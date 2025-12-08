¡ÚÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡Û·Ð±Ä¿ô»ú¤ò¡ÖÆÉ¤ß²ò¤¯¡×¥³¥Ä¤ò²òÀâ¤·¤¿¤ªÌòÎ©¤Á»ñÎÁ¤ò¸ø³«¡ª
·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Î¡É¼¡¤Î°ì¼ê¡É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë·Ð±Ä»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¡Øbixid¡Ê¥Ó¥µ¥¤¥É¡Ë¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒYK¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§»³¸ý¸©ËÉÉÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¬ËÜÃ¤ÆÁ¡Ë¤Ï¡¢²ñ·×¤ò¶ì¼ê¤È¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¿ô»ú¤ò¡ÖÆÉ¤ß²ò¤¯¡×¥³¥Ä¤ò²òÀâ¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¡Ø¡Ö²ñ·×¤¬¶ì¼ê¡×¤«¤éÃ¦µÑ¡ª½ÅÍ×¿ô»ú¤«¤é·Ð±Ä¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¥³¥Ä¡Ù¤òÌµÎÁ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://bixid.net/whitepaper/20251118.html(https://bixid.net/whitepaper/20251118.html)
·ÇºÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
01¡¥¶¯¤¤²ñ¼Ò¤Ï¥³¥³¤¬°ã¤¦
02¡¥¡Ö¹¶¤á¡×¤«¡Ö¼é¤ê¡×¤«º¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×»ØÉ¸
03¡¥¿ô»ú¤òÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¥³¥Ä
04¡¥¤Þ¤È¤á¡Ö¿ô»ú¤Î²Ä»ë²½¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤Î³µÍ×
·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¤è¤ê¿×Â®¤ËÀµ³Î¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿ô»ú¤«¤é¾õ¶·¤òÆÉ¤ß²ò¤¯²ñ·×¥ê¥Æ¥é¥·ー¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇä¾å¹â¤äÍø±×¤ÏËè·î³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ ¡ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀºâÌ³¾õ¶·¡É¤Þ¤Ç¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖËè·î¤Î¿ô»ú¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢»Ô¾ì¤ä·¹¸þ¤ÎÊÑ²½¤ò¸åÄÉ¤¤¤Ç¤·¤«Âª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃí»ë¤¹¤Ù¤¿ô»ú¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ËÄÉ¤ï¤ìÊ¬ÀÏ»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÊªÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¡É ¤È¡¢²ñ·×¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ì¼ê°Õ¼±¤È¤¤¤¦¡È¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¡É ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºâÌ³²ñ·×¤Î¿ô»ú¤ò½½Ê¬¤Ë·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë³è¤«¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¡È¹¶¤á¤Î·Ð±Ä¤«¼é¤ê¤Î·Ð±Ä¤«¡É¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëºÇ¾®¸Â¤Î½ÅÍ×»ØÉ¸¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢¿ô»ú¤Î¡ÈÅÀ¡É¤«¤é·Ð±Ä¤Î¡ÈÁ´ÂÎÁü¡É¤òÇÄ°®¤¹¤ë»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¤ò¿Þ²ò¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
bixid¡Ê¥Ó¥µ¥¤¥É¡Ë
https://bixid.net/
³ô¼°²ñ¼ÒYK¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë·Ð±Ä»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¤¹¡£Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê²ñ·×¥½¥Õ¥È¤Î¥Çー¥¿¤ËÂÐ±þ¤·¡¢²ñ·×¥Çー¥¿¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤«¤é·î¼¡¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¡¦¸½¾õÊ¬ÀÏ¤ä·Ð±Ä·×²è¤ÎºîÀ®¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤ä²ñ·×»öÌ³½ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¶âÍ»µ¡´ØÅù¤È¥Çー¥¿¤ò¶¦Í¤¹¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ö¥é¥¦¥¶¤ä¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒYK¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒYK¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²¬ËÜ Ã¤ÆÁ
ÀßÎ©Æü¡§1986Ç¯1·î6Æü
½êºßÃÏ¡§»³¸ý¸©ËÉÉÜ»Ôº´ÇÈ1ÃúÌÜ13ÈÖ1¹æ
URL: https://www.yk-planning.com/
YK¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï¡ÖÆÈ¤ê¤Ü¤Ã¤Á·Ð±Ä¼Ô¤ò0¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢Á´¹ñ¤ÎÀÇÍý»Î¡¦²ñ·×»öÌ³½ê¤È¶¦¤ËÃæ¾®´ë¶È¤ËÈ¼Áö¤·¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¡Öº£¡×¤È¡ÖÌ¤Íè¡×¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë·Ð±Ä»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤ÎÃæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Ë²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ò¥ª¥â¥·¥í¤¯¡¢¥Áー¥à¤ä¼Ò°÷¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£