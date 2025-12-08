¿·VTuber»öÌ³½ê¡ÖEtileProduction¡Ê¥¨¥Æ¥£¥×¥í¡Ë¡×»ÏÆ°¡ª½éÇÛ¿®¤ÏYouTube¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)20»þ¤«¤é
³ô¼°²ñ¼ÒBlueOrbit¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÏÂÅÄÎÊ¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿VTuber»öÌ³½ê¡ÖEtileProduction¡Ê¥¨¥Æ¥£¥×¥í¡Ë¡×¤«¤é¡¢½é¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È3Ì¾¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥á¥ó¥ÐーÃ£¤Î½Ð²ñ¤¤
3¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤È¤¢¤ë±©º¬¤ÎÆ³¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Î¾ì½ê¤Ç¸òº¹¤¹¤ë¡£
¢§¡Ö¥¨¥Æ¥£¥×¥í¡×¥á¥ó¥Ðー¾Ò²ð
À±ÄÏ¥¼¥Î¡ÊHoshizuka Zeno¡Ë
¤«¤Ä¤ÆËâË¡¤ÇÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿Á¥¾è¤ê¤òÆ³¤¯¹Ò³¤»Î¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·³¤ÍÎ¶²ÉÝ¾É¡£¤¢¤ëÆü¡¢²¿¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎË¾¤à¤â¤Î¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÁÀâ¤ÎÍå¿ËÈ×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ÇÈô¤Ð¤µ¤ìVTuber¤È¤·¤ÆÅ¾À¸¡£±¦¸ª¤Î¥¿¥È¥¥ー¤ÏÍå¿ËÈ×¤¬¥¼¥Î¤òÁª¤ó¤À¾Ú¡£¸Ê¤ò¿®¤¸±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/hoshizukazeno
YouTube¡§https://www.youtube.com/@HoshizukaZeno
ÃÂÀ¸Æü¡§8·î6Æü
Ç¯Îð¡§ÉÔ¾Ü
¿ÈÄ¹¡§168cm
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥«¥ª¥ß¥óÀèÀ¸¡Ê@kaoming775(https://x.com/kaoming775)¡Ë
ÀêÍõ¤Þ¤¤¤Ê¡ÊUrara Maina¡Ë
ÀêÀ±½Ñ»Õ¤Î½÷¤Î»Ò¡£Ì¤Íè¤òÀê¤¨¤ë¤¬»äÍø»äÍß¤ÇÀê¤Ã¤Æ¤ë»ö¤òÀ±¤Ë¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤Æ¤«¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/uraramaina
YouTube¡§https://www.youtube.com/@UraraMaina
ÃÂÀ¸Æü¡§6·î29Æü
Ç¯Îð¡§16ºÐ
¿ÈÄ¹¡§142cm
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤Ï¤ëÀãÀèÀ¸¡Ê@haruyuki_nijyou(https://x.com/haruyuki_nijyou)¡Ë
ÌªÇµ¤·¤È¡ÊMitsuno Shito¡Ë
¤Î¤ó¤Ó¤êµ¤Ê¬²°¤ÊÂç³ØÀ¸¡£¤È¤¢¤ë¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¡¢¤½¤³¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì´¤Ï¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¥Þ¥¹¥¿ー¡ª
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/mitsunoshito
YouTube¡§https://www.youtube.com/@MitsunoShito
ÃÂÀ¸Æü¡§3·î4Æü
Ç¯Îð¡§20ºÐ
¿ÈÄ¹¡§157cm
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃÝ²Ö¥Îー¥ÈÀèÀ¸¡Ê¡÷nano_phan(https://x.com/nano_phan)¡Ë
¢§½éÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥Ç¥Ó¥åーÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
20¡§00～¡¡ÀêÍõ¤Þ¤¤¤Ê¡ÊÇÛ¿®Àè¡§https://www.youtube.com/@UraraMaina¡Ë
20¡§30～¡¡ÌªÇµ¤·¤È¡ÊÇÛ¿®Àè¡§https://www.youtube.com/@MitsunoShito¡Ë
21¡§00～¡¡À±ÄÏ¥¼¥Î¡ÊÇÛ¿®Àè¡§https://www.youtube.com/@HoshizukaZeno¡Ë
21¡§30～¡¡½é¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¡ÊÇÛ¿®Àè¡§https://www.youtube.com/@EtileProduction_official¡Ë
¶áÆüÃæ¤è¤ê¡¢³Æ¥á¥ó¥Ðー¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤òËèÆüÅê¹Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥ëー¥×¤Îº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤äÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@EtileProduction(https://x.com/EtileProduction)¡Ë¤Ç¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤Î¾å¡¢Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§EtileProduction¡Ê¥¨¥Æ¥£¥×¥í¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Etile¡Ê¥¨¥Æ¥£ー¥ì¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Í³¡×¤È¡Ö¸þ¾å¿´¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
EtileProduction¤Ï¡¢VTuber¤È¤¤¤¦Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿ÉñÂæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡È¹¥¤¡É¤ä¡ÈÌÜÉ¸¡É¤òÂº½Å¤·¡¢¼«Í³¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯±©¤Ð¤¿¤±¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»öÌ³½ê¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤È²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢À®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤äµ»½Ñ¤ò½ÀÆð¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ËüÁ´¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤¬EtileProduction¤ÎÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/159060/table/5_1_59e3bf0bab1d24bfa85e9a203fd62ff2.jpg?v=202512080557 ]
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï²¼µ¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
info@etile-production.com