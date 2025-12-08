¡ÚÄ°¹ÖÌµÎÁ¡Û¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¡Ø¥µ¥Þー¥¿¥¤¥à¥ì¥ó¥À¡Ù´ÆÆÄ ÅÏÊÕÊâ»á¤¬ÅÐÃÅ¡ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¡È±é½Ð¡É¤Î¶Ë°Õ¤ò¸ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー³«ºÅ
¡Ú±é½Ð¹ÖºÂ ¥¢¥Ë¥áº²¤Î¤³¤áÊý¡¦Ì¥¤»Êý¡Û
¡¡¹âÃÎ¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÀ»ÃÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¥¢¥Ë¥á¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±é½Ð²È¡¦ÅÏÊÕÊâ»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢2025Ç¯12·î14Æü(Æü)14:00～ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¡È±é½Ð¡É¤È¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿´¤ò¤É¤¦Æ°¤«¤·¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Î´¶¾ð¤ò¤É¤¦ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤«¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¡Ø¥µ¥Þー¥¿¥¤¥à¥ì¥ó¥À¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ÅÏÊÕÊâ´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±é½Ð¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤½¤Î¼ÂÁ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿±é½Ð¤Î¼êË¡¤ä¡¢¥·ー¥ó¤Ë¡Öº²¡×¤ò¹þ¤á¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¡¢¥Áー¥àÀ©ºî¤Ç¤ÎÅÁ¤¨Êý¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ÂÁ©Åª¤«¤Ä»É·ãÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼ÁÌä¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢´ÆÆÄ¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÃÎ¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¢¥ïー¥É2026¤Î¼Â»Ü³µÍ×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¶î¤±½Ð¤·¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¤Þ¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢ºîÉÊ¤Ë¡Öº²¡×¤ò¹þ¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹Ö»Õ¾Ò²ð
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±é½Ð²È ÅÏÊÕÊâ»á
1966Ç¯9·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£86Ç¯¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥¤¥Ä¤ËÆþ¼Ò¡¢Æ±¼Ò¤Ç¸¶²è¥Ç¥Ó¥åー¡£ 88Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¨¥¤Æ°²è¤Ø°Ü¤ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ç¸¶²è¡¦ºî²è´ÆÆÄ¡¦±é½Ð¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¡£·à¾ìÄ¹ÊÔ¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î¶²Îµ2006¡Ù(06)¤Ê¤É¤ò´ÆÆÄ¤·¡¢2011Ç¯¤è¤ê¥Õ¥êー ¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ØÎø¤Ï±«¾å¤¬¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ù(18)¡Ø¥µ¥Þー¥¿¥¤¥à¥ì¥ó¥À¡Ù(22)¤Ê¤É¤ò´ÆÆÄ¡£ ¡Ø³¤½Ã¤Î»Ò¶¡¡Ù(19)¤Ç¤ÏÂè74²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯ー¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¾Þ¡¢Âè23²óÊ¸²½Ä£¥á¥Ç¥£ ¥¢·Ý½Ñº×¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÉôÌçÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Øµù¹Á¤ÎÆù»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê21¡Ë¤Ç¤ÏÂè46²óÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¸½ºß¿·ºî±Ç²è±Ô°Õ½àÈ÷Ãæ¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡Ú¹ÖµÁÌ¾¡Û
±é½Ð¹ÖºÂ ¥¢¥Ë¥áº²¤Î¤³¤áÊý¡¦Ì¥¤»Êý
¡ÚÆü»þ¡Û
2025Ç¯12·î14Æü(Æü)14:00～
¡ÚÇÛ¿®ÊýË¡¡Û
YouTube¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Í½Äê
¢¨»ëÄ°ÌµÎÁ
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡Û
²¼µ¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://forms.gle/oYEg7nYD9B6MwExc7
¤´µÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë»ëÄ°URL¤òÁ÷¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¾®³Ø´Û¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
