¡Ö¥ñ¥Ó¥¹ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥ê¥åー ¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥ó¡×¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ê¤É¤Ç12·î9Æü(²Ð)¤«¤é½ç¼¡¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò




¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»þ¾¾¹À¡¢°Ê²¼¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë)¤Ï¡Ö¥ñ¥Ó¥¹ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥ê¥åー ¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥ó¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¥¤¥Èー¥èー¥«¥Éー¡¢¥èー¥¯¡¢¥èー¥¯¥Ù¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¤É¤Ç12·î9Æü(²Ð)¤«¤é½ç¼¡¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£(Ãí1)



ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾®ÇþÇþ²ê(Ãí2)¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤Î¥ñ¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£



¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢Åß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õ¤Ë¥­¥é¥­¥é¤Èµ±¤¯ÂÀÍÛ¤ÎÀ¶¡¹¤·¤µ¤ò¥´ー¥ë¥É¤È¥·¥ë¥Ðー¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç


É½¸½¤·¡¢¤½¤³¤ËÀÄ¿§¤Î¥í¥´¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆÅß¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




²¹¤«¤¤Éô²°¤ÇÅß¤ÎÀ¶¡¹¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤­¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£¾¦ÉÊ³µÍ×


1.¾¦ÉÊÌ¾


¥ñ¥Ó¥¹ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥ê¥åー ¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥ó



2.¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸


350ml´Ì¡¢500ml´Ì



3.ÉÊÌÜ


¥Óー¥ë



4.¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬


5.5¡ó



5.½ã¥¢¥ë¥³ー¥ëÎÌ


350ml´Ì¡§15.4g¡¢500ml´Ì¡§22g



6.È¯ÇäÆü¡¦ÃÏ°è


2025Ç¯12·î9Æü(²Ð)¤«¤é½ç¼¡¡¦Á´¹ñ



7.ÃæÌ£ÆÃÄ¹


¡¦¤Ê¤á¤é¤«¤Ê°û¤ß¸ý¤ÈÎÃ¤ä¤«¤Ê¸åÌ£¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¥³¥ê¥¢¥ó¥Àー¥·ー¥É¤ò»ÈÍÑ


¡¦¾®ÇþÇþ²ê¤ò°ìÉô»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤Î¥ñ¥Ó¥¹



8.ÈÎÇäÅ¹ÊÞ


Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¥¤¥Èー¥èー¥«¥Éー¡¢¥èー¥¯¡¢¥èー¥¯¥Ù¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¤É¡ÊÃí1¡Ë



¡Ú¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û


¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¡Ê³ô¡Ë¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー


TEL 0120-207-800