¡ÖFOOD STYLE JAPAN 2026 ¡ã´ØÀ¾¡ä¡¿¥éー¥á¥ó»º¶ÈÅ¸ in Kansai¡×¡ÚÄ°¹ÖÌµÎÁ¡Û¥»¥ß¥Êー¼Â»Ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

´ØÀ¾·÷¤Î¼òÂ¢¤ÎÊý¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤·¤¤ÆüËÜ¼ò¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë»î°ûÉÕ¤­¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò·Ð¤Æ¡ÈÌ¤Íè¤Î¿©¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÂçºåÉÜ±ÉÍÜ»Î²ñ¡ßÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî½ÐÅ¸´ë¶È¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¹Ö±é¤ä¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¹Ö±é¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


³°¿©¡¦Ãæ¿©¡¦¾®Çä¤Ê¤É¡¢¿©¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤ÞÉ¬Ä°¤Î¥»¥ß¥Êー¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£





¢¨¤´Ä°¹Ö¤Ë¤ÏÍè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£



Íè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é :
https://foodstyle.jp/kansai/attendance.php


¥»¥ß¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à

¢£³«ºÅ»þ´Ö


¡¡¥»¥ß¥Êー¥¿¥¤¥È¥ë


¡¡²ñ¼ÒÌ¾¡¦ÃÄÂÎÌ¾¡¿Éô½ð¡¦Ìò¿¦¡¿¹Ö»ÕÌ¾


¡Î1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ï



¢£10¡§30～11¡§20 ¡ÎB¡¾1¡Ï


¡¡³°¿©»º¶È¤ÎÂ¿³Ñ²½¡¦Â¿Å¹ÊÞ²½¤Î»ëÅÀ ～Ç¯¾¦µ¬ÌÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÁÈ¿¥¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÆ¹½ÃÛ～


¡¡Âçºå¹ñºÝÂç³Ø ·Ð±Ä·ÐºÑ³ØÉô ·Ð±Ä³Ø²Ê ¶µ¼ø


¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¶¨²ñ ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¸¦µæ²ñ ²ñÄ¹ »³²¬ Íº¸Ê »á



¢£11¡§00～11¡§50 ¡ÎA¡¾1¡Ï


¡¡¡ã°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂçºå³°¿©»º¶È¶¨²ñ¡ÊORA¡Ë ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡ä


¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸å¤Î¿©¥Ó¥¸¥Í¥¹ºÇÁ°Àþ～¿·¤¿¤Ê»Ô¾ìµ¡²ñ¤ÈÀïÎ¬～


¡¡ÀéË¼³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ãæ°æ ´ÓÆó »á



¢£11¡§50～12¡§40 ¡ÎB¡¾2¡Ï


¡¡Google¸ý¥³¥ß¡õ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É½¸µÒ¡ªÀ®¸ù¤¹¤ë¿©¶È³¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬


¡¡³ô¼°²ñ¼ÒWeBridge WEB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô ¥Áー¥Õ ÅÏîµ µ®»Ë »á



¢£13¡§10～14¡§00 ¡ÎB¡¾3¡Ï


¡¡»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê Âç¿Ã´±Ë¼¿·»ö¶È¡¦¿©ÉÊ»º¶ÈÉô ´ë²è¥°¥ëー¥× ´ë²è¥°¥ëー¥×Ä¹ ÅÏîµ ¹À»Ë »á



¢£13¡§40～14¡§30 ¡ÎA¡¾3¡Ï


¡¡¡ã°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡ä


¡¡Ãæ¾®¿©»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤È¥í¥Ü¥Ã¥È³èÍÑ


¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ AI¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¿ä¿Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó Ã´Åö¥Õ¥§¥íー ²®Ìî Éð »á



¢£15¡§00～16¡§30 ¡ÎB¡¾4¡Ï


¡¡¡ã¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÂçºåÉÜ±ÉÍÜ»Î²ñ ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡ä


¡¡¡ÖÌ¤Íè¤Î¿©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë～Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¼¨¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÀïÎ¬～


¡¡¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÂçºåÉÜ±ÉÍÜ»Î²ñ ²ñÄ¹ Æ£¸¶ À¯²Å »á


¡¡¥­¥ê¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ø¥ë¥¹¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹»ö¶ÈÉô ÊÒ¶Í ¾½ »á


¡¡¥¯¥Ã¥¯¥Ç¥ê³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä´ë²è¼¼ ²£»³ ºÌ »á


¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÌÀ¼£ ¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ç¥¤¥êー»ö¶ÈËÜÉô È¯¹Ú¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô ¿ÜÀî Íµ²ð »á


¡¡¥ñ¥¹¥Óー¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ³«È¯À¸»º¥°¥ëー¥× Ãæ±û¸¦µæ½ê µ¡Ç½À­¸¦µæ³«È¯¥æ¥Ë¥Ã¥È ²¸ÅÄ ¹À¹¬ »á



¢£15¡§10～16¡§30 ¡ÎA¡¾4¡Ï


¡¡¡ãKAKUYASU DEXPO 2026 in OSAKA ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡ä


¡¡ÆüËÜ¼òºÆÈ¯¸«¡ª´ØÀ¾¤Î¼òÂ¢¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤à¿·¤·¤¤°û¤ßÊýÄó°Æ¥»¥ß¥Êー¡Ê»î°ûÉÕ¤­¡Ë


¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¯¥ä¥¹ ÈÎÇäÂ¥¿Ê´ë²èÉô BtoBÈÎÂ¥´ë²è²Ý ²ÝÄ¹ ÂçÌî °êÈþ »á


