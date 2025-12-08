¡Ú¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®/ZOOM¡Û¡ÖPFASÂåÂØÉÊ³«È¯¤Î´ðÁÃ¤È±þÍÑ¡¢Æ°¸þ¡×¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡ª1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¼çºÅ¡§(³ô)¥·ー¥¨¥à¥·ー¡¦¥ê¥µー¥Á
¼çºÅ¡§(³ô)¥·ー¥¨¥à¥·ー¡¦¥ê¥µー¥Á¡Êhttps://cmcre.com/¡Ë¤è¤ê¡¢
ÃíÌÜ¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡£
🎓 ¹Ö»Õ¡§È«»³ Ã£É§ »á¡Ê(³ô)DCTA ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
📆 ³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë13:30～16:30
🖥️ ZoomÇÛ¿®¡Ê»ñÎÁÉÕ¡Ë
💬 ¥Æー¥Þ¡§¡ÖPFASÂåÂØÉÊ³«È¯¤Î´ðÁÃ¤È±þÍÑ¡¢Æ°¸þ¡×
――PFAS¤ÎÆÃÀ¡¦±Æ¶Á¡¦ÂåÂØºàÎÁ¤Î¸¦µæÆ°¸þ¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë²òÀâ¡£¥Ð¥¤¥ª¥Ùー¥¹¤äÈó¥Õ¥ÃÁÇ·ÏÁÇºà¡¢ºÇ¿·ºàÎÁ¹©³Ø¡¢ePTFEÏÀÅÀ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥«¥Ðー¡£IoT¡¦AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍý¤äÆ©ÌÀÀ³ÎÊÝ¤Î¼ÂÌ³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢³«È¯¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÃÎ¼±¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼õ¹ÖÎÁ
¡¦°ìÈÌ¡§44,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥á¥ë¥Þ¥¬²ñ°÷¡§39,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡§26,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://cmcre.com/archives/137986/
🧠 ¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¡¦¶ÈÌ³¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡Ú¥»¥ß¥Êー¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÃÎ¼±¡Û
¡¡¡¦ PFAS¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤È³µ¶·
¡¡¡¦ PFAS¤ò½ä¤ë¹ñÆâ³°¤Î´ØÏ¢µ¬À©
¡¡¡¦ PFAS¤ò½ä¤ë³Æ¹ñ¤Î´ë¶ÈÂÐ±þ¾õ¶·
¡¡¡¦ PFASÂåÂØµ»½Ñ¤äÂåÂØÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯Æ°¸þ
¡¡¡¦ PFAS¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ëIoT¤äAI³èÍÑ»öÎã
¡¡¡¦ PFASÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Ö»Õ¤Î»ä¸«¡¦Å¸Ë¾ Åù
¡¡¡¡
¡Ú¥»¥ß¥ÊーÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
¡¡¡¦ ¥Õ¥ÃÁÇ/PFAS¤ò´ÞÍ¤¹¤ëºàÎÁ¥áー¥«ー¤ä¤½¤ÎºàÎÁ¤Î¥æー¥¶ー¡¦À½ÉÊ´ÞÍ²½³ØÊª¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡µ¬À©¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¡¡¦ PFAS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢ºÇ¿·Æ°¸þ¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤¤Êý
