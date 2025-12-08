SUBU¡¢½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¤ÇPOPUP³«ºÅ¡£¥ß¥é¥Î¤Î¼¡¤Ï½ÂÃ«¤Ø--¡ÖÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Åß¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¡×2025¿·ºî¥Û¥éー¥·¥êー¥º¤È2025ÏÃÂê¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â½¸·ë¡£
¢£ SUBU POPUP SHIBUYA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SUBU¤Ï¡¢Åß¤ËÁÇÂ¤ÇÍú¤±¤ë¡ÈÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Åß¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¡É¤È¤·¤Æ2016Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1895Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ºÇ¸Å¤ÎÉ´²ßÅ¹¥ß¥é¥Î¡¦¥ê¥Ê¥·¥ã¥ó¥Æ¤Ç¤ÎPOPUP³«ºÅ¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Î½ÂÃ«POPUP¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¿·À¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï2025Ç¯¤Î¿·ºî¥é¥¤¥ó¡¢¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡¢¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¡¢SUBU¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚPOPUP³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§SUBU POPUP SHIBUYA
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë
²ñ¾ì¡§½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ 2F¡ÖSPACE2¡×
Å¸³«ÆâÍÆ¡§
¡¡¡¦2025¿·ºî¥Û¥éー¥·¥êー¥º
¡¡¡¦¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡¡¦¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë
¡¡¡¦SUBUÄ¾ÈÎ¸ÂÄê¥®¥Õ¥È¥Ð¥Ã¥°ÈÎÇä
¡ÚSUBU 2025¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀâÌÀ¡Û
¡ÖÍú¤¤¤¿¤éÆóÅÙ¤ÈÌá¤ì¤Ê¤¤¡×
2025Ç¯¤ÎSUBU¤¬·Ç¤²¤ë¥Æー¥Þ¤Ï¡¢
¡È°ìÅÙÍú¤¤¤¿¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡ÉSUBUÆÈÆÃ¤ÎÍú¤¿´ÃÏ¤ò¡¢¡Ö¥Û¥éー¡× ¤Î»ëÅÀ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
ÃÈ¤«¤µ¤ÎÃæ¤ËÀø¤àÀÅ¤«¤ÊÉÔ°Â¡¢½À¤é¤«¤µ¤Î±ü¤Ç¤Õ¤È´¶¤¸¤ë¶ÛÄ¥´¶--
SUBU¤Î²÷Å¬¤µ¤¬»ý¤Ä ¡ÈÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¡É ¤ò¡¢
Î©ÂÎÅª¤Ê¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹½Â¤
±Æ¤òÅ»¤¦¤è¤¦¤ÊÁÇºàÉ½¸½
¤æ¤é¤®¤ò´¶¤¸¤ë¥Î¥¤¥º¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯
¤Ê¤É¡¢»ë³Ð¡¦¿¨³Ð¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢Íú¤¤¤¿½Ö´Ö¤ËÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ëSUBU¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Û¥éーÉ½¸½¤ò³Ú¤·¤á¤ëºÇ¿·¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¡Û
º£²ó¤Î½ÂÃ«POPUP¤Ç¤Ï¡¢SUBU¤È°Û¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤òÃÊ³¬Åª¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ 12·î10Æü(¿å) È¯Çä
¡ü SUBU ¡ß PERVERZE
¡ü SUBU ¡ß SUB-AGE.
¡ü SUBU ¡ß SEVESKIG
¡ü SUBU ¡ß NEW YOAKE POST
¡ü SUBU ¡ß BED j.w. FORD
¡ü SUBU ¡ß superNova.
¡ü SUBU ¡ß ANACHRONORM¡Ê¥¢¥Ê¥¯¥í¥Îー¥à¡Ë
¡ü SUBU ¡ß ¥Óー¥Ðー¡ÊBEAVER¡Ë
¡ü SUBU ¡ß Christmas -¥È¥Ê¥«¥¤-
¢£ 12·î17Æü(¿å) È¯Çä
¡ü SUBU ¡ß Tappei
¡ü SUBU ¡ß SEIVSON
¢£ 12·î20Æü(ÅÚ) È¯Çä
¡ü SUBU ¡ß KOREA EX.(´Ú¹ñ¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à)
¢£ 1·î2Æü(¶â) È¯Çä
¡ü SUBU ¡ß J¥êー¥°
¤¤¤º¤ì¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂêÀ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¤â¤ËÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤¦¡¢SUBU¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥®¥Õ¥È¤Ë¤â´ò¤·¤¤¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Û¥ê¥Çー¥Ð¥Ã¥°¤âÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¡Û
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¹¥É¾¤Î¥·¥ë¥Ðー¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥µー¥â¥®¥Õ¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬¡¢POP-UP¤Ç¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ÖMERRY XMAS¡×¤Î¥í¥´¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤ò»Ü¤·¡¢
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢µ¨Àá¤Î¹âÍÈ´¶¤½¤Î¤Þ¤Þ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡ÚSUBU¡Û
Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Åß¤Î¥µ¥ó¥À¥ë -UNEXPECTED WINTER SANDALS-
´¨¤¤»þ´ü¡¢¤Õ¤È½Ð³Ý¤±¤ë»þ¤ËÁÇÂ¤ÇÍú¤±¤ë¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤½©Åß¥µ¥ó¥À¥ë¡£
¡É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤³¤½Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡É¤ò¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ËÆÈ¼«¤ÎÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢¿Í¡¹¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤À¸³è¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Ç¥¢¥Ýー¥È¡ÊSUBU PRÃ´Åö¡Ë
E-mail¡§press_subu@ideaport.co.jp
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.subu2016.com
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://subu2016-onlinestore.com
INSTAGRAM¡§¡÷subu_tokyo_japan(https://www.instagram.com/subu_tokyo_japan/)
X¡§@SUBU_tokyo(https://x.com/SUBU_tokyo)