¡Ú¥éー¥á¥ó¤Ç°û¤à¡£°û¤ó¤Ç¡º¤ë¡Û·§Ç¾¦Å¹ 2025Ç¯12·î12Æü(¶â) NEW OPEN!!
¡Ø·§Ç¾¦Å¹¡Ù(½»½ê:°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô)¤ò2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¤Ë¥ªー¥×¥óÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£·§Ç¾¦Å¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥éー¥á¥ó¤Ç°û¤à¡£°û¤ó¤Ç¡º¤ë¡Ù
¶â»³±Ø¤¹¤°¤Î¡Ö·§Ç¾¦Å¹¡×¤Ï¡¢¡È°û¤á¤ë¥éー¥á¥ó²°¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥éー¥á¥ó¼ò¾ì¤Ç¤¹¡£ÇØ»é¾ßÌý¥éー¥á¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·ÜÌý¤ÈÀ¸Õª¤¬¹á¤ë¾ßÌýÃæ²Ú¤½¤Ð¡¢Ç»¸üW¥¹ー¥×»ÅÎ©¤Æ¤ÎÌ£Á¹¡¦¿ÉÌ£Á¹¤Ê¤É¡¢°û¤ß¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â¡º¤Ë¤â¹ç¤¦ºÙÌÍ¥éー¥á¥ó¤òÉý¹¤¯¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õÆÚ¤Î¼«²ÈÀ½ñ»Ò¤äÆù½ÁÅâÍÈ¤²¡¢²óÆéÆù¤Ê¤É¼ò¾ì¤ÎÄêÈÖÎÁÍý¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿Äê¿©¡¢¥éー¥á¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¥»¥Ã¥Èñ»Ò¡¦¥»¥Ã¥ÈÅâÍÈ¤²¡¦È¾¥Á¥ãー¥Ï¥ó¤Ê¤É¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¤â½¼¼Â¡£Ãë¤ÎÄê¿©¡¢Ìë¤Î¤Á¤ç¤¤°û¤ß¡¢¿¼Ìë¤Î¡º¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÅ¹Æâ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤êÈÓ¤«¤éÃç´Ö¤È¤Î°û¤ß¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¡£
¿¼Ìë2»þ¤Þ¤ÇÌµµÙ±Ä¶È¤Ç¡Ö¤Õ¤é¤Ã¤È°û¤á¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¡º¤é¤ì¤ë¡×¶â»³¤Î°ì¸®¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥éー¥á¥ó¡¢Äê¿©¡¢¤Á¤ç¤¤°û¤ß¡£µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢·§Ç¾¦Å¹¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
2Æü´Ö¸ÂÄê¡ª880±ß¤ò500±ß¤Ç¤´Äó¶¡¡ª
2,000±ß¤Î¿©»ö·ô¤¬ÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡ª
£±.Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤¿Êý¸ÂÄê¤Ç¡¢2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¡¦13Æü(ÅÚ)¤Î£²Æü´Ö¤Ç¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤ê¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡×¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤êÇØ»é¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡×¤ò¥ï¥ó¥³¥¤¥ó500±ß¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
£².¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸ø¼°Instagram¤ò¥Õ¥©¥íー¡õ¤¤¤¤¤Í¤Ç¿©»ö·ô2,000±ß¤¬10Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î28Æü(¶â)～2025Ç¯12·î26Æü(¶â)¡Û
¡ã·§Ç¾¦Å¹¤ÎInstagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ä
https://www.instagram.com/kumaneko.shoten/
¢£¥á¥Ë¥åー¾ÜºÙ
¡¦¤¢¤Ã¤µ¤ê¾ßÌý¥éー¥á¥ó \880(ÀÇ¹þ)