¡¡¡¦ PFASÂåÂØµ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¡¡¦ PFAS¤òÍÑ¤¤¤¿À½ÉÊÀß·×¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¡¡¦ PFAS¤Ë´Ø¤ï¤ë¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤äÉÊ¼Á´ÉÍý¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¡¡¦ IoT¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó´ÉÍý¤ä´Æ»ëµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¡¡¦ ePTFE¤Î²ò¼á¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤¿¤¤Êý
¡¡¡¦ PFAS¤Î¿å¼ÁÊ¬ÀÏ¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¸¦µæ¼Ô¤äµ»½Ñ¼Ô
¡¡¡¡
¡¡¡¡
1¡Ë¥»¥ß¥Êー¥Æー¥ÞµÚ¤Ó³«ºÅÆü»þ
¥Æー¥Þ¡§PFASÂåÂØÉÊ³«È¯¤Î´ðÁÃ¤È±þÍÑ¡¢Æ°¸þ
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë13¡§30～16¡§30
»² ²Ã Èñ¡§44,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨ »ñÎÁÉÕ
¡¡¡¡¡¡¡ö ¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¼Ô¤Ï 39,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡ö ¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯²Á³Ê¤Ï 26,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹Ö »Õ¡§È«»³ Ã£É§ »á (³ô)DCTA ÂåÉ½¼èÄùÌò
¡¡¡¡
¡¡¡¡
¡Ò¥»¥ß¥Êー¼ñ»Ý¡Ó
¡¡PFAS¡Ê¥Ñー¥Õ¥ë¥ª¥í¥¢¥ë¥¥ëÊª¼Á¡¢µÚ¤Ó¥Ý¥ê¥Õ¥ë¥ª¥í¥¢¥ë¥¥ëÊª¼Á¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤ÇÍÍÑ¤ÊÆÃÀ¤«¤é¹ÈÏ¤Ê»º¶ÈÍÑÅÓ¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ä¶µÚ¤Ó¿ÍÂÎ¤Î°ÂÁ´À¤Ë´Ø¤¹¤ë·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢PFAS¤ÎÆÃÄ§¡¢µ¬À©¡¢·ò¹¯¤ä´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÂåÂØºàÎÁ¤Î³«È¯Æ°¸þ¡¢IoT¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÆ©ÌÀÀ¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¸½¾õ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖePTFE¤¬³ÈÄ¥PFAS¤È¤·¤Æ²ò¼á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤«¡×¤ä¡ÖPFAS¤Î¿å¼ÁÊ¬ÀÏÊýË¡¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò²Ã¤¨¡¢¤è¤ê¿¼¤¤µÄÏÀ¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬PFASÌäÂê¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡
¢¨ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢ÅöÆü¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¥Äー¥ë¡ÖZoom¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥»¥ß¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ä¾©´Ä¶¤ÏÅö³º¥Äー¥ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸åÆü¡¢»ëÄ°ÍÑ¤ÎURL¤òÊÌÅÓ¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¼õ¹ÖÃæ¤ÎÏ¿²»¡¦»£±ÆÅù¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡
¡¡¡¡
2¡Ë¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
¥·ー¥¨¥à¥·ー¡¦¥ê¥µー¥Á¤ÎÅö³º¥»¥ß¥Êー¥µ¥¤¥È¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ »ëÄ°ÍÑ¤ÎURL¤òÊÌÅÓ¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏURL¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://cmcre.com/archives/137986/
¡¡¡¡
¡¡¡¡
