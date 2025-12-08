Àîºê¡¦¹Â¤Î¸ý¤Ë¡¢¡ÈÌîÀ¸¡É¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¿·µòÅÀ¡ÖMAZAKA¡×¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÊç½¸³«»Ï
(C)Furuya Design
2026Ç¯4·î¡¢Àîºê¡¦¹Â¤Î¸ý¤Î¿¹¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÃÏ¤Ë¡¢
·úÃÛ ¡ß ¿¢Êª ¡ß ¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·»ÜÀß¡ÖMAZAKA¡Ê¤Þ¤¶¤«¡Ë¡× ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
MAZAKA¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¼«Á³¤Îµ²±¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¡ÈÌîÀ¸¡Ê¿Í¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡Ë¡É¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼«Á³¶¦À¸·¿¤Î·úÃÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢MAZAKA¤ÇÌ¤Íè¤ò¤È¤â¤Ë·Á¤Å¤¯¤ë°û¿©¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥¢¥È¥ê¥¨Åù¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÊç½¸¤ò³«»Ï¡£Ê»¤»¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦½ÐÅ¹´õË¾¼Ô¸þ¤±¤ÎÆâÍ÷²ñ¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢»ö¶È¼ç¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥Ó¥ë¡¢Àß·×¡¦¸ÅÃ«¥Ç¥¶¥¤¥ó·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¡¢
»Ü¹©¡¦³ô¼°²ñ¼Ò±É¹Á·úÀß¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥ÈµÚ¤Ó±¿±Ä¡¦³ô¼°²ñ¼ÒDen¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥óµÚ¤ÓPR¡¦¥µー¥â¥áー¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¶¨Æ¯¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)Furuya Design
¢£¡È¿¹¤Î°ìÉô¤¬·úÃÛ¤Ë¤Ê¤ë¡ÉーÉ÷·Ê¤È·úÊª¤¬¸Æ±þ¤¹¤ë¿·¤·¤¤·úÃÛ¤Î¤«¤¿¤Á
MAZAKA¤¬·ú¤Ä¤Î¤Ï¡¢±ØÅÌÊâ5Ê¬¤ÎÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âå¡¹¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿Âç¼ù¤ÈË¤«¤Ê¿¹¤¬º£¤Ê¤ª»Ä¤ë´õ¾¯¤ÊÅÚÃÏ¡£
·úÃÛ²È¡¦¸ÅÃ«½Ó°ì»á¤Ï¤³¤ÎÉßÃÏ¤ËÂÐ¤·¡Ö¿¹¤Î·ä´Ö¤Ë·úÃÛ¤ò¿¢¤¨¹þ¤à¡×¤È¤¤¤¦·×²è¤òºÎÍÑ¡£¸÷¤¬¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤òÆ©²á¤·¡¢É÷¤¬¶õ´Ö¤òÈ´¤±¡¢ÄÕ¤¬ÊÉ¤òÅÁ¤¤¤Ê¤¬¤é°é¤Ä―¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢·úÃÛ¼«ÂÎ¤¬¿¹¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡È¸ÆµÛ¤¹¤ë¡É¤«¤Î¤è¤¦¡£
»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¿¢Êª¤È·úÊª¤¬¶¦¿Ê²½¤·¡¢¡È·úÃÛ¼«ÂÎ¤¬¸ÆµÛ¤¹¤ë¡É¤è¤¦¤Ê¡¢¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×°ìÂÎ·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
(C)Furuya Design
(C)Furuya Design ÏÑ¶Ê¥¹¥é¥Ö 1
(C)Furuya Design ÏÑ¶Ê¥¹¥é¥Ö 2
¤µ¤é¤ËMAZAKA¤Ï¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤Ï¶Ë¤á¤Æ´õ¾¯¤Ê¡ÈÏÑ¶Ê¥¹¥é¥Ö¡É¤òºÎÍÑ¤·¤¿Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥È¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¤ÎÃÏ·Á¤Î¡È¤æ¤é¤®¡É¤ò¼Ì¤·¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤ÎÏÑ¶Ê¥¹¥é¥Ö¤Ï¡¢¸÷¤äÉ÷¤ÎÎ®¤ì¤ò½À¤é¤«¤¯Æ³¤¡¢¿¢Êª¤ÎÀ®Ä¹¤È¸Æ±þ¤·¤Æ¶õ´Ö¤ÎÉ½¾ð¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¶ÊÌÌ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¹âÅÙ¤Ê»Ü¹©¡¦ÇÛ¶Ú¡¦·¿ÏÈµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¾¦¶È·úÃÛ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÎã¤Î¤Ê¤¤¼êË¡¤Ç¤¹¡£¹âÅÙ¤Ê»Ü¹©µ»½Ñ¤È¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×»×ÁÛ¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢MAZAKA¤Ï·úÃÛ¤È¼«Á³¤¬Áê¸ß¤ËÀ¸ÂÖ·Ï¤ò¤Ä¤¯¤ë¹ñÆâ¤Ç¤âµ©Í¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ MAZAKA ¥³¥ó¥»¥×¥È
