PARISBROW¡¢½Õ¤Î¿·¥·¥êー¥º¡ÔBlooming Glow¡ÕÃÂÀ¸¡£
¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¥é¥Ã¥·¥å¥ê¥Õ¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ëPARISIENNE BEAUTY GROUP¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¡¢Paris.³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¶¿å¾®Ìë¹á¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPARISBROW¡Ê¥Ñ¥ê¥Ö¥í¥¦¡Ë¡×(https://parisbrow.jp/)¤Ï¡¢"¥Ø¥ë¥·ー¤Ê±ð¡ßÆ©ÌÀ´¶"¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿·¥·¥êー¥º¡ÖBlooming Glow¡Ê¥Ö¥ëー¥ß¥ó¥° ¥°¥í¥¦¡Ë¡×Á´5¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·ì¿§´¶¤ÈÀ¡¤ó¤À¸÷¤ò¤Þ¤È¤¦¤è¤¦¤ËÈ©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à"°õ¾ÝÀß·×"¤Î¿·¿§¥·¥êー¥º¡£
Èý¡¦¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹ÀäÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¤È¡¢¥×¥í¤Î¸½¾ìÈ¯ÁÛ¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥Äー¥ëÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÇÈ©¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¥·¥êー¥º¸ÂÄê¤Î¥Û¥ï¥¤¥È»ÅÍÍ¡£½¾Íè¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢½Õ¥³¥¹¥á¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·Ú¤ä¤«¤ÊÀöÎý¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿"½Õ¤Î¸÷"¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
Blooming Glow ¥·¥êー¥º
PARISBROW¤Ï¡¢¥×¥í¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤äÈþÍÆ²È¤«¤é¸ü¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦ÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ËÜ¥·¥êー¥º¡ÖBlooming Glow¡×¤Ï¡¢¡È±Æ¤òÉÁ¤¯¡É½¾Íè¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤«¤é°ìÊâ¿Ê¤ó¤À¡¢È©¤Î¾å¤ÇÉâ¤«¤º¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢¤¯¤¹¤ß¤òÈô¤Ð¤¹·ì¿§¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ËÃåÌÜ¡£
À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦º´ÇìÍµ²ð»á(https://www.instagram.com/yusukesaeki/)¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò´Þ¤àÁ´5¼ï¤Ï¡¢½Õ¤Î½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ò´Þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤Ë¤¸¤à±ð¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤òÉ½¸½¡£
Èý¤ÈÌÜ¸µ¤Î°õ¾Ý¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿É½¾ð¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ê£µ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ë
- Makeup Artist º´ÇìÍµ²ð»á¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ -
¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È ¥¢¥¤¡õ¥Ö¥í¥¦ ¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡¡¡Ã¡¡06 ¥Ö¥ëー¥ß¥ó¥°¥Ô¥ó¥¯
2026Ç¯¤Î¥ー¥ïー¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¯¤¹¤ß¤ÎËÐÌÇ¡×¤È¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡×¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ë¶Å½Ì¡£
Èý¡¦ÌÜ¸µ¤Î°õ¾Ý¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤ë¡¢PARISBROW»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤âËüÇ½¤Ê¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ©ÌÀ´¶¡¦·Ú¤µ¡¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë¸½Âå¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤òºþ¿·¤¹¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦º´ÇìÍµ²ð»á(https://www.instagram.com/yusukesaeki/)¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢º´Çì»á¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¶¦¤Ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ÎÆÃÄ§¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¨¥Ù¡¿¥Ö¥ë¥Ù¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÈ©¥Èー¥ó¤Î¾å¤Ç"Æ©ÌÀ´¶"¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÀäÌ¯¤Ê¿§¥Ð¥é¥ó¥¹¡£
¡ÖÁÖ¤ä¤«¤µ¡¦À¶·é´¶¡¦Æ©ÌÀ´¶¡×¤ò´ð½à¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âÄ´¿§¤ò½Å¤Í´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÏÈ¯ÇäÄ¾Á°¤Þ¤ÇÈùÄ´À°¤¬Â³¤¤¤¿¤Û¤É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¿§¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤Î¥á¥¤¥¯¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¡¢"¤¯¤¹¤ß¤òÈô¤Ð¤¹¥«¥éー¥³¥ó¥È¥íー¥ë"¤È"Æ©ÌÀ´¶¤ò½É¤¹·Ú¼Á´¶"¡£