3¡Ë¥»¥ß¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾Ò²ð ¡ÊÅÓÃæµÙ·Æ¤ò¤Ï¤µ¤ß¤Þ¤¹¡Ë
1.¡¡²ñ¼Ò¾Ò²ð
¡¡¡¡
2.¡¡PFAS¤È¤Ï
¡¡2.1¡¡PFAS¤ÎÆÃÄ§
¡¡2.2¡¡³èÍÑ¥·ー¥ó
¡¡¡¡
3.¡¡PFAS¤Î·üÇ°ÅÀ
¡¡3.1¡¡´Ä¶±øÀ÷
¡¡3.2¡¡À¸Êª¤Ø¤Î±Æ¶Á
¡¡3.3¡¡·ò¹¯¤Ø¤Î·üÇ°
¡¡3.4¡¡µ¬À©Á¼ÃÖ
¡¡¡¡
4.¡¡PFASµ¬À©Á¼ÃÖ¤È³Æ¹ñ¤ÎÂÐ±þ¾õ¶·
¡¡¡¡
5.¡¡ÂåÂØµ»½Ñ¤äÂåÂØÉÊ¤Î¸¦µæ³«È¯Æ°¸þ
¡¡5.1¡¡¥Ð¥¤¥ª¥Ùー¥¹
¡¡5.2¡¡¥Õ¥ÃÁÇ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤ÁÇºà¥Ùー¥¹¡¡
¡¡5.3¡¡¹âÅÙºàÎÁ¹©³Ø
¡¡5.4¡¡2024Ç¯ºÇ¿·Æ°¸þ
¡¡¡¡
6.¡¡À½ÉÊÀß·×¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ëÂåÂØÉÊÀÇ½¸þ¾å
¡¡¡¡
7.¡¡Î±°ÕÅÀ
¡¡7.1¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÆ©ÌÀÀ
¡¡7.2¡¡¾ðÊó¶¦Í
¡¡7.3¡¡·ÑÂ³Åª¤Ê´Æ»ë¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹
¡¡7.4¡¡AI¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿PJ¤Î²ÃÂ®¡¡
¡¡7.5¡¡¤½¤ÎÂ¾
¡¡7.6¡¡º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡¡¡
8.¡¡PFAS¿å¼ÁÊ¬ÀÏ¤Î¸½¾õ¤ÈÅ¸Ë¾
¡¡8.1¡¡¿å¼ÁÊ¬ÀÏ¤Î½ÅÍ×À¡§±øÀ÷¤Î¸½¾õ¤Èµ¬À©´ð½à¡¡
¡¡8.2¡¡ÂåÉ½Åª¤ÊÊ¬ÀÏÊýË¡
¡¡8.3¡¡Ê¬ÀÏ¤Î²ÝÂê¤È²ò·èºö
¡¡8.4¡¡¾Íè¤Îµ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¡§¹âÂ®Ê¬ÀÏ¡¢AI¤Î³èÍÑ
¡¡¡¡
9.¡¡ePTFE¤ò½ä¤ëµ¬À©Æ°¸þ¡Ê³ÈÄ¥PFAS¤È¤·¤Æ²ò¼á¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡Ë
¡¡9.1¡¡ePTFE¤Î³µÍ×¤ÈÆÃÀ
¡¡¡¡9.1.1¡¡ePTFE¤Î²½³Ø¹½Â¤¤ÈÍÑÅÓ
¡¡¡¡9.1.2¡¡PFAS¤È¤ÎÎà»÷À¡¦Áê°ãÀ
¡¡9.2¡¡³ÈÄ¥PFAS¤Î³µÇ°¤Èµ¬À©Æ°¸þ
¡¡¡¡9.2.1¡¡¹ñºÝÅª¤ÊÄêµÁ¤ÎÈæ³Ó¡ÊEU¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡Ë¡¡
¡¡¡¡9.2.2¡¡³ÈÄ¥PFAS¤È¤·¤Æ²ò¼á¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Î±Æ¶Á
¡¡9.3¡¡µ»½ÑÅª¡¦Ë¡ÅªµÄÏÀ
¡¡¡¡9.3.1¡¡ePTFE¤¬´Ä¶µÚ¤Ó·ò¹¯¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Î¸¡¾Ú¡¡
¡¡¡¡9.3.2¡¡´ë¶ÈÂÐ±þ¤Î¸½¾õ¤È»öÎã
¡¡9.4¡¡º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡¡¡9.4.1¡¡µ¬À©´ð½à¤ÎÅý°ì²½¤Î²ÄÇ½À¡¡
¡¡¡¡9.4.2¡¡ePTFE¤ÎÂåÂØºàÎÁ¤Î¸¦µæ³«È¯
¡¡¡¡
¡¡¡¡
¡¡¡¡
4¡Ë¹Ö»Õ¾Ò²ð
¡¡È«»³ Ã£É§ »á¡¡¡¡(³ô)DCTA ÂåÉ½¼èÄùÌò
¡Ú¹Ö»Õ·ÐÎò¡Û
¡¡1989Ç¯ »°É©²½³Ø Æþ¼Ò¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î³«È¯¡¦µ»½Ñ¡¦À¸»º¤ò·Ð¤Æ¡¢»°É©²½³Ø¥°¥ëー¥×¡Ê¹ñÆâ¡¦Ãæ¹ñ¡ËÆâÀ½¹©¾ìÀßÎ©¤äÀß·×¡¢·úÃÛ¡¢Î©¤Á¾å¤²¡¢À½Â¤ÉôÀÕÇ¤¼Ô¤òÎòÇ¤¡£
¡¡2014Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿DCTA¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Á°¿¦¤ÎÀ¸»º´ÉÍý¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¡¢À½Â¤·Ï´ë¶È¤Î¹©¾ì²þÁ±»Ù±ç¤ä·Ð±Ä²þ³×¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ³«È¯¤ä¾¦ÉÊÅ¸³«ÍÍ¡¹¤Ê¹©¾ì±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ëIoT¤äAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¦ÃÀþ¤ò¼×ÊÃ¤¹¤ë¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥³¥ó¥Æ¥Êµ»½Ñ¡ÊÆÃµö¡Ë¤Ç¡¢Ê¡Åç¸¶È¯Éü¶½PJ¤Ë»²²èÃæ¡£°ìÊý¡¢´Ä¶»ö¶È¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¼çºÅ¤ÎCLOMA¡Ê¥¯¥êー¥ó¥ªー¥·¥ã¥ó¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡Ë³èÆ°¤Î¥Áー¥à¥êー¥Àー¤òÌ³¤á¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥âー¥ê¥·¥ã¥¹¤Ç¤Î³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßºï¸º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃ´Åö¡£¹ñºÝÅª¤ÊÇÑ´þÊª´ÉÍý¤È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¼¤¤ÃÎ¸«¤ò»ý¤Á¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÇÑ´þ°Õ¼±¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²¹ÅÙº¹¤òÇÄ°®¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¡¢³¤³°¡¦¸½ÃÏ¤ÎÃ´Åö¼Ô¡¦Í×¿Í¤È¤â¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢PFAS¤ò´Þ¤á¤¿²½³ØÊª¼ÁË¡µ¬À©Æ°¸þ¤Ë¤âÌÀ¤ë¤¤¡£
¡Ú³è¡¡Æ°¡Û
¡¡¹âÊ¬»Ò³Ø²ñ¾Þ ¼õ¾Þ¡¢ÆÃµö¡Ê¿ô½½·ï½Ð´ê¡Ë¡¢CLOMA¡Ê¥¯¥êー¥ó¥ªー¥·¥ã¥ó¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡Ë¡¢RECEIC¥Üー¥É¥á¥ó¥Ðー
¡¡
¡¡¡¡
¡¡¡¡
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://cmcre.com/archives/137986/
¡¡
¡¡¡¡
¡¡¡¡
¡¡
5¡Ë¶áÆü³«ºÅ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¥»¥ß¥Êー¡Ë¤Î¤´°ÆÆâ
¡»¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÃßÅÅÃÓºÇÅ¬´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Î»ÄÎÌ¡¦Îô²½¿äÄêµ»½Ñ²òÀâ
¡Ä Æ°ºî¸¶Íý¡¢¥â¥Ç¥ë²½¤ÈÀ©¸æ¼êË¡¤òÃæ¿´¤ËÅÅÃÓÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ´ÑÅÀ¤òÆþ¤ì¤ÆEV ¤ÈHEV¤ÈPHEV
¡¡2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë10:30～16:30¡¡
¡¡https://cmcre.com/archives/136152/
¡»È¾Æ³ÂÎ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î»°¼¡¸µ½¸ÀÑ²½¥×¥í¥»¥¹¤Î´ðÁÃ¤ÈÀè¿Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î³«È¯Æ°¸þ
～ ºÆÇÛÀþ¤ÎÈùºÙ²½, Si/Organic/Glass¥¤¥ó¥¿ー¥Ýー¥¶, Si Bridge, Fan-Out¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î´ðÁÃ¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê ～
¡¡2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë13:30～16:30¡¡
¡¡https://cmcre.com/archives/135405/
¡»PFAS¤Îµ¬À©¡¢½èÍý¡¢Ê¬²òµ»½Ñ¤ÎÆ°¸þ¤ÈºÇÁ°
¡¡2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë13¡§00～16¡§00¡¡
¡¡https://cmcre.com/archives/137305/¡¡
¡»Ê¬Î¥¥×¥í¥»¥¹¤Î¹©¶È²½¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×µÚ¤Ó¥×¥í¥»¥¹¹©¶È¤Î¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー
～ ¥Õ¥êー¥½¥Õ¥È²½³Ø¥×¥í¥»¥¹¥·¥ß¥å¥ìー¥¿µÚ¤Ó¥Ô¥ó¥Á¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³èÍÑ ～¡¡¡¡
¡¡2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë10¡§30～16:30
¡¡https://cmcre.com/archives/136207/
¡»FPDÍÑ¥¬¥é¥¹¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÍÑ¥¬¥é¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëµ»½ÑµÚ¤Ó³«È¯Æ°¸þÊÂ¤Ó¤Ë¥¬¥é¥¹¤Î²Ã¹©¤È¶¯ÅÙ¡¦¶¯²½ÊýË¡