¡Ö¤³¤Îº®ÆÙ¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Î¼ï¤ÏÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
À°¤¤¤¹¤®¤¿³¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÌîÀ¸¤ÎÍÉ¤é¤®¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£
¿¢Êª¡¦¸÷¡¦É÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢·úÃÛ¼«ÂÎ¤¬À¸ÂÖ·Ï¤È¤·¤Æ»þ´Ö¤È¶¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¿©¤È¿¢Êª¡¢¥¢ー¥È¤ÈÆü¾ï¡¢²áµî¤ÈÌ¤Íè¤¬Û£Ëæ¤Ë¸òº¹¤¹¤ë¡ÈÎÉ¼Á¤Ê¥«¥ª¥¹¡É¡£
MAZAKA¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤¬²ê¿á¤¯¤¿¤á¤Î¡È¹Â¤Î¸ý¤ÎÌ¤Íè¤ò°é¤àÅÎ¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
ÅÎ¤Î²ÁÃÍ¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Ê¤¬¤é³¹¤Ë¤Ò¤é¤«¤ì¤¿¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢
ÃÏ°è¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷·Ê¤ÈÊ¸²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ »ö¶È¼ç¤ÎÁÛ¤¤¨¡¨¡¡Ö»äÍÃÏ¤Î²ÁÃÍ¤ò³¹¤Ë¤Ò¤é¤¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡×
»ö¶È¼ç¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ò¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ç²á¤´¤·¡¢¡È¤³¤ÎÅÎ¤Îµ²±¡É¤ò¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¹¤Ø¤Ò¤é¤¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤²¤ë·Á¤Ç»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤¬¡ÖMAZAKA¡×¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Á³»ñ¸»¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é³¹¤Ø´Ô¸µ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊ¸²½¤ò°é¤à¡¢¤½¤Î»×ÁÛ¤Ï¡¢³«È¯¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·Ñ¾µ¤È¶¦À¸¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Êç½¸¤¹¤ë¤Î¤Ï ¡È¼Ú¤ê¼ê¡É ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡È¶¦ÌÄ¼Ô¡É
¡ÖMAZAKA¡×¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÌ¤Íè¤ÎÊ¸²½¤ò¤È¤â¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡È¶¦ÌÄ¼Ô¡Ê¥×¥ì¥¤¥äー¡Ë¡É¤Ç¤¹¡£
¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ä¼«Á³¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¡¢¿©¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¢ー¥È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤ÇÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÊý¡¹¤¬¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤äÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶È¼ï¤äµ¬ÌÏ¤ËÀ©Ìó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Á³¤È¶¦À¸¤¹¤ëÌ¤Íè¤ÎÉ÷·Ê¤ò¡¢¤È¤â¤ËÉÁ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¶Á¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ë¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤¬°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