·Ü¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ë--²«¶â¿§¤Î·ÜÌý¤¬¡¢½ÏÀ®¾ßÌý¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»Ý¤ß¤ò¤½¤Ã¤È°ú¤Î©¤Æ¤ë
¤¢¤Ã¤µ¤ê¤Ê¤Î¤Ë¿¼¤¤¡¢Í¾±¤¤Î»Ä¤ë°ìÇÕ¡£ËÜÆü¤Î¡º¥éー¤Ë¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¡¦Ì£¶Ì¤³¤Ã¤Æ¤êÇØ»é¾ßÌý¥éー¥á¥ó \990(ÀÇ¹þ)
ÆÚ¤Î´Å¤ß¤È¾ßÌý¤Î¥¥ì¤òÇØ»é¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡¢Ç»¸ü¤Ê¤Î¤Ë¤¢¤È°ú¤¯°ìÇÕ¡£¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¤Î¡È¼ò¾ì¥éー¥á¥ó¡É¤Ç¤¹¡£ÇØ»é¤Î¥³¥¯¤¬°ìµ¤¤Ë·Ú¤¯¤Ê¤ëÇØÆÁ¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡£
¡¦Ì£Á¹¥Á¥ãー¥·¥åー¥á¥ó \1,408(ÀÇ¹þ)
·Ü¤Î»ÝÌ£¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿W¥¹ー¥×¡£Ç»¸ü¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê·ÜÇòÅò¤Ë¡¢¹á¤ê¹â¤¤·ÜÀ¶Åò¤ò½Å¤Í¡¢Ï·ÊÞÂ¢¸µ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ£Á¹¤Î¥³¥¯¤¬¤Õ¤¯¤è¤«¤Ë¹¤¬¤ë¡È±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë°ìÇÕ¡É¡£
¡¦¿ÉÌ£Á¹¥Á¥ãー¥·¥åー¥á¥ó \1,408(ÀÇ¹þ)
¡ÈÆÃÀ½¿ÉÌ£Á¹¡É¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÍÏ¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£Á¹¤¬¡¢»Ý¿É¤Ø¤ÈÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÆóÃÊ¹½¤¨¡£
·Ü¤Î¤Þ¤í¤ß¡¢Ì£Á¹¤Î¿¼¤ß¡¢¿ÉÌ£Á¹¤Î¥¥ì¤¬½Å¤Ê¤ë¡È¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤Û¤É»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤»Ý¿É¥éー¥á¥ó¡É¤Ç¤¹¡£
¢£¤ªÆÀ¤Ê¥éー¥á¥ó¥»¥Ã¥È
¼«²ÈÀ½¹õÆÚñ»Ò¥é¥¤¥¹¥»¥Ã¥È 4¸Ä \528(ÀÇ¹þ)
Æù½ÁÅâÍÈ¤²¥é¥¤¥¹¥»¥Ã¥È 3¸Ä \528(ÀÇ¹þ)
È¾¥Á¥ãー¥Ï¥ó¥»¥Ã¥È \385(ÀÇ¹þ)¡¡
¤ê¥Á¥ãー¥Þ¥èÐ§¥»¥Ã¥È \385(ÀÇ¹þ)
¼«²ÈÀ½¹õÆÚñ»Ò¡¦¥¸¥åー¥·ーÆù½ÁÅâÍÈ¤²¡¦¥Á¥ãー¥Ï¥ó¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£
¤ªÆÀ¤Ê¥éー¥á¥ó¥»¥Ã¥È¡£¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿©¤Ù¤¿¤¤¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤â¡ª
ËþÂÅÙ¡¢Ì£¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Â·¤Ã¤¿¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¥»¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢Ãë¤«¤é¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡£
¢£Äê¿©
ñ»ÒÄê¿©(ñ»Ò£¸¸Ä¡¦¥é¥¤¥¹¡¦¥¹ー¥×¡¦¥¶ー¥µ¥¤) \935(ÀÇ¹þ)
Æù½ÁÅâÍÈ¤²Äê¿©(ÅâÍÈ¤²£µ¸Ä¡Ê¥¥ã¥ÙÀé¡Ë¡¦¥é¥¤¥¹¡¦¥¹ー¥×¡¦¥¶ー¥µ¥¤) \935(ÀÇ¹þ)
²óÆéÆùÄê¿©(²óÆéÆù¡¦¥é¥¤¥¹¡¦¥¹ー¥×¡¦¥¶ー¥µ¥¤) \968(ÀÇ¹þ)
ËèÆü¿©¤Ù¤¿¤¤¡È¤ä¤¹¤¤¡¦¤¦¤Þ¤¤¡É¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
»ÝÌ£ÇúÈ¯¹õÆÚñ»Ò¡¢¥¸¥åー¥·ー¤«¤é¤¢¤²¡¢´Å¿É»Ý¤¤²óÆéÆù--¤É¤ì¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤´¤Ï¤ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢ËþÊ¢³ÎÄê¤ÎºÇ¶¯Äê¿©¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¥È¥¯¡£º£Æü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤É¤¦¤¾¡ª