¡¡µÆÀµ½¡¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò À¸»ºËÜÉô¡¦Áí¹ç¸¦µæ½ê ¼èÄùÌò À¸»ºËÜÉôÄ¹ ·ó Áí¹ç¸¦µæ½êÄ¹ ¹â¶¶ ½ÓÀ® »á


¡¡·î·Ë´§³ô¼°²ñ¼Ò Áí¹ç¸¦µæ½ê À½ÉÊ³«È¯²Ý ²ÝÄ¹ ¾®¹â ÆØ»Ë »á


¡¡Ý¯Àµ½¡³ô¼°²ñ¼Ò ±Ä¶ÈËÜÉô ËÜ¼Ò±Ä¶ÈÉô ±Ä¶È²Ý ·¸Ä¹ ¾¾ËÜ ·ò¸ã »á


¡¡Êõ¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò ¾¦ÉÊÂè»°Éô´ë²è²Ý ÀìÇ¤²ÝÄ¹ Æ£ÅÄ ´²»Ò »á
¡¡¶ÌÇµ¸÷¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò ËÜ¼Ò±Ä¶ÈÉô ÉôÄ¹ ¶â»Ò ¿¿°ì »á



¡Î1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ï



¢£10¡§30～11¡§20 ¡ÎA¡¾5¡Ï


¡¡ÂçºåÈÇ¿©¤Î°ÂÁ´°Â¿´Ç§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©


¡¡ÂçºåÉÜ ·ò¹¯°åÎÅÉôÀ¸³è±ÒÀ¸¼¼ ¿©¤Î°ÂÁ´¿ä¿Ê²Ý ¼çºº ¾®ÁÒ ÆàÊæÈþ »á



¢£11¡§50～12¡§40 ¡ÎA¡¾6¡Ï


¡¡¡ãS1¥µー¥Ðー¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡ä


¡¡¸ÄÅ¹¤Î¶¯¤ß¤òºÇÂç²½¡ªÂç¼ê¥Á¥§ー¥ó¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡Öå«¡×¤Ç¤Ä¤¯¤ëÄ¶¼ÂÁ©¥ê¥Ôー¥¿ー½¸µÒ½Ñ


¡¡Å´ÈÄ¥Ð¥ë ¥é¥°ー ¸Ä¿ÍÅ¹¥ªー¥Êー À¶¿å ¾©Í§ »á


¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥×¥ê¥é¥Ü ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿ûÌî ÁÔµª »á



¢£13¡§10～14¡§00 ¡ÎA¡¾7¡Ï


¡¡¿©¤È³¹¤ÎÌ¤ÍèÊÔ½¸²ñµÄ


¡¡Meets Regional ÊÔ½¸Ä¹ ¾¾Èø ½¤Ê¿ »á


¡¡JRÀ¾ÆüËÜSC³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò ¥«¥ó¥Ñ¥ËーÅý³çËÜÉô ÉôÄ¹ ½®ËÜ ·Ã »á


¡¡¥ëー¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ »û±ò ¹î¹À »á



¢£13¡§10～14¡§00 ¡ÎB¡¾7¡Ï


¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸ºÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¡¡´ØÀ¾SDGs¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸ºÊ¬²Ê²ñ ZERO FOOD WASTE ÃæÈø ¿ºÆà »á



¢£14¡§30～15¡§20 ¡ÎA¡¾8¡Ï


¡¡¡Ö¥«¥ìー¤Ê¤ëËÜÃª(R)¡×¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÌî¥¨ー¥¹¤ÎÈÎÇäÀïÎ¬


¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥¹ ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ ÈøÃÏ µ®»Ö »á



¢£14¡§30～15¡§20 ¡ÎB¡¾8¡Ï


¡¡°ì¼¡»º¶È¤Ç¤Ä¤Ê¤°·ò¹¯¤ÈÃÏ°è¤Î¥ß¥é¥¤ ～¥Æ¥í¥ïー¥ë¤ò¼é¤ëÎ®ÄÌ¤Î¿·¤¿¤ÊÌò³ä～


¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¿®Ç»²°¿©ÉÊ ±Ä¶ÈËÜÉô ¾¦ÉÊÉôÉôÄ¹ ´äºê ÃéÇ· »á


¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥â¥¹¿©ÉÊ ¤¦¤ó¤È·ò¹¯ »ö¶ÈÉô »ö¶ÈÉôÄ¹ Ô¤°æ ÂçÊå »á


¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥ä¥Ê¥®¾®ÁÒ²° ÀìÌ³¼èÄùÌò ÌøËÜ ·ò°ì »á



¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://foodstyle.jp/kansai/seminar.php


FOOD STYLE JAPAN 2026 ¡ã´ØÀ¾¡ä¡¿¥éー¥á¥ó»º¶ÈÅ¸ in Kansai ³«ºÅ³µÍ×

²ñ´ü¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦29Æü¡ÊÌÚ¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10¡§00～17¡§00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï16¡§00¤Þ¤Ç¡Ë


²ñ¾ì¡¡¡¡¡§¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå 1¡¦2¹æ´Û


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢§¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¢§


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.intex-osaka.com/jp/access/



Íè¾ìÊýË¡¡§»öÁ°ÅÐÏ¿À©


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://foodstyle.jp/kansai/attendance.php



¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§FOOD STYLE JAPAN 2026 ¡ã´ØÀ¾¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://foodstyle.jp/kansai/


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥éー¥á¥ó»º¶ÈÅ¸ in Kansai


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://ramenexpo.jp/osaka.php