¡¡2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë13:30～16:30¡¡
¡¡https://cmcre.com/archives/135357/
¡»È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î´ðÁÃ¤ÈÉÊ¼Á´ÉÍý¤ª¤è¤ÓºÇ¿·Æ°¸þ
¡¡2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë10¡§30～16:00
¡¡https://cmcre.com/archives/138081/¡¡
¡»PFAS½üµî¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¤¥ª¥ó¸ò´¹¼ù»é¤Î´ðÁÃ¤È²ÝÂê¡¢PFAS½èÍýµ»½Ñ
¡¡2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë13:30～16:30
¡»Èó¥Õ¥ÃÁÇ·ÏÙû¿å¡¦ÙûÌý¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ðÁÃ¤È±þÍÑ¡¢³«È¯Æ°¸þ
¡¡2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë13:30～16:30
¡¡https://cmcre.com/archives/136164/
¡»PFASÂåÂØÉÊ³«È¯¤Î´ðÁÃ¤È±þÍÑ¡¢Æ°¸þ
¡¡2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë13:30～16:30¡¡
¡¡https://cmcre.com/archives/137986/
¡»È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸µ»½Ñ¤Î´ðÁÃ¹ÖºÂ
～ ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸·ÁÂÖ¤ÎÊÑÁ«¡¢À½Â¤¹©Äø¤ÈÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÁõÃÖ¡¦ºàÎÁ¡¢ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤Þ¤Ç ～
¡¡2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë13:30～16:30¡¡
¡¡https://cmcre.com/archives/139173/
¡»¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÀÚ¤êÂó¤¯ ― ¿å·Ï½à¸ÇÂÎ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ø¤ÎÄ©Àï ―
¡¡2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë13:30～16:30¡¡
¡¡https://cmcre.com/archives/137139/
¡»ÀèÃ¼PFASÎà¤ÎÊ¬²ò¡¢ºÆ»ñ¸»²½µ»½Ñ
¡¡2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë13:30～16:30¡¡
¡¡https://cmcre.com/archives/137109/
¡»ÁÏÌôDX¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤Î³èÍÑ¤ÈÅ¸Ë¾
¡¡2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:30～16:30¡¡
¡¡https://cmcre.com/archives/139239/¡¡¡¡
¡¡¡¡
¡ù³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é :
https://cmcre.com/archives/2804/
ÀèÃ¼µ»½Ñ¾ðÊó¤ä»Ô¾ì¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë(³ô)¥·ー¥¨¥à¥·ー¡¦¥ê¥µー¥Á¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®¡§ https://cmcre.com/ ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ ³Æ¼ïºàÎÁ¡¦²½³ØÉÊ¤Ê¤É¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¡¦µ»½ÑÆ°¸þ¤Î¥»¥ß¥Êー¤ä½ñÀÒÈ¯¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡
¡¡¡¡
6¡Ë´ØÏ¢½ñÀÒ¤Î¤´°ÆÆâ
¡¡
¡ùÈ¯¹Ô½ñÀÒ¤Î°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é :
https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/
¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å