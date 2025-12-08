°¤ÁÉ¤¯¤Þ¤â¤È¶õ¹Á¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª¡Ú°áÎàÀìÍÑ¼«Æ°°µ½Ì¥µー¥Ó¥¹¡ÛÂÎ¸³·¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼ÒSJOY¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Àî¸ý ÁêÈþ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢°¤ÁÉ¤¯¤Þ¤â¤È¶õ¹Á¤Ç¡Ö°áÎàÀìÍÑ¼«Æ°°µ½Ìµ¡¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë°µ½Ì¥µー¥Ó¥¹¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/83711/table/10_1_f562c7d090e24661127013e3331d1fe7.jpg?v=202512081059 ]
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£°áÎàÀìÍÑ¼«Æ°°µ½Ì¥µー¥Ó¥¹¡ÖPocket Tips¡×¤È¤Ï
°µ½Ì¤µ¤ì¤ëÁ°¤ÎÍÎÉþ¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë°µ½Ì¤µ¤ì¤¿ÍÎÉþ¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë
¡Ö°áÎàÀìÍÑ¼«Æ°°µ½Ìµ¡¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¡ØPocket Tips¡Ê¥Ý¥±¥Ã¥È ¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ë¡Ù¤Ï¡¢ÍÎÉþ¤Ê¤É¤Î°áÎà¤òÀìÍÑ¤Îµ¡³£¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ìó1Ê¬´Ö¤Ç ¡È¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¢¨¡É ¤Ë°µ½Ì¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£°áÎà¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼«Æ°¤Ç°µ½Ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥´¥ß¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¹Á¤Ç°áÎà¤ò°µ½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤Î²ÙÊª¤ò²¿ÅÙ¤âÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿¤êÀ°Íý¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ªÅÚ»º¤òÆþ¤ì¤ë¥¹¥Úー¥¹¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°áÎà¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÂç1/7¥µ¥¤¥º¤Þ¤Ç°µ½Ì¤µ¤ì¤Þ¤¹
¢£¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÇØ·Ê
2024Ç¯¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÍÍ»Ò
¶áÇ¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢Î¹µÒ¤Î²ÙÊª¾Ê¥¹¥Úー¥¹²½¤Ê¤ÉÍøÊØÀ¸þ¾å¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶õ¹ÁÂ¦¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¶õ¹Á¤Ç¤Î¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹ÉÔË¡Åê´þÌäÂê¤Ê¤É¤â¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤Ï100Ì¾°Ê¾å¤ÎÊý¤¬¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤ê¡¢89¡ó¤ÎÊý¤¬¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤ò´õË¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍøÊØÀ¤ä¾Ê¥¹¥Úー¥¹²½¤ÎÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶õ¹Á¤Ë¡Ö°áÎàÀìÍÑ¼«Æ°°µ½Ìµ¡¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ä°áÎà¤ÎÉÔË¡Åê´þÌäÂê²ò·è¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëÁàºî¤ä°µ½Ì»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ê¤É¡¢¡Ö°áÎàÀìÍÑ¼«Æ°°µ½Ìµ¡¡×¤Î²þÎÉ¤ò¼Â»Ü¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿®ÍêÀ¡¦¼ÂÍÑÀ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¾ÜºÙ
¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç°µ½Ì¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò
¶õ¹ÁÆâ¤Ë¡Ö°áÎàÀìÍÑ¼«Æ°°µ½Ìµ¡¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë°µ½ÌÂÎ¸³¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¹ÁÆâ¤Î¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ä¥Ù¥ó¥Á¤Ê¤É¤Ç²ÙÊª¤ÎÆþ¤ìÄ¾¤·¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢ÃåÍÑ¸å¤Î°áÎà¤¬¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¾®¤µ¤¯°µ½Ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥àー¥º¤ËÀ°Íý¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤ä¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î´üÂÔ¸ú²Ì
¡Ö°áÎàÀìÍÑ¼«Æ°°µ½Ìµ¡¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ°áÎà¤ò°µ½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¹µÒ¤Î²ÙÊª¤«¤µ¤Ð¤ê¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤ä¶õ¹ÁÆâ¤Ç¤Î²ÙÊªÀ°Íý¡¢¤ªÅÚ»º¤ÎÄÉ²Ã¹ØÆþ»þ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ä°áÎà¤ÎÉÔË¡Åê´þÌäÂê¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î°ì½õ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
2024Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¶õ¹Á¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¶õ¹Á¤Ø¤Î¡Ö°áÎàÀìÍÑ¼«Æ°°µ½Ìµ¡¡×¤ÎËÜ³ÊÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶õ¹Á¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÃÊ³¬Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢°µ½Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¹µÒ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤ä°áÎà¼ýÇ¼¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¶¨ÎÏ¡§·§ËÜ¹ñºÝ¶õ¹Á³ô¼°²ñ¼Ò
·§ËÜ¹ñºÝ¶õ¹Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê https://www.kumamoto-airport.co.jp/ ¡Ë
°¤ÁÉ¤¯¤Þ¤â¤È¶õ¹Á¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë·§ËÜ¹ñºÝ¶õ¹Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÈÃÏ°è¤Ë¤Ò¤é¤«¤ì¤¿¶å½£¥»¥ó¥È¥é¥ë¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹Ò¶õ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î½¼¼Â¤ä¶õ¹Á¼þÊÕ¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð¡¢¸òÎ®¿Í¸ý³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¤¬´°Á´·ú¤ÆÂØ¤¨¤È¤·¤Æ¶¡ÍÑ³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢³«ÊüÅª¤«¤ÄÀ¶·é´¶°î¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒSJOY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSJOY
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§Àî¸ý ÁêÈþ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©136-0071 ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èµµ¸Í3-1-2
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÍÎÉþÀìÍÑ¼«Æ°°µ½Ìµ¡¤Î³«È¯¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ëOEM¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ëODM¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÎÍ¢½ÐÆþµÚ¤ÓÈÎÇä
ÀßÎ©¡§ 2019Ç¯10·î1Æü
URL¡§https://www.sjoy.info/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Ã´ÅöÉô½ð¡§¿·µ¬»ö¶ÈÉô
Ã´Åö¡§Àî¸ý¡¦ÀÐÅÄ
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§sjoy.co.inc@sjoy.info