¤É¤ì¤À¤±½Å¤Í¤Æ¤âÇ»¤¯¸«¤¨¤º¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¡£
Èý¡¦¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡¦¥Áー¥¯¤Î3Ìò¤ò¤³¤Ê¤¹ËüÇ½À¡£
¤É¤Î¥Ñー¥Ä¤Ë¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢½Å¤Í¤Æ¤âÉ¬¤º"åºÎï¤ËÃåÃÏ"¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡¡»ÈÍÑÊýË¡¡¡¡ä
¥Ô¥ó¥¯～¥âー¥ô¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÈ©¥Èー¥ó¤Ë¤â¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤àËüÇ½¥«¥éー¡£
¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ëÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥ê¥à¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¡¡¡Ã¡¡06 ¥âー¥ô¥Ö¥é¥¦¥ó
Îß·×ÈÎÇä¿ô30ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿PARISBROW¤ÎÂåÉ½¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¹¥ê¥à¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¡×(https://parisbrow.jp/collections/pencil/products/parisbrow-slimbrow-pencil)¤Ë¡¢¿·¿§¥âー¥ô¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
"±Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿§¤ÇÄù¤á¤ë"ÀöÎý¤Î¥âー¥ô¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÈ©¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥«¥éー¡£
¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤±ü¹Ô¤¤È¾åÉÊ¤ÊÈ´¤±´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢Æ±¥·¥êー¥º¤Î¡Ö¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È ¥¢¥¤¡õ¥Ö¥í¥¦ ¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎ©ÂÎ´¶¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈý°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ëÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£
¿§¤Î½Å¤Ê¤ê¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¥·¥êー¥ºÁ´ÂÎ¤Ç"½Õ¤Î¸÷"¤ò½É¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹Èý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¡¡¾¦ÉÊÆÃÄ§¡¡¡ä
¡ã¡¡»ÈÍÑÊýË¡¡¡¡ä
¡ü ÌÓ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¡¢ÌÓÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ1ËÜ¤º¤ÄÉÁ¤Â¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ÉÁ¤¤¹¤®¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸å¤í¤Î¥¹¥¯¥ê¥åー¥Ö¥é¥·¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¤Ü¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¿Ä¤Ï1mm°Ê¾å·«¤ê½Ð¤µ¤º¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡¡¡Ã¡¡06 ¥âー¥ô¥Ö¥é¥¦¥ó
¿å´¶¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ÇÈþ¤·¤¯¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é(https://parisbrow.jp/collections/all/products/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%A9-1)¤Ë¡¢
¤¯¤¹¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥âー¥ô¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
²«¤ß¤Ë¤âÀÖ¤ß¤Ë¤â´ó¤é¤Ê¤¤¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¥°¥ìー¤ò°ìÅ©Íî¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê"Ã¸¤¯Æ©¤±¤ë¾åÉÊ¤Ê¥«¥éー"¤Ç¡¢Èý¤Ë½Ü¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤¬ÌÓ1ËÜ1ËÜ¤ËÍí¤ß¡¢¼«Á³¤ÊÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¿§¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤Þ¤Ê¤¶¤·¤òÀÅ¤«¤Ë°ú¤Äù¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥·¥êー¥º¤Î¡Ö¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È ¥¢¥¤¡õ¥Ö¥í¥¦ ¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤Ç¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î¿§¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÈý¤Ë¤µ¤é¤Ë±ü¹Ô¤¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹Èý¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
°ÅÈ±¡¦ÌÀ¤ë¤¤È±¤É¤Á¤é¤Ë¤âÉâ¤«¤º¤ËÆëÀ÷¤àËüÇ½¥âー¥ô¤Ç¤¹¡£
¡ã¡¡¾¦ÉÊÆÃÄ§¡¡¡ä
¡ã¡¡»ÈÍÑÊýË¡¡¡¡ä
