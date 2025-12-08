¥Æ¥¿¥ó¥¸¥§ ¥³¥ó¥È¡¦¥É¡¦¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å ¥í¥¼ ¡¡¿·¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸ 12·î9Æü(²Ð)È¯Çä
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¡Ê³ô¡Ë¤Ï¡Ö¥Æ¥¿¥ó¥¸¥§¡¡¥³¥ó¥È¡¦¥É¡¦¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡¡¥í¥¼¡¡2012¡×¤òÁ´¹ñ¤Ç12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥È¡¦¥É¡¦¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Î¥Ö¥É¥¦¤¬¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿Ç¯¤Ë¤·¤«À¸»º¤µ¤ì¤º¡¢ÆÃµéÈª¤Î¤Ö¤É¤¦¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿ìÔÂô¤Ê¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤Ç¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢12Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÃ°Ç°¤ËÉÓ¤Ç½ÏÀ®¤µ¤ì¡¢Ä¹´ü½ÏÀ®¤Ë¤è¤ëÊ£»¨¤Ê¥¢¥í¥Þ¤È±ß½Ï¤µ¤È±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×¡¡
1.¾¦ÉÊÌ¾
¥Æ¥¿¥ó¥¸¥§ ¥³¥ó¥È¡¦¥É¡¦¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å ¥í¥¼ 2012
2.¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
750ml¤Ó¤ó¡¡¢¨¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤ÇÈ¯Çä
3.ÉÊÌÜ
²Ì¼Â¼ò
4.¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬ ¡¡
12.5¡ó¡¡¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5.È¯ÇäÆü¡¦ÃÏ°è¡¡¡¡
2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦Á´¹ñ
6.»²¹Í¾®Çä²Á³Ê
¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
7.ÃæÌ£ÆÃÄ¹
³ê¤é¤«¤ÇË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢Ìî¤¤¤Á¤´¤ä¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥ì¥Ã¥É¥«¥é¥ó¥È¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢±ß½Ï¤µ¤È±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¡£
¥Æ¥¿¥ó¥¸¥§ ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://www.sapporobeer.jp/wine/taittinger/
¡ã¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¡Ê³ô¡Ë¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー
TEL 0120-207-800