¡ÚÇÀµ¡¶ñ²¦¡Û¥ê¥æー¥¹¤Ë¤è¤ëCO2ºï¸ºÎÌ¤ò½é¸ø³«¡£¥È¥é¥¯¥¿ー¡¦¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¡¦ÅÄ¿¢µ¡¤ÎºÆÍøÍÑ¤À¤±¤Ç¡ÖºÇÄã¤Ç¤âÌó9,700¥È¥ó¡×ºï¸º
Ãæ¸ÅÇÀµ¡¶ñ¤ÎÇã¼è¡¦ÈÎÇä¤òÁ´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¡Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§ÇÀµ¡¶ñ²¦¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ßÀÅÄµÁÏº¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¼«¼Ò¤ÇºÆÀ°È÷¡¦ºÆÈÎÇä¤·¤¿¼çÍ×3µ¡¼ï¡Ê¥È¥é¥¯¥¿ー¡¦¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¡¦ÅÄ¿¢µ¡¡Ë¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖºÇÄã¤Ç¤âÌó9,700¥È¥ó¤ÎCO2ºï¸º¸ú²Ì¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»î»»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÉÊÀ½Â¤»þ¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿´Ä¶Éé²Ù¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë½Û´Ä·¿¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºÆÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë´Ä¶¹×¸¥
ÇÀµ¡¶ñ¤Ï¿·ÉÊÀ½Â¤»þ¤ËÂçÎÌ¤ÎÅ´¹Ý¡¦¼ù»é¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢1Âæ¤¢¤¿¤ê¿ôÉ´～¿ôÀékg¤ÎCO2¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀµ¡¶ñ²¦¤Ç¤Ï2024Ç¯¡¢Á´Å¹ÊÞ¤Ç¥È¥é¥¯¥¿ー2,606Âæ¡¢¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó1,286Âæ¡¢ÅÄ¿¢µ¡1,031Âæ¤òºÆÀ°È÷¡¦ºÆÈÎ¡£¤³¤Î3µ¡¼ï¤Î¤ß¤Ç¡¢Ç¯´ÖÌó9,700¥È¥ó¤ÎCO2ºï¸º¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥¯¥¿ー1Âæ¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·ÉÊÀ½Â¤¤ËÈæ¤ÙÌó2.1¥È¥ó¤ÎCO2ÇÓ½Ð¤òÍÞÀ©¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¡ÖÇÀ¶È¤ÎÎ¢Â¦¤«¤é»Ù¤¨¤ë¡È¸«¤¨¤Ê¤¤Ã¦ÃºÁÇ²½¡É¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥¯¥¿ー¡§2,400£ô ¢ª 300£ô¡ÊÌó87¡óºï¸º¡Ë
¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¡§3,000£ô ¢ª 500£ô¡ÊÌó83¡óºï¸º¡Ë
ÅÄ¿¢µ¡¡§1,200£ô¢ª 200£ô¡ÊÌó83¡óºï¸º¡Ë
¹ç·×¡§11,350£ô¢ª 1,631£ô¡ÊÌó85.6¡óºï¸º¡Ë
¢£¡ÖÇÑ´þ¤·¤Ê¤¤ÇÀ¶È¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï
»ÈÍÑºÑ¤ßÇÀµ¡¶ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¸Î¾ã¤ä¥â¥Ç¥ëÊÑ¹¹¤òÍýÍ³¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÇÀµ¡¶ñ²¦¤Ç¤ÏÀ°È÷»Î¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸¡¦ºÆÀ°È÷¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆÎ®ÄÌ¤ò¼Â¸½¡£Å´»ñ¸»¤äÉôÉÊ¤ÎºÆÍøÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÑ´þÊªºï¸º¡¦¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¸ÅÇÀµ¡¶ñ¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡ÈÃæ¸Å¤òÇä¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸»º¼ÔÍÍ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿µ¡³£¤ò¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÃÏµå¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤½Û´Ä·¿¤ÎÇÀ¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÇÀµ¡¶ñ²¦¤Ïº£¸å¤â¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Í¥Çー¥¿
»î»»´ð½à¡§´Ä¶¾ÊLCA¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡¢Å´¹ÝÀ½ÉÊ1kg¤¢¤¿¤êCO2ÇÓ½ÐÎÌ¡áÌó2.2kg´¹»»
»î»»ÂÐ¾Ý¡§2024Ç¯ÈÎÇä¼ÂÀÓ¡Ê¥È¥é¥¯¥¿ー2,606Âæ¡¢¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó1,286Âæ¡¢ÅÄ¿¢µ¡1,031Âæ¡Ë
»î»»ÊýË¡¡§¿·ÉÊÀ½Â¤»þÇÓ½ÐÎÌ － ºÆÀ°È÷»þÇÓ½ÐÎÌ