¡ü ÍÆ´ï¤Î¥Õ¥Á¤ÇÍ¾Ê¬¤Ê±Õ¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü Èý¿¬¢ªÈýÆ¬¤Ø¡¢ÌÓÎ®¤ì¤ËµÕ¤é¤Ã¤ÆÅÉÉÛ¡£
¡¡∟¤½¤Î¸å¡¢ÌÓÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¤È¤«¤·¤Æ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡£
¡ü ÈýÆ¬¤Ï¥Ö¥é¥·¤ò½Ä¤Ë¤·¡¢²¼¤«¤é¾å¤Ø¡£
¡¡∟ÃÏÈ©¤Ë¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¥¹¥ê¥à¥³¥ó¥È¥¥¥¢¥ê¥ó¥°¥Ú¥ó¥·¥ë¡¡¡Ã¡¡04 Æ©
2024Ç¯11·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¹¥ê¥à¥³¥ó¥È¥¥¥¢¥ê¥ó¥°¥Ú¥ó¥·¥ë(https://parisbrow.jp/collections/others/products/%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%A5%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%AB)¤Ë¡¢¿·¿§¡ÖÆ©¡Ê¤È¤¦¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÇòÉâ¤¤·¤Ê¤¤"Æ©¤±¿§Àß·×"¤ÇÌÜ¸µ¤ËÀ¡¤ó¤À¸÷¤òÅº¤¨¡¢ÇòÌÜ¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢Èý¼þ¤ê¤Î¤¯¤¹¤ß¤ò¤ä¤µ¤·¤¯ÊäÀµ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥ì¥ÕÈÄ¤òÅö¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢´éÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤Þ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë1ËÜ¤Ç¤¹¡£
¡ã¡¡¾¦ÉÊÆÃÄ§¡¡¡ä
¡ã¡¡»ÈÍÑÊýË¡¡¡¡ä
¡ü ÌÀ¤ë¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ë¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ÉÕÂ°¥Á¥Ã¥×¡¦¥Ö¥é¥·¡¦»Ø¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥¹¥ê¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ö¥é¥·¡¡¡Ã¡¡P014
PARISBROW¥Ö¥é¥·¥·¥êー¥º(https://parisbrow.jp/collections/brushes)¤Î14ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·ºî¥¹¥ê¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ö¥é¥·¡£
ÉÁ¤¯Éô°Ì¤äÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌÓ¼Á¤ä·Á¾õ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢ÈýÌÓ1ËÜ1ËÜ¤òÁ¡ºÙ¤«¤Ä¼«Á³¤Ë»Å¾å¤²¡¢¥×¥í¥æー¥¹¤ÎÀºÅÙ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤Ç¤¤ë1ËÜ¤Ç¤¹¡£
¶ËºÙ¤ÎÉ®Àè¤¬Èý¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇÀµ³Î¤ËÂª¤¨¡¢Á¡ºÙ¤«¤Ä¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¡¡¾¦ÉÊÆÃÄ§¡¡¡ä
¡ã¡¡¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¡¡¡ä
¡ü ´¥¿¡¤¥±¥¢
¡¡»ÈÍÑ¸å¤Ï¥¬ー¥¼¤ä¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Î¾å¤Ç¡¢ÌÓÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ·Ú¤¯Éï¤Ç¡¢±ø¤ì¤ò¿¡¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü Àö¾ô¥±¥¢
¡¡±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ì¤ë¤ÞÅò¡õ¸Ç·ÁÀÐ¸´¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯Ùæ¤ßÀö¤¤¤·¡¢¤è¤¯¤¹¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨ ¶¯¤¯¤³¤¹¤ë¤ÈÌÓ¤¬¹¤¬¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü ´¥Áç¥±¥¢
¡¡¥¿¥ª¥ë¤Ç¿åµ¤¤ò·Ú¤¯²¡¤µ¤¨¡¢ÌÓÀè¤òÀ°¤¨¤Æ¤«¤é±¢´³¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È ¥¢¥¤¡õ¥Ö¥í¥¦ ¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
¢£¥«¥éー¡§06 ¥Ö¥ëー¥ß¥ó¥°¥Ô¥ó¥¯¡ÊSheer¡Ë
¢£²Á³Ê¡§4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥ê¥à¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
¢£¥«¥éー¡§06 ¥âー¥ô¥Ö¥é¥¦¥ó
¢£²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
¢£¥«¥éー¡§06 ¥âー¥ô¥Ö¥é¥¦¥ó
¢£²Á³Ê¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥ê¥à¥³¥ó¥È¥¥¥¢¥ê¥ó¥°¥Ú¥ó¥·¥ë¡ÊÁ´14¼ï¡Ë
¢£¥«¥éー¡§04 Æ©
¢£²Á³Ê¡§2,640±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥ê¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ö¥é¥·
¢£²Á³Ê¡§3,410±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
PARISIENNE BEAUTY GROUP
Paris.³ô¼°²ñ¼Ò
¢©150-0012¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø1Ž°6Ž°10 Giraffa3F
10¡§00～18¡§00 ¢¨ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï½ü¤¯
¡ÚPARISBROW¡Û
➤¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡§https://parisbrow.jp/
➤¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/parisbrow_official/
¡ÚPARISIENNE BEAUTY GROUP¡Û
➤¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://parisienne-group.jp/
➤¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/parisienne_lashlift/