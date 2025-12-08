¡ÚÅìµþ¡¦Âå´±»³¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª¡È¥â¥Î¡É¤è¤ê¡È»þ´Ö¡É¤òÂ£¤ë´¶Æ°ÂÎ¸³¡£Debut icci Âå´±»³¡¢µ±¤¯¿·ºîBOXÉÕ¡ÖGIFT OF LIGHT¡×¤Ç³ð¤¨¤ë¼êºî¤ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°
Debut icci Âå´±»³¤Ï¡¢2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°À©ºî¥×¥é¥ó¡ÖGIFT OF LIGHT¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖGIFT OF LIGHT¡×¤Ï¡¢¡Ö¸÷¤ÎÂ£¤êÊª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢°ìÇ¯¤ÇºÇ¤â¤¤é¤á¤¯¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¡È¸÷¡É¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼êºî¤ê¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
Debut icci Âå´±»³¤Ç¤Ï¡¢¿¦¿Í¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Î¤â¤È¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼êºî¤ê¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Î»ØÎØ¤òºî¤ê¹ç¤¦»þ´Ö¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ê¡¢´°À®¤·¤¿¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¤ªÆó¿Í¤À¤±¤Î°¦¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ±Ê¤¯µ±¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£
◼︎ ¥×¥é¥ó³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/102506/table/96_1_b490a204593b1ea28b44fbae2c73016e.jpg?v=202512081059 ]
◼︎ ¥×¥é¥ó¥á¥Ë¥åー
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/102506/table/96_2_ff181f972c98ef19437e259e48ac7142.jpg?v=202512081059 ]
¢¨¥À¥¤¥ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¥ì¥Ã¥É¥À¥¤¥ä¡Ê¥È¥êー¥È¡Ë or ¥°¥êー¥ó¥À¥¤¥ä¡Ê¥È¥êー¥È¡Ë¤ò1pcs
¢¨¥¹¥êー¥Ñー¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥±ー¥¹¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥×¥é¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨Í¹Á÷Èñ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥À¥¤¥ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÀÐÎ±¤áÎÁ¶â¤ÏÊÌÅÓÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê\2,200～ÀÇ¹þ¡Ë
◼︎ ¡ÖGIFT OF LIGHT¡×¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌÆÃÅµ
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¤ËÁê±þ¤·¤¤¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿·ºî¥ê¥ó¥°BOX¤ò¡¢¥×¥é¥ó¤ò¤´À®Ìó¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÌµÎÁ¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥ê¥ó¥°¤ò¡¢¤è¤êÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
◼︎ ¤´Í½Ìó
¤ªµÒÍÍ¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÀ©ºî¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¡ÖGIFT OF LIGHT¡×¥×¥é¥ó¤ò´Þ¤à¼êºî¤ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥³ー¥¹¤Ï¡¢´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ÅÍ×¡Û12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¤´Í½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Î¾Æü¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¡¢ËÜ¥×¥é¥ó¡ÖGIFT OF LIGHT¡×¤Ç¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°À©ºî¡¦¤´ÁêÃÌ¤Î¤ß¤Î¤´Í½Ìó¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÄÌ¾ï¥×¥é¥ó¡¢½¤ÍýÅù¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÌÆüÄø¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
▶︎https://coubic.com/debuticcidaikanyama/4646785/book/course_type
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾: ³ô¼°²ñ¼Òicci
½êºßÃÏ
icci Âå´±»³
(¥¤¥Ã¥Á ¥À¥¤¥«¥ó¥ä¥Þ)
¢©150-0034
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå´±»³Ä®10-4
▶︎google Map(https://maps.app.goo.gl/9qtCh1LBeY7DpB4M9)¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
Debut icci Âå´±»³
¡Ê¥Ç¥ô¥å ¥¤¥Ã¥Á ¥À¥¤¥«¥ó¥ä¥Þ¡Ë
¢©150-0034
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå´±»³Ä®12-3 1F
▶︎google Map(https://maps.app.goo.gl/pb1ZaQvkzJhRDQeb8)¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
ÁÏ¶È: 2020Ç¯11·î
²ñ¼ÒHP
https://www.1-daikanyama.jp/
¤´Í½Ìó¥Õ¥©ー¥à
https://www.1-daikanyama.jp/reserve/
¥¢¥¯¥»¥¹
https://www.1-daikanyama.jp/access/
icci Âå´±»³
https://www.instagram.com/icci.daikanyama/
Debut icci Âå´±»³
https://www.instagram.com/debut.icci.daikanyama/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Òicci¹ÊóÃ´Åö
E-mail: 1@1-daikanyama.jp