MAZAKA¤Ï¡¢¤½¤ÎÉ÷·Ê¤ò°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Ãç´Ö¤ò¹¤¯Êç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Êª·ï³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¡ÖMAZAKA¡× ½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹âÄÅ¶èµ×ËÜ1ÃúÌÜ4ÈÖ43¹æ
³«¶È¡§2026Ç¯4·îËöÍ½Äê ¹½Â¤¡§RCÂ¤2³¬·ú
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§2,361.52Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ±ä¾²ÌÌÀÑ¡§675.20Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
ÍÑÅÓ¡§°û¿©¡Ê£³～£´¶è²è¡Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê£´～£µ¶è²è¡Ë
»ö¶È¼ç¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥Ó¥ë
Àß·×¡§³ô¼°²ñ¼Ò¸ÅÃ«¥Ç¥¶¥¤¥ó(https://www.furuyadesign.com/)
»Ü¹©¡§³ô¼°²ñ¼Ò±É¹Á·úÀß(https://www.eikou.co.jp/)
¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡¦±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒDen(https://den-fujita.jp/)
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦PR¡§¥µー¥â¥áー¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.surmometer.net/)
¢£ ¥Æ¥Ê¥ó¥È¾ðÊó
A¶è²è¡Ê°û¿©Å¹ÊÞ¡Ë¡§1³¬ÉôÊ¬36.05Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡ÊÊÉ¿ÄÌÌÀÑ¡Ë
B¶è²è¡Ê°û¿©Å¹ÊÞ¡Ë¡§1³¬ÉôÊ¬36.05Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡ÊÊÉ¿ÄÌÌÀÑ¡Ë
C¶è²è¡Ê°û¿©Å¹ÊÞ¡Ë¡§1³¬ÉôÊ¬36.05Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡ÊÊÉ¿ÄÌÌÀÑ¡Ë
¢¨B¡¦C¶è²è¤Ï°ìÂÎÍøÍÑ¡Ê¶è²èÅý¹ç¡Ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
D¶è²è¡Ê»öÌ³½ê¡¦SOHO¡Ë¡§1-2³¬ÉôÊ¬ 122.48Ê¿Êý¥áー¥È¥ë (ÊÉ¿ÄÌÌÀÑ)¡¡
E¶è²è¡Ê»öÌ³½ê¡¦Å¹ÊÞ¡Ë¡§1-2³¬ÉôÊ¬ 92.02Ê¿Êý¥áー¥È¥ë (ÊÉ¿ÄÌÌÀÑ)¡¡
F¶è²è¡Ê»öÌ³½ê¡¦SOHO¡Ë¡§1-2³¬ÉôÊ¬ 117.94Ê¿Êý¥áー¥È¥ë (ÊÉ¿ÄÌÌÀÑ)¡¡
G¶è²è¡Ê»öÌ³½ê¡¦Å¹ÊÞ¡Ë¡§1-2³¬ÉôÊ¬ 93.53Ê¿Êý¥áー¥È¥ë (ÊÉ¿ÄÌÌÀÑ)¡¡
H¶è²è¡Ê°û¿©Å¹ÊÞ¡¦»öÌ³½ê¡¦Å¹ÊÞ¡Ë¡§2³¬ÉôÊ¬78.75Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡ÊÊÉ¿ÄÌÌÀÑ¡Ë¡¡
¢¨¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¶è²è¡ÊD～G¡Ë¤Ë¤Ï²°¾å¥¬ー¥Ç¥ó¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤ÊÅã²°¤¢¤ê¡£
ÎÐ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²°¾å¶õ´Ö¤¬¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤Ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ê»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
(C)Furuya Design
¢£ ¥Æ¥Ê¥ó¥È¸þ¤±ÆâÍ÷²ñ & ¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¥×¥ì¥Ó¥åー³«ºÅ
·úÃÛ¤Î»×ÁÛ¤È¶õ´Ö¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¥¯¥íー¥º¥ÉÆâÍ÷²ñ¡¿¥á¥Ç¥£¥¢Àè¹Ô¥×¥ì¥Ó¥åー ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë11:00-15:00
ÆâÍÆ¡§·úÃÛ¸½¾ì¥Ä¥¢ー
ÂÐ¾Ý¡§¥Æ¥Ê¥ó¥È¸¡Æ¤¼Ô¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢SNS¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー
»²²Ã¡¦¼èºà¤ª¿½¹þ¡§²¼µÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¡Ê»£±Æ¡¦¼èºà²ÄÇ½¡Ë
¢£ ¥Æ¥Ê¥ó¥È¤´´õË¾¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒDen¡¿Ã´Åö¡§Æ£ÅÄ
Mail¡§info@den-fujita.jp
¢£ ¥×¥ì¥¹¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦ÆâÍ÷²ñ¼õÉÕ
¥µー¥â¥áー¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò / Ã´Åö¡§Â¼±À
Mail¡§murakumo@surmometer.net