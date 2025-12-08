¡Útamaoworld¡ßSanrio characters¡Û¾¾²°¶äºÂ¤Ë¤Æ¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×³«ºÅ
2025Ç¯12·î17Æü～25Æü¡¢¾¾²°¶äºÂ3³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¡¢tamaoworld¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ
tamaoworld¡Ê¥¿¥Þ¥ª¥ïー¥ë¥É¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¡¢¾¾²°¶äºÂ¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
²ñ´ü¤Ï2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¥³ー¥Òー¥«¥Ã¥×¤ä´ÑÍ÷¼Ö¤ò³Ú¤·¤à¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤ò¡¢
Á¡ºÙ¤Ê»É½«¤È¤¤é¤á¤¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥ì¥¶ー¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¤ªºâÉÛ¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡ÖSanrio characters Carnival Dream¡×¤¬Àè¹ÔÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥ì¥¶ー¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ëµ±¤¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¤È¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥·¥ë¥Ðー¤Î2¿§Å¸³«¡£
¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ä¥«¥Ã¥×¥±ー¥¤Ê¤É¡¢¥¹¥¤ー¥È¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢
»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¿´¤¬¤È¤¤á¤¯¡È¤æ¤á¤«¤ï¡É¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ë»É½«¥Ýー¥Á¤«¤é¡¢¥¯¥í¥ß¤È¤ª¾ë¤ò»É½«¤È¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ë¤ÇÎ©ÂÎÅª¤ËÉÁ¤¤¤¿¡ÖKuromi¡×¤âÅÐ¾ì¡£
»ç¤È¹õ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¥¯¥í¥ß¤é¤·¤¤¥¯ー¥ë¤Ê²Ä°¦¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¡£
ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢»É½«¤ä¥Óー¥º¤Ê¤É¤Î¼ê»Å»ö¤òÀ¸¤«¤·¤¿
tamaoworld¤Î¿·ºî¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¤âÆÏ¤±¤¿¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈSanrio characters Carnival Dream¡É metallic pink / \31,900(ÀÇ¹þ)
¡ÈSanrio characters Carnival Dream¡É metallic silver / \31,900(ÀÇ¹þ)
¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ë»É½«¥Ýー¥Á¡ÈKuromi¡É \9,690(ÀÇ¹þ)
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
tamaoworld POP UP STORE
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¾¾²°¶äºÂ 3³¬ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°11»þ～¸á¸å8»þ
¢¨ÆüÍËÆü¤Þ¤¿¤ÏÏ¢µÙºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å7»þ30Ê¬¤Þ¤Ç
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´Í½Ìó¡¦¤ª¼è¤êÃÖ¤¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
tamaoworld¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
tamaoworld¡Ê¥¿¥Þ¥ª¥ïー¥ë¥É¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¤¥ó¥É¤Î½ÏÎý¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¼ê»É½«¤Ç»Å¾å¤²¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¸½ÃÏ¤ÎÊ¸²½¤Èµ»½Ñ¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¡¢ÅÁÅý»É½«¤ò¸½Âå¤Î´¶À¤ÇºÆ¹½ÃÛ¡£¥¯¥é¥Õ¥È¤Î²¹¤â¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢É´²ßÅ¹¤ä¹ñÆâ³°¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
tamaoworld HP https://tamao-world.com