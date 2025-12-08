¡ÖFOOD STYLE JAPAN 2026 ¡ã´ØÀ¾¡ä¡¿¥éー¥á¥ó»º¶ÈÅ¸ in Kansai¡×¡ÚÄ°¹ÖÌµÎÁ¡Û¥»¥ß¥Êー¼Â»Ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
´ØÀ¾·÷¤Î¼òÂ¢¤ÎÊý¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤·¤¤ÆüËÜ¼ò¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë»î°ûÉÕ¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò·Ð¤Æ¡ÈÌ¤Íè¤Î¿©¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÂçºåÉÜ±ÉÍÜ»Î²ñ¡ßÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî½ÐÅ¸´ë¶È¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¹Ö±é¤ä¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¹Ö±é¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³°¿©¡¦Ãæ¿©¡¦¾®Çä¤Ê¤É¡¢¿©¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤ÞÉ¬Ä°¤Î¥»¥ß¥Êー¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´Ä°¹Ö¤Ë¤ÏÍè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Íè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é :
https://foodstyle.jp/kansai/attendance.php
¥»¥ß¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à
¢£³«ºÅ»þ´Ö
¡¡¥»¥ß¥Êー¥¿¥¤¥È¥ë
¡¡²ñ¼ÒÌ¾¡¦ÃÄÂÎÌ¾¡¿Éô½ð¡¦Ìò¿¦¡¿¹Ö»ÕÌ¾
¡Î1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ï
¢£10¡§30～11¡§20 ¡ÎB¡¾1¡Ï
¡¡³°¿©»º¶È¤ÎÂ¿³Ñ²½¡¦Â¿Å¹ÊÞ²½¤Î»ëÅÀ ～Ç¯¾¦µ¬ÌÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÁÈ¿¥¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÆ¹½ÃÛ～
¡¡Âçºå¹ñºÝÂç³Ø ·Ð±Ä·ÐºÑ³ØÉô ·Ð±Ä³Ø²Ê ¶µ¼ø
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¶¨²ñ ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¸¦µæ²ñ ²ñÄ¹ »³²¬ Íº¸Ê »á
¢£11¡§00～11¡§50 ¡ÎA¡¾1¡Ï
¡¡¡ã°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂçºå³°¿©»º¶È¶¨²ñ¡ÊORA¡Ë ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡ä
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸å¤Î¿©¥Ó¥¸¥Í¥¹ºÇÁ°Àþ～¿·¤¿¤Ê»Ô¾ìµ¡²ñ¤ÈÀïÎ¬～
¡¡ÀéË¼³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ãæ°æ ´ÓÆó »á
¢£11¡§50～12¡§40 ¡ÎB¡¾2¡Ï
¡¡Google¸ý¥³¥ß¡õ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É½¸µÒ¡ªÀ®¸ù¤¹¤ë¿©¶È³¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒWeBridge WEB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô ¥Áー¥Õ ÅÏîµ µ®»Ë »á
¢£13¡§10～14¡§00 ¡ÎB¡¾3¡Ï
¡¡»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê Âç¿Ã´±Ë¼¿·»ö¶È¡¦¿©ÉÊ»º¶ÈÉô ´ë²è¥°¥ëー¥× ´ë²è¥°¥ëー¥×Ä¹ ÅÏîµ ¹À»Ë »á
¢£13¡§40～14¡§30 ¡ÎA¡¾3¡Ï
¡¡¡ã°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡ä
¡¡Ãæ¾®¿©»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤È¥í¥Ü¥Ã¥È³èÍÑ
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ AI¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¿ä¿Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó Ã´Åö¥Õ¥§¥íー ²®Ìî Éð »á
¢£15¡§00～16¡§30 ¡ÎB¡¾4¡Ï
¡¡¡ã¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÂçºåÉÜ±ÉÍÜ»Î²ñ ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡ä
¡¡¡ÖÌ¤Íè¤Î¿©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë～Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¼¨¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÀïÎ¬～
¡¡¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÂçºåÉÜ±ÉÍÜ»Î²ñ ²ñÄ¹ Æ£¸¶ À¯²Å »á
¡¡¥¥ê¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ø¥ë¥¹¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹»ö¶ÈÉô ÊÒ¶Í ¾½ »á
¡¡¥¯¥Ã¥¯¥Ç¥ê³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä´ë²è¼¼ ²£»³ ºÌ »á
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÌÀ¼£ ¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ç¥¤¥êー»ö¶ÈËÜÉô È¯¹Ú¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô ¿ÜÀî Íµ²ð »á
