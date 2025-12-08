Ç¯Ëö¹±Îã¡ª¤«¤ËÎÁÍýÀìÌçÅ¹¡Ú¹ÃÍåËÜÅ¹¡Û¤¬¼«Ëý¤Î³ª¤òÆÃ²Á¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö³ª¤ÎÀÄ¶õ»Ô¡×¤ò²¬»³»Ô¤ÈÊ¡»³»Ô¤Ç12/28(Æü)¤è¤ê³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©Àõ¸ý»Ô³ûÊýÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ØªÃ« Î¶Æó¡¢°Ê²¼¥±¥¤¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢²¬»³»ÔÆî¶èËÉÍÄ®¤Î¡Ö²¬»³¹ÃÍåËÜÅ¹¡×¡¢Ê¡»³»ÔÆîÂ¢²¦Ä®¤Î¡ÖÊ¡»³¹ÃÍåËÜÅ¹¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î28Æü¡¢29Æü¡¢30Æü¤Î3Æü´Ö¡¢¤«¤Ë¤ÎÂ¨Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀÄ¶õ»Ô¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¹ÃÍåËÜÅ¹¤ËÆÃÀßÇä¤ê¾ì¤òÀß¤±¡¢¸·Áª¤·¤¿¾å¼Á¤Ê³ª¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¸·Áª¤·¤¿¾å¼Á¤Ê³ª¤¬½¸¤Þ¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ú¹ÃÍåËÜÅ¹¤ÎÇ¯Ëö¹±Îã¹Ô»ö¡Ö³ª¤ÎÀÄ¶õ»Ô¡×¡Û
¤«¤ËÎÁÍýÀìÌçÅ¹¡Ö¹ÃÍåËÜÅ¹¡×¤¬Ç¯Ëö¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¿Íµ¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³ª¤ÎÀÄ¶õ»Ô¡×¡£º£Ç¯¤âÅ¹ÊÞ¤ÇÆÃÀßÇä¾ì¤òÀßÃÖ¤·¡¢12·î28Æü¤«¤é¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¿È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ç»¸ü¤Ê³ªÌ£Á¹¤âÌ£¤ï¤¦»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤º¤ï¤¤³ª¤ÈÌÓ³ª¤Î»Ñè§¤Ç¤ò»Ï¤á¡¢ÆéÎÁÍý¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊÀ¸¤º¤ï¤¤³ª¡Ê¥«¥Ã¥ÈºÑ¤ß¡Ë¡¢Âç¤Ö¤ê¤Ê¿È¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¤¿¤é¤Ð³ª¤Ê¤É¡¢¤«¤ËÎÁÍýÀìÌçÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈ¼«¤Î¥ëー¥È¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê³ª¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¡¢Æü¤´¤í¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖÀÄ¶õ»Ô¡×¡£²¬»³»Ô¤Ç¤Ï5Ç¯Ï¢Â³5ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¡¢Ê¡»³»Ô¤Ç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê»Ý¤ß¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¹ÃÍåËÜÅ¹¤Î³ª¤òµá¤á¤Æ¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¹ÔÎó¤ò¤Ä¤¯¤ëÍÍ»Ò¤Ï³ÆÃÏ°è¤ÇÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤Î²¬»³¹ÃÍåËÜÅ¹¤Ç¤Î³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò
¡Ú¹ÃÍåËÜÅ¹¡Ö³ª¤ÎÀÄ¶õ»Ô¡×¥á¥Ë¥åー¡Û¢¨°ìÉôÈ´¿è
Æé¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊÀ¸¤º¤ï¤¤ÀÚ¤ê¤«¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯
¢£¤º¤ï¤¤³ª
»Ñ¡Êè§¤Ç¡Ë¡¡5,500±ß～
¸ª¿È¡Êè§¤Ç¡¦Âç£²¸ª¡Ë3,500±ß
è§¤Ç¤º¤ï¤¤ÀÚ¤ê¤«¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¡¡5,600±ß
À¸¤º¤ï¤¤ÀÚ¤ê¤«¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¡¡5,600±ß¡¿¡Ê½Ð½ÁÉÕ¡Ë6,300±ß
¥Ð¥¿ー¾Æ¤¤äÌÖ¾Æ¤¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀ¸ËÜ¤¿¤é¤Ð²½¾ÑÈ¢
¢£ËÜ¤¿¤é¤Ð³ª
À¸ËÜ¤¿¤é¤Ð²½¾ÑÈ¢(Ìó750£ç)¡¡10,000±ß¡¿ÃÏÊýÈ¯Á÷²Ä
è§¤ÇËÜ¤¿¤é¤Ð²½¾ÑÈ¢(Ìó750£ç)¡¡11,000±ß¡¿ÃÏÊýÈ¯Á÷²Ä
¡Ú¹ÃÍåËÜÅ¹¡Ö³ª¤ÎÀÄ¶õ»Ô¡×³µÍ×¡Û
<¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡¿³«ºÅ´ü´Ö>
¡Ú²¬»³¥¨¥ê¥¢¡Û
²¬»³¹ÃÍåËÜÅ¹¡Ê²¬»³¸©²¬»³»ÔÆî¶èËÉÍÄ®11-38¡Ë
12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë9:00～18:00
12·î29Æü¡Ê·î¡Ë10:00～18:00
12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00～18:00 ¢¨¾¦ÉÊÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡Ú¹Åç¥¨¥ê¥¢¡Û
Ê¡»³¹ÃÍåËÜÅ¹¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»ÔÆîÂ¢²¦Ä®5ÃúÌÜ1-8¡Ë
12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë9:00～18:00
12·î29Æü¡Ê·î¡Ë10:00～18:00
12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00～18:00 ¢¨¾¦ÉÊÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨ÀÄ¶õ»Ô¤Ë¸Â¤ê»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨º®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë°Ù¡¢¤ª¼Ö¤Ï¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ëþ¼Ö»þ¤Ï¾ìÆâ¤ÇÂÔ¤¿¤º¡¢¸å¤Û¤É¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¤ò½ü¤¡¢¾¦ÉÊ¤ÏÎäÅà¾õÂÖ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡Ö¹ÃÍåËÜÅ¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¤«¤ËÎÁÍýÀìÌçÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈ¼«¤Î¥ëー¥È¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¿¸·Áª¤·¤¿³ª¤ò¡¢½ÏÎý¤Îµ»¤ÇÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ØÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½Õ²Æ½©Åß¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¤Î²ñÀÊ¤ä¸æÁ·¤â¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ë¡»ö¡¦·Ä»ö¡¢³Æ¼ï±ã²ñ¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂçÀÚ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤â¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²¬»³¹ÃÍåËÜÅ¹¡Û
½êºßÃÏ¡§²¬»³¸©²¬»³»ÔÆî¶èËÉÍÄ®11-38
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§086-261-4588
¡ÚÁÒÉß¹ÃÍåËÜÅ¹¡Û¢¨ÀÄ¶õ»Ô¤Î³«ºÅ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
½êºßÃÏ¡§²¬»³¸©ÁÒÉß»ÔÅìÉÙ°æ866-1
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§086-430-0088
¡ÚÊ¡»³¹ÃÍåËÜÅ¹¡Û
¹Åç¸©Ê¡»³»ÔÆîÂ¢²¦Ä®5ÃúÌÜ1-8
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§084-971-9188