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡



ËèÆü¡¢Î©¤ÁÆ¯¤¯¥­¥Ã¥Á¥ó¤òÂç¹¥¤­¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¤ªÂð¤Ç¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊë¤é¤·¤ÎÃÎ·Ã¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ÊÝÂ¸ÈÇ¡£¥ê¥¢¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¼èºà¤·Â³¤±¤ë¡Ø»ä¤Î¥«¥ó¥È¥êー¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥­¥Ã¥Á¥óÁí½¸ÊÔ¤Ç¤¹¡£




È¯Çä¡§2025Ç¯12·î8Æü¡¡


½ñÌ¾¡§»ä¤Î¥«¥ó¥È¥êーÊÌºý¡Ø»ä¤Î¥«¥ó¥È¥êーÆ´¤ì¤Î¥­¥Ã¥Á¥ó¡Ù


Äê²Á¡§1980±ß¡ÊËÜÂÎ1800±ß¡ÜÀÇ¡Ë


¥Úー¥¸¿ô¡§112¥Úー¥¸


Amazon¡¡https://amzn.asia/d/3Xpat0o


¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¡https://www.instagram.com/watashinocountry.zakkabook/¡¡(https://www.instagram.com/watashinocountry.zakkabook/)


»ä¤Î¥«¥ó¥È¥êー¥Õ¥§¥¹¥¿¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://country-festa.com/