¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥´¥ë¥Õ¥×¥é¥¹ÂçÃÝÅ¹¡×Àè¹ÔÆþ²ñ³«»Ï¡ª¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥¤¤Î±¿±Ä¤Ç¤Ï£¶Å¹ÊÞ¤Ë¡£ÂçÃÝ»Ô¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¶á¤¯¡¢¼çÍ×Æ»Ï©¤Ç¤¢¤ë¹ñÆ»£²¹æÀþ±è¤¤¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹È´·²¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥¨ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©¸â»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁêÀî¿¿ÂÀÏº¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ±¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¥¹¥¯ー¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥´¥ë¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±ÝËÜ¹Í½¤¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡ÖSTEP 20 PROJECT in HIROSHMA¡×¤ò¿ä¿ÊÃæ¡£Ãæ¹ñ¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë20Å¹ÊÞ¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÃÝÅ¹¤ÏÍè½Õ¤Î¥ªー¥×¥ó¤ËÀè¶î¤±¡¢12·î5Æü¤è¤êÂÎ¸³²ñ¤ÈÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥¤¤Ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿´Û¤Î±¿±Ä¤È¿Æ»Ò»°À¤Âå¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥´¥ë¥Õ¿Í¸ý¤ÎÁýÂç¤òÄÌ¤¸¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿±ä¿¤ä¿ÍÀ¸¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·ÀßÈ÷¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò¥µ¥Ýー¥È
¥¹¥Æ¥Ã¥×¥´¥ë¥Õ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÄê³ÛÀ©¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡ßÄÌ¤¤ÊüÂê¡¦ÂÇ¤ÁÊüÂê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Á´£µÂÇÀÊ¤ËÃÆÆ»Â¬Äê´ïGTRAK¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢ÍýÏÀ¤ä¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò´ð¤Ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÁÈ¤ß¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¥´¥ë¥Õ³ÆÅ¹¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÉ¬Í×¤ÊÆ»¶ñ¤òÌµÎÁ¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ö¤é¤Çµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥´¥ë¥Õ½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â»Ï¤á¤ä¤¹¤¤¡¦Â³¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÌµÎÁÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¾åÃ£¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥´¥ë¥Õ¤òÄÌ¤¸¤¿·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÃÝ»Ô¤Î¼çÍ×Æ»Ï©¹ñÆ»2¹æÀþ±è¤¤¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤ÏÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ø¤æ¤á¥¿¥¦¥óÂçÃÝ¡Ù¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ëÂçÃÝÅ¹¡×¤Ê¤É¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£Ãó¼Ö¾ì£¸Âæ´°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ö¤ÇÎ©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¤ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Î©ÃÏ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ú¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý¡¢½÷À¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÄÌ¤¨¤ë½é¿´¼Ô¥×¥í¥°¥é¥à¤¬½¼¼Â!!
¡ú¿·µ¬Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ
¡ú¼õ¹ÖÀ©¸Â&²ó¿ôÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¥¹¥¯ー¥ë
¡ú¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö&¥·¥åー¥º¤ÏÌµÎÁ¥ì¥ó¥¿¥ë¤¢¤ê
¡úÁ´ÂÇÀÊ¥¹¥¤¥ó¥°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë²òÀÏµ¡ÉÕ¤
¡úÅ·¸õ¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½
¡ú¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿3¤Ä¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ
Ãó¼Ö¾ì´°È÷
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
¢£Å¹ÊÞÌ¾¡§¥¹¥Æ¥Ã¥×¥´¥ë¥Õ¥×¥é¥¹ÂçÃÝÅ¹¡Êhttps://www.stepgolf.co.jp/store/otake_top/¡Ë
¢£½êºßÃÏ¡§ ¢©739-0622 ¹Åç¸©ÂçÃÝ»ÔÀ²³¤£±ÃúÌÜ£´－£³£³
¢£ÂÇÀÊ¿ô¡§£µÂÇÀÊ ÃÆÆ»Â¬Äê´ïGTRAK´°È÷
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§6:00～23:00
¢£¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¿¥¤¥à¡§Ê¿Æü13:00～21:00¡¡µÙ·Æ16:00～16:50
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÚÆü½Ë9:00～19:00¡¡µÙ·Æ14:00～14:50
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ÁÄêµÙÆü¡§²Ð¡¦¿åÍËÆü¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¾åµ¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¿¥¤¥à°Ê³°¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¥»¥ë¥Õ¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Æþ²ñ¶â
¡ü¥ì¥Ã¥¹¥ó¥³ー¥¹¡§39,800±ß¡ÊÀÇ¹þ43,780±ß¡Ë
¡ü¥»¥ë¥Õ¥³ー¥¹¡§19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ21,780±ß¡Ë
¢£·î²ñÈñ
¡ü¥ì¥Ã¥¹¥ó¥³ー¥¹
¡¦Ê¿Æü¥Ç¥¤¥×¥é¥ó¡§6,980±ß¡ÊÀÇ¹þ7,678±ß¡ËÊ¿Æü13:00～16:00
¡¦Ê¿Æü¥×¥é¥ó ¡§8,980±ß¡ÊÀÇ¹þ9,878±ß¡ËÊ¿Æü13:00～21:00
¡¦Á´Æü¥×¥é¥ó¡§10,980±ß¡ÊÀÇ¹þ12,078±ß¡ËÊ¿Æü13:00～21:00¡¿ÅÚÆü½Ë9:00～19:00
¢¨Á´Æü¥×¥é¥ó¤Ï¥»¥ë¥Õ¥¿¥¤¥à¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¸þ¤±¤Ë»£±Æ¡¦ÂÎ¸³¿ï»þ¼õÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡Û
<¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè>
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥¤¡¡¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°»ö¶ÈÉô
Ã´Åö: ¿¹ÌÚ¡Ê080-5502-0145¡Ë
E-mail:moriki.y@studioai.jp