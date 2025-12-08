EXCON 2025¡Ê¥¤¥ó¥É³«ºÅ¡Ë¤ÎKomatsu India¥Öー¥¹¤ÇSmart Construction(R)¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È±ó³ÖÁàºî¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅ¸¼¨
³ô¼°²ñ¼ÒEARTHBRAIN¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®Ìî»û ¾¼Â§¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î9Æü¤è¤ê¥¤¥ó¥É¡¦¥Ð¥ó¥¬¥íー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë·úÀßµ¡³£Å¸¼¨²ñ¡ÖEXCON 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³¥Þ¥Ä¥°¥ëー¥×¤Î¸½ÃÏË¡¿Í Komatsu India Pvt. Ltd.¡Ê¥¤¥ó¥É¡¦¥Ð¥ó¥¬¥íー¥ë¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÉðÆâ ¿®°ì¡Ë¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¥Öー¥¹Æâ¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î·úÀßµ¡³£¸þ¤±±ó³ÖÁàºî¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó Smart Construction(R)¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥Ð¥ó¥¬¥íー¥ë¤Î²ñ¾ì¤«¤é¡¢Ìó6,700kmÎ¥¤ì¤¿ÆüËÜ¡¦ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¤Ë¤¢¤ë¥³¥Þ¥ÄIoT¥»¥ó¥¿ーÅìµþ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ìý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç±ó³ÖÁàºî¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹µ÷Î¥ÄÌ¿®¤È¹âÀºÅÙ¤ÊÁàºî¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢±ó³Ö»Ü¹©¤¬¤â¤Ä¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Smart Construction(R) ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È±ó³ÖÁàºîµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ü¹©¸½¾ì¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤ÈÀ¸»ºÀ¤ÎºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨³µÍ×¡Û
¢£Å¸¼¨²ñÌ¾︓EXCON 2025¡Êhttps://excon.in/¡Ë
¢£²ñ´ü︓2025Ç¯12·î9Æü～12·î13Æü
¢£²ñ¾ì︓Bengaluru International Exhibition Centre¡Ê¥¤¥ó¥É¡Ë
¢£¥Öー¥¹︓Komatsu India Pvt. Ltd. ¥Öー¥¹Æâ¤Ë¤ÆSmart Construction(R)¤òÅ¸¼¨
¡ÚSmart Construction(R)¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÅ¸¼¨ÆâÍÆ¡Û
¢£ Smart Construction(R)¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸¼¨
¡¦Smart Construction Teleoperation¡Ê·úÀßµ¡³£¸þ¤±±ó³ÖÁàºî¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë
¡¦Smart Construction Edge¡Ê·úÀß¸½¾ì¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¼èÆÀ¡Ë
¡¦Smart Construction Dashboard¡Ê»Ü¹©¤Î¿ÊÄ½¤ä¾õ¶·¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¸½¾ì¤ò´ÉÍý¡Ë
¡¦Smart Construction 3D Machine Guidance¡Ê·úÀßµ¡³£¤Ç¤Îºî¶È¤ò¹âÀºÅÙ²½¡Ë
¡¦¤½¤ÎÂ¾´ØÏ¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¢£±ó³ÖÁàºî¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó
¡¦¥¤¥ó¥É¡¦¥Ð¥ó¥¬¥íー¥ë¤«¤éÌó6,700kmÎ¥¤ì¤¿ÆüËÜ¡¦ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¤Ë¤¢¤ë¥³¥Þ¥ÄIoT¥»¥ó¥¿ーÅìµþ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿Ìý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç±ó³ÖÁàºî
³ô¼°²ñ¼ÒEARHBRAIN¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒEARTHBRAIN¤Ï¡¢·úÀß¸½¾ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖSmart Construction(R)¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢·úÀß¶È³¦¤Î°ÂÁ´À¡¢À¸»ºÀ¡¢´Ä¶À¤ÎÈôÌöÅª¤Ê¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥Þ¥Ä¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¾®¾¾À½ºî½ê¡Ë¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥½¥Ëー¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¤Î4¼Ò¤¬½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£