ÇÛ¿®¡§³ô¼°²ñ¼Ò¾®³Ø´Û¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
²ñ¾ì¶¨ÎÏ¡§¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥á¥Ç¥£¥¢Áí¹ç³Ø±¡
¾Þ¶âÁí³ÛºÇÂç3,000Ëü±ß¡ª¡Ö¹âÃÎ¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¢¥ïー¥É2026¡×ºîÉÊÊç½¸Ãæ
¡¡¹âÃÎ¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÀ»ÃÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¹âÃÎ¤«¤é¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¿·¤·¤¤ºÍÇ½¤òÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¹âÃÎ¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¢¥ïー¥É2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê90ÉÃ～15Ê¬¡Ë¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò³è¤«¤·¤¿¸ÄÀË¤«¤ÊºîÉÊ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Ë¥áº²¡×¤òÊú¤¯¡¢Ì¤¤À¸«¤ÌÂ¿¤¯¤ÎºÍÇ½¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î1Æü(¶â)～ 2026Ç¯2·î16Æü(·î)
¾Ü¤·¤¤Êç½¸Í×¹à¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌäÅù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸ø¼°HP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¹âÃÎ¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¢¥ïー¥É¸ø¼°HP¡§https://www.anikuri.jp/
¹âÃÎ¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÀ»ÃÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¹âÃÎ¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÀ»ÃÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¹âÃÎ¤Çµ¯¶È¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¥¢¥Ë¥áÀ©ºî²ñ¼Ò¤ÈÁÏ¶È¤ò»Ù±ç¤·¤¿¹âÃÎ¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¾®¤µ¤ÊÌ´¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯1·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Î³§ÍÍÊý¤«¤é¤ÎÀäÂç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤È¡¢¹âÃÎ¸©»º¶È¿¶¶½·×²èÏ¢·È»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢»º³Ø´±¶â¥ªー¥ë¹âÃÎ¤Ë¤è¤ë¹âÃÎ¸©¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿Ê²ñµÄ¤Î¤´»Ù±ç¡¢¶âÍ»¶È³¦¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¿®¶âÃæ±û¶â¸Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ï¤ê¡¢¹âÃÎ¤Ë¥¢¥Ë¥á¤òÄÌ¤¸¤¿½Ð²ñ¤¤¤È¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÃÎ¤Ç¥¢¥Ë¥á¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¯¼ã¼Ô¤âÃå¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢¹âÃÎ¤Î¾®¤µ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÌ´¤Ë¡¢³§ÍÍÊý¤ª°ì¿Í¤ª°ì¿Í¤Î¤´»Ù±ç¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¹âÃÎ¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ÈÃÏ°è¤ß¤é¤¤ºâÃÄ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡¹âÃÎ¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ï¹âÃÎ¸©¡¢¹âÃÎ»Ô¡¢Æî¹ñ»Ô¡¢¿Üºê»Ô¤ÈÄù·ë¤·¤¿¡Ö¹âÃÎ¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÀ»ÃÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÁÏ¶È100¼þÇ¯»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¹âÃÎ¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÀ»ÃÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÃÎ¤Ë¥¢¥Ë¥á¥Ñ¥ïー¤ò·ë½¸¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î±ï¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¡¢¹âÃÎ¤ÎÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÃÏ°è¤ß¤é¤¤ºâÃÄ¡×¤Ï¡¢¹âÃÎ¿®ÍÑ¶â¸Ë»³ËÜÀµÃË½ª¿ÈÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Î·Ð±ÄÍýÇ°¡Ö¿ÍÁÏ¤ê¡¦Íø±×ÁÏ¤ê¡¦¼Ò²ñ´Ô¸µ¡×¤ÎÀº¿À¤ËÂ§¤ê¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¡¢¹âÃÎ¸©µÚ¤Ó¸©Æâ»ÔÄ®Â¼ÊÂ¤Ó¤ËÃÄÂÎÅù¤¬¹Ô¤¦¸ø±×À¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë»ö¶È³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¿¶¶½È¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤Ç¤¹¡£