¡¡¥ñ¥¹¥Óー¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ³«È¯À¸»º¥°¥ëー¥× Ãæ±û¸¦µæ½ê µ¡Ç½À¸¦µæ³«È¯¥æ¥Ë¥Ã¥È ²¸ÅÄ ¹À¹¬ »á
¢£15¡§10～16¡§30 ¡ÎA¡¾4¡Ï
¡¡¡ãKAKUYASU DEXPO 2026 in OSAKA ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡ä
¡¡ÆüËÜ¼òºÆÈ¯¸«¡ª´ØÀ¾¤Î¼òÂ¢¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤à¿·¤·¤¤°û¤ßÊýÄó°Æ¥»¥ß¥Êー¡Ê»î°ûÉÕ¤¡Ë
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¯¥ä¥¹ ÈÎÇäÂ¥¿Ê´ë²èÉô BtoBÈÎÂ¥´ë²è²Ý ²ÝÄ¹ ÂçÌî °êÈþ »á
¡¡µÆÀµ½¡¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò À¸»ºËÜÉô¡¦Áí¹ç¸¦µæ½ê ¼èÄùÌò À¸»ºËÜÉôÄ¹ ·ó Áí¹ç¸¦µæ½êÄ¹ ¹â¶¶ ½ÓÀ® »á
¡¡·î·Ë´§³ô¼°²ñ¼Ò Áí¹ç¸¦µæ½ê À½ÉÊ³«È¯²Ý ²ÝÄ¹ ¾®¹â ÆØ»Ë »á
¡¡Ý¯Àµ½¡³ô¼°²ñ¼Ò ±Ä¶ÈËÜÉô ËÜ¼Ò±Ä¶ÈÉô ±Ä¶È²Ý ·¸Ä¹ ¾¾ËÜ ·ò¸ã »á
¡¡Êõ¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò ¾¦ÉÊÂè»°Éô´ë²è²Ý ÀìÇ¤²ÝÄ¹ Æ£ÅÄ ´²»Ò »á
¡¡¶ÌÇµ¸÷¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò ËÜ¼Ò±Ä¶ÈÉô ÉôÄ¹ ¶â»Ò ¿¿°ì »á
¡Î1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ï
¢£10¡§30～11¡§20 ¡ÎA¡¾5¡Ï
¡¡ÂçºåÈÇ¿©¤Î°ÂÁ´°Â¿´Ç§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡ÂçºåÉÜ ·ò¹¯°åÎÅÉôÀ¸³è±ÒÀ¸¼¼ ¿©¤Î°ÂÁ´¿ä¿Ê²Ý ¼çºº ¾®ÁÒ ÆàÊæÈþ »á
¢£11¡§50～12¡§40 ¡ÎA¡¾6¡Ï
¡¡¡ãS1¥µー¥Ðー¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡ä
¡¡¸ÄÅ¹¤Î¶¯¤ß¤òºÇÂç²½¡ªÂç¼ê¥Á¥§ー¥ó¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡Öå«¡×¤Ç¤Ä¤¯¤ëÄ¶¼ÂÁ©¥ê¥Ôー¥¿ー½¸µÒ½Ñ
¡¡Å´ÈÄ¥Ð¥ë ¥é¥°ー ¸Ä¿ÍÅ¹¥ªー¥Êー À¶¿å ¾©Í§ »á
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥×¥ê¥é¥Ü ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿ûÌî ÁÔµª »á
¢£13¡§10～14¡§00 ¡ÎA¡¾7¡Ï
¡¡¿©¤È³¹¤ÎÌ¤ÍèÊÔ½¸²ñµÄ
¡¡Meets Regional ÊÔ½¸Ä¹ ¾¾Èø ½¤Ê¿ »á
¡¡JRÀ¾ÆüËÜSC³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò ¥«¥ó¥Ñ¥ËーÅý³çËÜÉô ÉôÄ¹ ½®ËÜ ·Ã »á
¡¡¥ëー¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ »û±ò ¹î¹À »á
¢£13¡§10～14¡§00 ¡ÎB¡¾7¡Ï
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸ºÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡´ØÀ¾SDGs¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸ºÊ¬²Ê²ñ ZERO FOOD WASTE ÃæÈø ¿ºÆà »á
¢£14¡§30～15¡§20 ¡ÎA¡¾8¡Ï
¡¡¡Ö¥«¥ìー¤Ê¤ëËÜÃª(R)¡×¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÌî¥¨ー¥¹¤ÎÈÎÇäÀïÎ¬
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥¹ ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ ÈøÃÏ µ®»Ö »á
¢£14¡§30～15¡§20 ¡ÎB¡¾8¡Ï
¡¡°ì¼¡»º¶È¤Ç¤Ä¤Ê¤°·ò¹¯¤ÈÃÏ°è¤Î¥ß¥é¥¤ ～¥Æ¥í¥ïー¥ë¤ò¼é¤ëÎ®ÄÌ¤Î¿·¤¿¤ÊÌò³ä～
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¿®Ç»²°¿©ÉÊ ±Ä¶ÈËÜÉô ¾¦ÉÊÉôÉôÄ¹ ´äºê ÃéÇ· »á
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥â¥¹¿©ÉÊ ¤¦¤ó¤È·ò¹¯ »ö¶ÈÉô »ö¶ÈÉôÄ¹ Ô¤°æ ÂçÊå »á
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥ä¥Ê¥®¾®ÁÒ²° ÀìÌ³¼èÄùÌò ÌøËÜ ·ò°ì »á
¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://foodstyle.jp/kansai/seminar.php
FOOD STYLE JAPAN 2026 ¡ã´ØÀ¾¡ä¡¿¥éー¥á¥ó»º¶ÈÅ¸ in Kansai ³«ºÅ³µÍ×
²ñ´ü¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10¡§00～17¡§00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï16¡§00¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå 1¡¦2¹æ´Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢§¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¢§
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.intex-osaka.com/jp/access/
Íè¾ìÊýË¡¡§»öÁ°ÅÐÏ¿À©
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://foodstyle.jp/kansai/attendance.php
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§FOOD STYLE JAPAN 2026 ¡ã´ØÀ¾¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://foodstyle.jp/kansai/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥éー¥á¥ó»º¶ÈÅ¸ in Kansai
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://ramenexpo.jp/osaka.php