¢£¤´ÈÓ¤â¤Î
¡¦¥Á¥ãー¥Ï¥ó \528(ÀÇ¹þ)
¶¯²Ð¤Ç°ìµ¤¤ËßÖ¤á¾å¤²¡¢ÊÆ¤Ò¤ÈÎ³¤Ò¤ÈÎ³¤Ë»ÝÌ£¤¬¤·¤ß¹þ¤ó¤À¥éー¥á¥ó²°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥Á¥ãー¥Ï¥ó¡£¥Á¥ãー¥·¥åー¤Î¥³¥¯¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¥Ñ¥é¥Ñ¥é¥Á¥ãー¥Ï¥ó¡£
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Á¥ãー¥Ï¥ó \638(ÀÇ¹þ)
¾Ç¤¬¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¹á¤ê¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢¶¯²ÐßÖ¤á¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¼«²ÈÀ½¥Á¥ãー¥·¥åー¤Î»ÝÌ£¤¬½Å¤Ê¤ë¡¢¡È¿©¤Ù¤¿¤éÌá¤ì¤Ê¤¤¡ÉÇØÆÁ·Ï¥¬ー¥ê¥Ã¥¯ßÖÈÓ¡£
¡¦ßÕ¤ê¥Á¥ãー¥Þ¥èÐ§ \418(ÀÇ¹þ)
¥Á¥ãー¥·¥åー¤Î»ÝÌ£¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤Ë¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Þ¥è¤òÍí¤á¤¿¡ÈÀäÂÐ³°¤µ¤Ê¤¤¡É²¦Æ»¤Î°ìÇÕ¡£
¤Û¤«¤Û¤«¤´ÈÓ¤ËÀ÷¤ß¤ë¥¿¥ì¤È¥Þ¥è¤ÎÁêÀ¤ÏÅ´ÈÄ¤Ç¡¢Ã¯¤¬¿©¤Ù¤Æ¤â¡Ö¤³¤ì¤³¤ì¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤Ì£¡£
¢£Ã±ÉÊ
¡¦¼«²ÈÀ½¹õÆÚñ»Ò 6¸Ä \528(ÀÇ¹þ)
"¶å½£»º¤Î¹õÆÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥¸¥åー¥·ー¤Ç»ÝÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼«²ÈÀ½¹õÆÚñ»Ò¡£
¹õÆÚ¤Î»ÝÌ£¤È´Å¤ß¤òºÇÂç¸Â°ú¤Î©¤Æ¤ë¡¢º«ÉÛ¿Ý¤È¸ÕÜ¥¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡Ö¿Ý¸ÕÜ¥¡×¤Ç¤ª¾¤¤¢¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Óー¥ë¤Ë¤â¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤Ë¤â¡ý
¡¦Æù½ÁÅâÍÈ¤² 5¸Ä \550(ÀÇ¹þ)
·Ü¤â¤âÆù¤òÆÃÀ½¤Î¾ßÌý¥À¥ì¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤êÄÒ¤±¹þ¤ß¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤éÇ®¡¹¥¸¥åー¥·ー¤Ê·§Ç¾¦Å¹ÆÃÀ½¤Î¥¸¥åー¥·ーÅâÍÈ¤²¡£
¡¦²óÆéÆù \550(ÀÇ¹þ)
ÆÃÀ½Ì£Á¹¥À¥ì¤ÇßÖ¤á¾å¤²¤¿¡¢¹á¤Ð¤·¤µÁ´³«¤Î²óÆéÆù¡£¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¡¢Æù¤Î»ÝÌ£¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿´Å¿ÉÌ£Á¹¤¬¥¸¥à¥Óー¥à¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤ò»×¤ï¤º¸Æ¤Ö¡ÈÅ´ÈÄ¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡É¤Ç¤¹¡£
¢£¤ª¤Ä¤Þ¤ß
»ÞÆ¦ \165(ÀÇ¹þ)
¥Ô¥ê¿ÉÌ£¶Ì \198(ÀÇ¹þ)
¥Í¥®¥Á¥ãー¥·¥åー \440(ÀÇ¹þ)
¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À \330(ÀÇ¹þ)
¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤ \275(ÀÇ¹þ)
½Õ´¬¤ 2ËÜ \220(ÀÇ¹þ)
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹ÊÞÌ¾¡§·§Ç¾¦Å¹
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶â»³1-18-8
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§052-228-9266
±Ä¶È»þ´Ö¡§·îÍË～ÅÚÍË¡§11:00-26:00(L.O.25:30) Æü½Ë¡§11:00-23:00(L.O.22:30)
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
ÀÊ¿ô¡§25ÀÊ