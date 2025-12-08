AI»þÂå¤Î¿·¤¿¤Ê¥Áー¥à¥Ê¥ì¥Ã¥¸´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ØChronoter¡Ù¡¢¥×¥ì¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü
³«È¯¥Áー¥à¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸´ÉÍý¤ÎÊ¸²½¤òÄó°Æ¤¹¤ëÆâÉô¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥µ¥¤¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØChronoter( ¥¯¥í¥Îー¥¿ー)¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒChronoter¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³¸ý Ä¾¼ù¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢East Ventures¤ò°ú¼õÀè¤È¤¹¤ë¡¢¥×¥ì¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ »ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÇØ·Ê
À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿³«È¯¤¬Æü¾ï²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡ÊContext Engineering¡Ë¤ä »ÅÍÍ¶îÆ°³«È¯¡ÊSpec-driven development¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¼êË¡¤¬¹¤¬¤ê¡¢³«È¯¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖAI¤È¤Î¶¦Â¸¡×¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Æ¯¤Êý¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢AI¤¬¹âÅÙ²½¤·¡¢Markdown¤ò»È¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈºîÀ®¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤â¡¢¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÁÈ¿¥¸ÇÍ¤ÎÊ¸Ì®¡Ê¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¡Ë¤òÀµ¤·¤¯¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¶¦Í¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð
- Ä¶Í¥½¨¤ÇËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¡Èº£ÆüÆþ¤Ã¤¿¿·¿Í¡É¤äAI
- ¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿´ûÂ¸¥á¥ó¥Ðー
¡Öº£¤¹¤°¤Ë¥Áー¥à¤Ø²ÁÃÍ¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡©¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Áー¥à¤Ï¸å¼Ô¤ÈÅú¤¨¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¿·¿Í¤äAI¤ËÅÏ¤¹¤Ù¤¡ÈÁÈ¿¥ÆÈ¼«¤Î°ÅÌÛÃÎ¡É¤ä¡ÈÎò»ËÅªÇØ·Ê¡É¤¬½½Ê¬¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ÈÁÈ¿¥ÆÈ¼«¤Î°ÅÌÛÃÎ¡É¤ä¡ÈÎò»ËÅªÇØ·Ê¡É¤òÂ¨ºÂ¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢º£¸å¤ÎAI¤ò»È¤Ã¤¿³«È¯¤Ç¤Ï¥Áー¥à¤Î¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ëAI»Ô¾ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³«È¯¥¹¥Ôー¥É¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´Ã£¤Ë»ê¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¢£ Chronoter¤¬ÌÜ»Ø¤¹AI»þÂå¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸´ÉÍý
Chronoter¤Ï¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¥Áー¥à¤¬Æü¡¹ºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë Markdown¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¡¢´ÊÃ±¤Ë¼ÒÆâ¶¦ÍÍÑ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
AI¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢Markdown¤Ë¤è¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÀ¸À®¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢
¡È¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ò¤É¤¦ºî¤ë¤«¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¤É¤¦ÊÝ¼é¤·¡¢¥Áー¥à¤ÎÊ¸Ì®¤È¤·¤Æ»Ä¤·Â³¤±¤ë¤«¡É
¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Chronoter¤Ï¡¢³«È¯¥Áー¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¡¦±Ä¶È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦·Ð±Ä´ë²è¤Ê¤É¡¢¼ÒÆâ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÉô½ð¤¬»²¾È¤Ç¤¤ë²£ÃÇÅª¤ÊÆâÉô¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤äÇØ·Ê¤òÁ´¼Ò¤Ç¶¦Í¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎAI¥µー¥Ó¥¹¤ò¸Ù¤¤¤À²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Î¶¦ÄÌ¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¡¢¿Í¤ÈAI¤¬Æ±¤¸¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¶¨Æ¯¤Ç¤¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£²óÄ´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ØChronoter¡Ù¤Î¥¯¥íー¥º¥É¦ÂÈÇ¤Î³«È¯¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¡¢½é´ü¥æー¥¶ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯³«È¯¥Áー¥à¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ëÂÎ¸³¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤ò¥µ¥¤¥È(https://chronoter.com/ja?from=pr251128)¤Ë¤Æ¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¥Áー¥à¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸´ÉÍý¤ÈAI³èÍÑ¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒChronoter ÂåÉ½¼èÄùÌò »³¸ýÄ¾¼ù ¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒChronoter CEO »³¸ýÄ¾¼ù
º£²ó¤ÎÄ´Ã£¤Ë¤´»Ù±ç¡¢¤´½õÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢³«È¯¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¸ÇÍ¤Î¾ðÊó¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ÈÆñ¤·¤µ ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î ¡È¸«¤¨¤Å¤é¤¤¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¡É ¤¬¡¢¥Áー¥à¤ÎÀ¸»ºÀ¤ä¡¢¿·¤·¤¯²Ã¤ï¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Î³èÌö¥¹¥Ôー¥É¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËAI¤¬¶ÈÌ³¤Ë¿¼¤¯Æþ¤ê¹þ¤à»þÂå¤È¤Ê¤ê¡¢±³¤ä¸í¤ê¤Î¤Ê¤¤Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÝ¼é¤·Â³¤±¤ë¤« ¤¬¡¢¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦Ãæ¤Î³«È¯¥Áー¥à¤¬¡È¥Áー¥à¸ÇÍ¤ÎÊ¸Ì®¤ò»ñ»º¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤ë¡É¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Chronoter¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒChronoter
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò »³¸ýÄ¾¼ù
ÀßÎ©¡§2024Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³«È¯¥Áー¥à¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸´ÉÍý¤ÎÊ¸²½¤òÄó°Æ¤¹¤ëÆâÉô¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥µ¥¤¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖChronoter¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
URL¡§https://chronoter.com(https://chronoter.com/?from=pr251128)
ËÜ·ïÊÂ¤Ó¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§support@chronoter.com