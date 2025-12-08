¡ÚµÌÄÌ¤ê¥ß¥ä¥Á¥¯APAS¸ÂÄê¡Û¼«Ëý¤Î¿·ºî¡ª¡ÉÀäÉÊ¤â¤ÄÆé¤È¾ÆÆù¤ÎÂçËþÂ¥³ー¥¹¡É¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥ä¥Á¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Á¥¥ö»³ Í´Æó¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÚµÌÄÌ¤ê¥ß¥ä¥Á¥¯APAS¡Û¤Ë¤Æ¡¢¡ÉAPASÉûÅ¹Ä¹¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Î¤â¤ÄÆé～¤³¤À¤ï¤ê¤Îµí¹ü¥¹ー¥×¤â¤ÄÆé¥³ー¥¹(¾ÆÆùÉÕ¤)～¡É¤òÎáÏÂ7Ç¯12·î8Æü(·î)¤«¤éÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
6Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤â¤ÄÆé¤È¾ÆÆù¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤ëÂçËþÂ¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡ª
ºòÇ¯¡¢¡ÉÂçÍä²ÏÈÊ¤ß¤ä¤Á¤¯¡É¤ÇÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿µí¹ü¥Ùー¥¹¤Î¥¹ー¥×¤ò¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ËºÇ¯²ñ¤äÍ§¿Í¡¦²ÈÂ²¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡ÛµÌÄÌ¤ê¥ß¥ä¥Á¥¯APAS
¡ÚÅ¹ÊÞHP¡Ûhttps://rest.miyachiku.jp/tatibana/
¡ã¥³ー¥¹ÆâÍÆ¡ä
¡¦¾®È
¡¦¾ÆÆù»°¼ï(µÜºêµí¡¢µÜºê¥Ö¥é¥ó¥É¥Ýー¥¯¡¢µÜºê¸©»º¼ã·Ü)
¡¦¤â¤ÄÆé
¡¦¡º¤Î»¨¿æ
¡¦°û¤ßÊüÂê(90Ê¬)
¡ãÎÁ¶â¡ä
¢£´¥ÇÕÍÑÀ¸¥Óー¥ë1ÇÕ¤Þ¤Ç
¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¡¡5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£À¸¥Óー¥ë°û¤ßÊüÂê
¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¡¡6,050±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¤½¤ÎÂ¾¡ä
¢¨¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¤Î¤ß¤Î¤´Äó¶¡
¢¨3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÍ×Í½Ìó
¢¨¤ªÀÊ120Ê¬À©
¢¨6Ì¾ÍÍ¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
µÌÄÌ¤ê¥ß¥ä¥Á¥¯APAS¡¡¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
ÃÄÂÎÍÍ¤«¤é¤´²ÈÂ²¡¦¤´Í§¿Í¤Çµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ÆÆù¤Ï¡¢¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÅ´ÈÄ¾Æ¤âµÇ°Æü¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÂ¿¿ô¤´ÍèÅ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÅ¹Ì¾¡§¾ÆÆù¡¦Å´ÈÄ¾Æ¥¹¥Æー¥ µÌÄÌ¤ê¥ß¥ä¥Á¥¯APAS
¡üÅÅÏÃ¡§0985-31-8929
¡ü½»½ê¡§¢©880-0001¡¡µÜºê¸©µÜºê»ÔµÌÄÌÀ¾3-10-36¡Ê³ô¡ËÀ¾Â¼¥Ó¥ëÃÏ²¼£±³¬
¡ü¥¢¥¯¥»¥¹¡§µÜºê±Ø¤«¤é¥¿¥¯¥·ー¡¦¼ÖÌó5Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µÜºê¶õ¹Á¤«¤é¥¿¥¯¥·ー¡¦¼ÖÌó30Ê¬
¡ü±Ä¶È»þ´Ö¡§¥é¥ó¥Á¡§11:30～14:30¡ÊL.O.14:00¡Ë¡¡¡¡ºÇ½ª°ÆÆâ13¡§30
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥£¥Êー¡§17:00～22:00¡ÊL.O.21:30¡Ë¡¡ºÇ½ª°ÆÆâ20¡§30
¡üÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¡üºÂÀÊ¿ô¡§110ÀÊ¡ÊºÂÉß66ÀÊ / ¥Æー¥Ö¥ë24ÀÊ / Å´ÈÄ¾Æ20ÀÊ¡Ë¡¡¡¡¡¡
■店舗HP:https://rest.miyachiku.jp/tatibana/
¡üÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡§https://r.gnavi.co.jp/mu0g83fu0000/
³°´Ñ
¾ÆÆùÀÊ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥ä¥Á¥¯ ¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡üËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¹âºêÄ®ÂçÌ¶ÅÄ4251-3
¡üÅÅÏÃ¡§0986-62-2901
■会社HP:https://miyachiku.jp/
■レストラン:https://rest.miyachiku.jp/
¡¡➤µÜºê¸©¡ÎÂçÍä²ÏÈÊ¤ß¤ä¤Á¤¯¡Ï¡Î°ì¥ÃÍÕ¥ß¥ä¥Á¥¯¡Ï¡ÎµÌÄÌ¤ê¥ß¥ä¥Á¥¯APAS¡Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Î¤È¤ó¤«¤Ä¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¥ß¥ä¥Á¥¯¡Ï
¡¡➤Ê¡²¬¸©¡ÎÇîÂ¿¤ß¤ä¤Á¤¯¡Ï
¡¡➤ÂçºåÉÜ¡Î¿´ºØ¶¶¤ß¤ä¤Á¤¯ ¤ß¤ä¤¶¤´Û¡Ï
¡¡➤²Æì¸©¡ÖÆáÇÆ¤ß¤ä¤Á¤¯¡×
